Доктор, меня игнорируют

Продолжается забавная клоунада с Жванией, который публично заявил, что является соучастникам масштабного преступления с массовыми жертвами и готов давать показания, но которого никто допрашивать не спешит.Это хорошо показывает, незначительность различий между властью Порошенко и Зеленского, которые покрывают совершенные в 2014-м году преступления, которые привели к гражданской войне и гибели десятков тысяч граждан Украины.В текущих реалиях, покрывая виновников этого, Зеленский уже разделяет ответственность за это, по-сути являясь пособником преступников, поэтому обращения Жвания, как к прокурору, так и Зеленскому, остаются без ответа.Еще никогда так не рвались в тюрьму, как это делает Жвания. В нормальной стране за соучастие в подобных преступлениях можно смело закрывать лет на 10-20.Но видимо Жвания и сам прекрасно понимает, что ничего не будет.Анна Пономарева

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6115829.html