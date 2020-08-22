“Девочка и ОМОН”
Для иллюстрации и в дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/6115927.html
Про историю с 5-летней девочкой, которая пострадала от ОМОНа.
Стоит отметить, что в эффективной информационной системе, реагирующей на действия оппонентов, такой репортаж должен был появится в тот же день или хотя бы на следующий, а не спустя неделю.
Это просто классика информационного запаздывания, которая показывает неэффективность работы белорусских медийных структур. Текущее отставание на неделю это результат накопившегося за предшествующие годы отставания в информационных технологиях. Перефразируя товарища Сталина, Белоруссии надо пробежать в этом вопросе за год расстояние, которое другие страны проходили за 10 лет, иначе в следующий раз ее сомнут.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6116303.html
На переднем седенье детей до 12 лет возить запрещено.
За это не только лишают водительских прав, но и можно лишить родительских прав.
Ваш коммент к чему ?
Чтобы вот.
А ваш ?
Мой – к Вашему.)
Вот и разобрались. Вот и ладненько.
Почти.)
Это классика. Классика запаздывания госдепа со своими тухлыми методичками. Там ничего нового.Англосаксы не любители перемен,стараются делать все по накатанной… Однообразно и методично. А с них взять и нечего,туннельное мышление,они предсказуемы. Вот и в соседнем государстве мутят…
Лукашенко создаёт НОВУЮ СТРАТЕГИЮ.
Кто в это ****** поверил ТОТ И ВИНОВАТ.
Не к стенке пока но в чёрный список.
А там даже билеты на автобус ВДВОЕ дороже.
Будь счастлив.
И не надо бегать с тапком за клопами.
Завтра снимут как ОМОН девочку расчленил и сьел.
А и похрен.