Поддельная история!
20:34. 21 августа 2020 103 просмотра 2 коммент. Опубликовал: Русофил
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Ошибки прошлого должны служить плодотворным материалом для формирования более совершенного, «лучшего» будущего.
О, хиромант-историк! Давненько к нам не заглядывал. А про женскую русскую конницу при защите Трои от греков будет? А про нацистскую секретную базу в Антарктиде и на обратной стороне Луны?
Кто то тут за Кашпировского и Леню Голубкова выговаривает. А сам…
Так обизян же,че тут говорить.