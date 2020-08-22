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Как управлять своей судьбой. Предназначение и смысл Жизни. Первая часть. Семинар Алексея Орлова

22:42. 22 августа 2020 82 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T0sKe5odIGQ

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9192 8422
    Stelm 22 августа 2020 в 23:59

    Есть много управленцев,способных вас научить управлять Судьбой. Фуфло все это. Лично я знаю одного человека который смог изменить свою судьбу. Он уехал в сибирь,бросив все здесь и начал жить с чистого листа. У него новая семья,дети…
    мы все с рождения живем по программе. Это и называется судьба. И от нее не уйти,очень тяжело тем,кто попробовал изменить. Лишь немногие могут это сделать.

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