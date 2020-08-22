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“Девочка и ОМОН”

19:30. 22 августа 2020 172 просмотра 8 коммент. Опубликовал:


Для иллюстрации и в дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/6115927.html
Про историю с 5-летней девочкой, которая пострадала от ОМОНа.



Стоит отметить, что в эффективной информационной системе, реагирующей на действия оппонентов, такой репортаж должен был появится в тот же день или хотя бы на следующий, а не спустя неделю.
Это просто классика информационного запаздывания, которая показывает неэффективность работы белорусских медийных структур. Текущее отставание на неделю это результат накопившегося за предшествующие годы отставания в информационных технологиях. Перефразируя товарища Сталина, Белоруссии надо пробежать в этом вопросе за год расстояние, которое другие страны проходили за 10 лет, иначе в следующий раз ее сомнут.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6116303.html

Метки: белоруссия, Видео, дети, информационная война, омон

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