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Как лучшие московские врачи Навального спасали

16:30. 22 августа 2020 206 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Как лучшие московские врачи Навального спасали | Русская весна

Заведующий первым отделением анестезиологии-реанимации ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России Борис Теплых на свой страничке в социальной сети рассказал, как врачи из Москвы спасали Навального

«По итогам омских „каникул“. Это были сумасшедшие 36 часов без сна и с бесчисленными моментами истощения батареи айфона.

Я не знаю, почему выбрали меня в команду от МЗ (директор сказал: „Лети“) — есть умнее, опытнее и регальнее, чем я. У меня только одно предположение — когда происходит трагедия, нужны люди, четко транслирующие ситуацию, без поправки на информационный шум. Мы вылетели в тот же день, точнее, ночь, когда произошло трагическое событие, до этого провели несколько дистанционных консультаций совместно со специалистами института нейрохирургии Бурденко. Команда Минздрава в лице меня, реаниматолога института Бурденко и нейрофизиолога оттуда же выдвинулась в аэропорт.

В ожидании рейса стало понятно, что состояние пациента дестабилизируется. Мы экстренно обсудили врачами в Омске меры коррекции и диагностики, которые необходимо провести, пока мы в воздухе. Одновременно были в контакте с токсикологическими лабораториями и получали от них обновления онлайн.

Стоит сказать, что один из директоров профильных институтов лично координировал исследования в различных лабораториях на протяжении всей тревожной ночи. По прилету сразу отправились в больницу Омска. Состояние пациента стало чуть стабильнее.

Пока оно улучшается, просим дать нам ещё времени, чтобы состояние стало уверенно стабильным. Вот потому у меня в новостях такое странное лицо. Семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, для людей в политике это нормально, с нами семья была максимально корректна и внимательна.

Однако, в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Это те люди, которые жалуются на госпропаганду, тут они перепропагандонили всех.

У врачей нет диагноза — ага, нет, но все версии, которые отрабатываются рассказывали семье. Комы неясного генеза — целая панель требующая исключений одного за другим, что и происходит, о чем честно говорится, и проч. проч.

Транслируется же все наоборот. Больнице 30 лет, капитального ремонта не было, и как раз сейчас его частями начали делать. Токсикологическая реанимация, кто хоть раз бывал, тот знает, бомжи, наркоманы, отравления всем и сразу и неизбывный запах крови, старой мочи, давно нестиранных тряпок… Ещё перечислять?

Так вот в Омской БСМП 1 этим в токсикологии не пахнет, за сутки это не отмоешь и за месяц не отмоешь, решается это только обдиранием стен и потолков до корпуса и бетона. В скромных интерьерах — гордая чистота и чистые, отмытые, отскобленные „особенные“ пациенты. И персонал без признаков профвыгорания.

А вы попробуйте не выгореть, когда у тебя глючные тритон, хирана, РО-6, условный противопролежневый матрац и „особенные“ пациенты. Настоящие консилиумы, не те где высказались и записали мнение председателя, а коллегиальные, равноправные и трудные, своё мнение нужно аргументировать, доказать и отстоять.

Когда пациент стабилизировался, бригаде сан.авиации было предложено начать транспортировку пациента, еще час назад немецкие коллеги утверждавшие, что готовы транспортировать в любое время и в любом состоянии, заявили, что пилотам требуется отдых.

И что больной находится в стабильном состоянии и может находится там, где он находится, ещё десять часов, пока пилоты не отдохнут. Вот если бы он был в критическом состоянии, тогда бы они полетели. Ждал, что толпа пойдёт к гостинице с криками: „Увози, Увози“. Неа. И окружение вдруг замолкло.

Переживали за пациента только врачи и несчастная семья. Как это называется? Избирательная подача новостей? А тем временем главный токсиколог, зав.токсикологической реанимацией и ещё много умных, добрых, и профессиональных омских врачей и сестёр продолжали свою уже 36- часовую вахту.

Как-то так. извините, если не уложился в светлый шаблон врача-тирана, ну так я в шаблоны не помещаюсь».

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Как лучшие московские врачи Навального спасали | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1598091261

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12090 10676
    Руса 22 августа 2020 в 17:40

    А ради чего такая суета, стоила ли игра свеч, если даже московских
    светил медицины подключили к спасению вора Навального в Омске?
    Не считаясь с государственными затратами.
    Так бы к обычным гражданам РФ относились, пусть даже к бомжам и
    бичам, они же не хуже вора, у которого в моче обнаружили алкоголь.

    Ответить
    1

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