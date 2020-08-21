США: Россия съедает наш обед в Африке

Сергей Савчук

источник

Американские СМИ бьют тревогу. Washington Post публикует большое полуисследование-полудонос о том, что российские медийные мощности проникли в Африку и там бесчинствуют в соцсетях, набирая влияние. "Россия съедает американский обед в Ливии", — жалуется Washington Times.С момента проведения форума "Россия — Африка" прошло больше месяца, но мировую прессу не отпускает. Событие, его контекст и его последствия продолжают анализировать.…Отметим: это только у нас новостные ресурсы и соцсети почему-то массово сконцентрировались на списании Россией долгов некоторым странам (в общем размере около 20 миллиардов долларов). Западные медиа куда больше привлек тот факт, что на форуме, вообще-то, заключили сделок на сумму более триллиона рублей, а спектр обсуждаемых тем и предложений российской стороны не ограничивался исключительно оружием и продукцией сельского хозяйства. Наибольшее количество соглашений было подписано в области экспорта и внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества, высоких технологий, транспорта и логистики, добычи полезных ископаемых и геологоразведки, инвестиций и банковской деятельности.Например, российский "Уралхим" совместно с ангольской Grupo Opaia SA построит завод по производству карбамида. "Трансмашхолдинг" поставит в Египет тысячу триста пассажирских вагонов, а производственные мощности будут располагаться в Венгрии, где из российских комплектующих и будут собирать продукцию. "Лукойл" подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством горнорудной промышленности и углеводородов Республики Экваториальная Гвинея. И так далее, перечислять можно долго.Откуда и почему столько авансов России?Большинство стран Африки обрели независимость в той или иной форме в прошлом веке, когда рушились старые империи с громадными заморскими владениями. Свобода, как водится, обернулась большой войной всех против всех, а учитывая особенности местного менталитета и крайне запутанные родоплеменные отношения, кровь в Африке продолжает литься и поныне. Богатую почву межнациональных распрей дополнительно питает тот факт, что бывшие метрополии, пусть и потеряв власть над своими некогда колониями, зачастую на практике оттуда не ушли и продолжают выкачивать всевозможные природные ресурсы, предоставляя взамен нищету, антисанитарию и раннюю смертность.Наиболее яркий пример последних лет — Мали. Независимость республика вроде как получила еще в 1958 году, но на свою беду в ее недрах остались богатейшие залежи алмазов, золота, урана, бокситов и прочего интересного. Именно поэтому бывшая владелица Франция никуда оттуда не ушла, крепко опутав весь производственный и добычный сектор своими концессиями. А когда в 2013 году в Мали начались столкновения с набирающими силу джихадистами, Париж без промедления ввел на территорию суверенного государства свои вооруженные силы, которые первым делом взялись за охрану богатых месторождений, по сути, оккупировав отдельные области.Проблемы с построением нормальной государственности испытывало большинство африканских стран. Здесь и недоброе наследие колониального прошлого, когда белые хозяева чертили карты под линейку, наплевав на исторические и национальные особенности, и бедность, из которой растут радикальные религиозные течения, и манипуляции невидимых кукловодов, желающих и дальше греть руки на несметных богатствах Африки.В последние годы, помимо сугубо национальных конфликтов, Черный континент все больше захлестывает волна радикального исламизма. Его адепты, отметим, также всячески пытаются оседлать теневую торговлю углеводородами и всем прочим, что охотно покупают на мировых биржах сырья.Например, по самым скромным и приблизительным оценкам, из Танзании, Замбии и Ганы только за 2016 год было незаконно вывезено порядка четырехсот сорока тонн золота на сумму пятнадцать миллиардов долларов. Желтый металл нелегальными путями массово утекает в Объединенные Арабские Эмираты, которые наотрез отказываются раскрывать данные по ввозу ценного металла. Однако точно известно, что за последние десять лет теневой импорт золота из Африки в ОАЭ вырос более чем в десять раз.Естественно, ни одному правительству не нравится, когда мимо государственной казны в неизвестном направлении утекают баснословные деньги, при этом в силу ряда объективных и признаваемых на месте причин решить эту застарелую проблему своими силами государства часто не могут.Например, в Буркина-Фасо на территориях, контролируемых исламистами, находится более двух тысяч нелегальных рудников и приисков по добыче золота. Выбить джихадистов и закрепиться на этих землях центральная власть не может и поэтому теряет в год около одного миллиарда долларов чистой прибыли.В том же злосчастном Буркина-Фасо полгода назад террористы убили тридцать девять человек, работавших на золотом руднике Бунгу, принадлежащем канадской компании Semafo Inc. В ноябре были убиты еще трое, после чего рабочие устроили забастовку с требованием защитить их жизни. Канадский владелец пообещал обязательно решить вопрос безопасности, но все ограничилось тем, что отныне руководство рудника летает к месту работ на вертолете с охраной, а шахтеров так и продолжают возить на обычном автобусе.В Центрально-Африканской Республике в какой-то момент из-под контроля властей выпали целые области, где бал правили полевые командиры и велась массовая нелегальная добыча алмазов. К чести руководителей, сидящих в Банги, они смогли признать факт собственного бессилия и, учитывая предыдущий бесславный опыт сотрудничества с коллективным Западом, обратились за помощью к русским. И вот тут началось интересное.Спикер президента ЦАР Albert Yaloke Mokpeme, описывая результаты сотрудничества с Москвой, сказал дословно следующее: "Террористы нанесли громадный ущерб нашей стране, и единственной страной, пришедшей нам на помощь, стала Россия. Благодаря ей мы смогли полностью обезопасить нашу алмазодобывающую отрасль". Конец цитаты.Если совсем просто, то "вежливые люди" смогли в кратчайшие сроки наладить боевое обучение местной армии, полиции, после чего двинули в неподконтрольные регионы, где весьма быстро и действенно убедили всех местных атаманов, что жить в согласии с центральной властью гораздо приятнее и полезнее для здоровья.Естественно, помощь была не безвозмездной. Но русские не пошли по европейско-американскому пути выкачки ресурсов. В той же ЦАР после кардинального решения вопроса исламистов и всевозможных вольниц российские компании успели открыть радиостанцию, построили несколько больниц, приютов для малоимущих и даже профинансировали локальный чемпионат по футболу.Этот результат не остался незамеченным — как внутри Африки, так и вне ее. Именно в этом, думается, и лежит причина того невероятного интереса, который проявляется пятью десятками африканских стран к России.Это же оправдывает и мрачное внимание к африканской активности России у передовых стран Запада. Приспособившись за полвека добывать ресурсы из хаоса, они не могут приветствовать нового игрока, предоставляющего Черному континенту альтернативную русскую услугу под названием "порядок и безопасность".

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10537573.html