Жестокое искусство терпеливых

Враг в прицеле

«Не самое страшное в войне – битва на поле боя. Как оказывается, есть более ужасное во всём происходящем. Это русские снайперы. Не знаешь, откуда ждать пули, выследить их невозможно. Приходится иногда сутками ползать в окопе, боясь высунуть голову, если знаешь, что где-то поблизости работает русский стрелок. Пуля между глаз – итог вылазки из укрытия. Ужаснее нет ничего, чем этот страх ожидаемой смерти».

Немецкий солдат в своём письме домой очень точно описал тот ужас, который испытывали солдаты вермахта перед советскими снайперами. Немцы-то думали, что в СССР будет всё легко и просто, как вышло с Польшей, Францией и другими европейскими странами. Они брали численностью, превосходной подготовкой, отличной техникой – и всё шло как по маслу.

Но, вторгаясь в Советский Союз, противник не учёл главного – советских людей и русскую душу вкупе с русской смекалкой. Оказывается, чтобы быть победителем и даже героем, не обязательно иметь крутое оружие. Иногда достаточно просто взять винтовку в руки и взглянуть на врага в оптический прицел.

Самопальное движение

Накануне войны особой популярностью у молодёжи пользовались курсы снайперов в школе ОСОАВИАХИМа. Именно оттуда вышли выдающиеся снайперы, навсегда вписавшие свои имена в историю не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны: Людмила Павличенко – Леди Смерть, как её прозвали немцы, и Владимир Пчелинцев, которого уже в 1942 году представили к званию Героя Советского Союза за рекордное уничтожение врагов. И многие-многие другие.

Немецкие снайперы начали свой террор задолго до СССР. В нашу страну они уже пришли матёрыми, с большим «послужным списком». Вооружённые современным оружием с отличной оптикой, немецкие снайперские асы имели громадный опыт в уничтожении противника. И кто бы мог подумать, что на советской земле этого окажется совершенно недостаточно.

Русские снайперы оказались не просто более меткими, они оказались гораздо хитрее, смелее и находчивее. И при этом в руках у русских асов было не какое-то супероружие, а «мосинка» – простая магазинная снайперская винтовка системы Мосина, чей первый образец появился ещё в 1891 году.

«Самопальное» снайперское движение в рядах Красной Армии началось с первых дней войны. Иногда снайперами становились вынужденно – наши солдаты берегли каждый патрон, которых катастрофически не хватало, и старались выбить в первую очередь наиболее ценных и важных бойцов в рядах гитлеровцев – пулемётчиков и офицеров. И тут требовались большая меткость и точность, а также твёрдость руки.

Но ещё большую роль играла чисто русская удаль – в рядах наших бойцов быстро возникло и стремительно ширилось самое настоящее соревнование – кто больше положит противника.

Данное «соревнование» начальством замечалось, отмечалось и поощрялось. И в конце концов закончилось тем, что самых метких бойцов стали отправлять обучаться снайперской науке по всем правилам на специальные курсы. Оттуда талантливые самородки возвращались уже настоящими профессионалами – разящими без промаха. Им было достаточно 4–5 секунд, чтобы уложить противника.

Автор: Марина Ситникова

Источник: http://nashaplaneta.su/blog/zhestokoe_iskusstvo_terpelivykh/2020-08-21-10521