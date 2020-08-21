Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 августа 2020

Санкции против Ирана: мнение США и неправильное

Госсекретарь Майк Помпео лично посетит штаб-квартиру ООН, чтобы уведомить членов Совета Безопасности о возврате санкций против Ирана, сообщает РИА Новости.

Также глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов дал интервью телеканалу Fox News, подробно изложив дальнейшее развитие событий, каким его видит американское руководство.

По словам Помпео, “все санкции будут восстановлены”, а “мир станет безопаснее”, поскольку “у иранцев не будет возможности получить российские средства ПВО, китайские танки и все то, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке”. Если же другие страны (в первую очередь именно Россия и Китай) откажутся соблюдать возобновляемый Штатами режим ограничений, то их самих ждут рестрикции. Руководитель Госдепартамента заявил, что США “уже делали это, <…> когда страны нарушали действующие американские санкции, мы каждую страну приводили к ответственности за это, и мы будем делать так же в отношении более широких санкций ООН”.

Очередное резкое оживление иранской темы связано с приближением важной даты — 18 октября 2020 года.

Именно в этот день истекает срок действия одного из важнейших пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, чаще называемого просто “ядерной сделкой”) — оружейного эмбарго. До 18 октября поставки в Иран военной техники носят разрешительный характер и требуют специального одобрения ООН по каждому случаю.

США вышли из СВПД еще в 2018-м, однако приближающееся окончание действия оружейного эмбарго заставило их вновь активизировать работу с остальными его участниками — уж слишком важна для американцев данная тема.

Именно в этом вопросе они неделю назад потерпели крайне болезненный провал. Вашингтон попытался — безуспешно — провести через Совбез ООН резолюцию о продлении эмбарго.

Дело даже не в том, что Россия и Китай воспользовались правом вето. Штаты заранее были готовы к такому исходу. Куда неприятнее для них то, что их в принципе поддержала только одна страна — Доминиканская Республика. Все остальные члены Совбеза — как постоянные, так и временные — предпочли воздержаться. Вряд ли можно представить более унизительный для Вашингтона результат, свидетельствующий о том, что они своей антииранской одержимостью утомили всех, включая самых близких союзников.

Но, разумеется, это никак не повлияло на занимаемую ими позицию.

Сначала Дональд Трамп отверг идею Владимира Путина провести на высшем уровне онлайн-саммит по Ирану. В то время как российский президент выдвинул предложение о саммите, чтобы не допустить эскалации ситуации вокруг Ирана, грозящей перерасти в полномасштабный конфликт, американская сторона заявила, что Совбез ООН — “лучшее место для дискуссий, связанных с продлением оружейного эмбарго”, и вообще возмутилась, что Москва “неоднократно и необъяснимо твердила об отсутствии юридического основания” для обсуждения этого вопроса.

И вот новый шаг в исполнении Майка Помпео, дающий понять, что Вашингтон не намерен ни на йоту отступать и готов принимать меры, чтобы добиться поставленной цели.

Стоит отдать должное последовательности и упорству американских властей, которые игнорируют любые препятствия, продолжая двигаться в намеченном направлении. Беда в том, что двигаются они теперь, в основном оставаясь на месте. Закономерно встает вопрос о соотношении прилагаемых ими усилий и получаемых результатов — и в целом эффективности подобного подхода.

Много лет американская внешняя политика руководствовалась принципом “давить, пока не сломаются” просто потому, что он действительно работал. И настолько хорошо, что зачастую хватало одной угрозы применения силы.

Проблема в том, что уже достаточно давно эффективность такого подхода стала настолько сомнительной, а перечень американских внешнеполитических неудач столь обширен, что обещания покарать всех непослушных и принудить их к желаемому поведению вызывают все чаще не опасения, а снисходительную иронию, равнодушие и уверенность в отсутствии у Соединенных Штатов возможностей, которые бы позволили им добиться своего.

Невозможно напугать санкциями уже находящихся под ними Россию и Китай. К тому же на другой чаше весов — Иран с острой нуждой в обновлении вооружений и готовностью платить за это. Каковы шансы у американцев добиться своего со “страной-изгоем”, если они даже с собственным союзником в лице Турции, купившей российские С-400, не справились?

Да и воздержавшиеся при голосовании в ООН западные страны, включая ближайшую союзницу США Великобританию, судя по всему, также весьма не прочь получить кусок внушительного иранского оружейного рынка. Настолько не прочь, что недовольство и угрозы заокеанского партнера не кажутся им убедительными причинами менять свою позицию.

Ирина Алкснис

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Новые иранские ракеты

Иран представил две новые ракеты.Первая баллистическая ракета называется "Мученик Кассем Сулеймани" и имеет дальность 1400 километров.Второй ракетой стала крылатая ракета "Мученик Абу Махди Мухандис", которая имеет дальность в 1000 километров.Как заявили в Тегеране, эти ракеты будут способствовать делу мира и безопасности в регионе. Безопасности для всех.Между тем, ударные возможности Ирана продолжают возрастать, несмотря на политику санкций США.Более того, США сегодня потерпели новое публичное дипломатическое поражение – даже Британия, Франция и Германия открыто не поддержали идею новых санкций против Ирана, которые США придется вводить в одиночестве. Действия США были официально названы "лишенными смысла".В ЕС прямо заявили, что у США нет права вводить санкции против Ирана, так как США сами вышли из работающей ядерной сделки и не могут что-то теперь требовать. Разумеется, США введут санкции без оглядки на какие-то там "права" и "сделки", но в этот раз это лишь подчеркнет дальнейшее падение авторитета гегемона, который даже зависимые от себя страны не может заставить делать то, что ему хочется.Между тем, уже через 2 месяца, в нагрузку к своим разработкам, Иран сможет легально закупать современные вооружения у России и Китая. В Тегеране поблагодарили Россию и Китай за то, что они выступили против продления оружейного эмбарго.Помпео разразился истерикой, обвинив Францию, Германию и Британию в том, что они заняли сторону аятолл и подвергают угрозе жизни своих граждан. США все равно будут стоять на своем и если другие не будут действовать, то США будут лидировать в этом вопросе.

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Нас атаковали вертолёты и бронетехника США: выживший военный рассказал об атаке врага в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщала «РВ», 17 августа военные США атаковали позиции Сирийской арабской армии на востоке страны. В курдском районе Камышло конвой на бронеавтомобилях и ударный вертолёт AH-64 Apache обстреляли позиции САА после того, как сирийцы не пропустили американский военных через свой КПП. В результате столкновения один военнослужащий погиб, двое были ранены. «Русской Весне» удалось пообщаться с одним из раненых сирийских бойцов. Военный рассказал о трагических обстоятельствах столкновения с оккупантами. — На Сирийский блокпост, расположенный рядом с Телль-Захаб, приехало 5 американских броневиков. Они приехали на пост и остановились. После наш переводчик сказал им, что дальше они не проедут. Американцы в ответ попытались проехать вперед, но солдаты перекрыли им дорогу и направили на них оружие. Они достали автоматы, пулеметы и РПГ. В свою очередь американские машины отъехали назад, после чего начался пулеметный обстрел поста. Когда обстрел закончился американские броневики уехали в обратном направлении. — А в этом обстреле участвовали «Апачи»? — Да, они также обстреливали нас. Читайте также: В Сирии убиты российский генерал и командующий силами нацобороны Меядина (+ФОТО) На фото «Русской Весны» последствия удара по посту мухабарата в Хасеке, 17.08.20 г.

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