Как управлять своей судьбой. Предназначение и смысл Жизни. Первая часть. Семинар Алексея Орлова

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... в городе Москва состоится семинар «Какуправлятьсвоейсудьбой. Предназначение и смысл жизни». Практическое применение... человека? - С какого времени определяется предназначение человека?- Как помочь себе узнать своепредназначение.Запись на...
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Есть много управленцев,способных вас научить управлять Судьбой. Фуфло все это. Лично я знаю одного человека который смог изменить свою судьбу. Он уехал в сибирь,бросив все здесь и начал жить с чистого листа. У него новая семья,дети…
мы все с рождения живем по программе. Это и называется судьба. И от нее не уйти,очень тяжело тем,кто попробовал изменить. Лишь немногие могут это сделать.