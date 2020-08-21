"Врачи-убийцы" удерживают Навального в коме насильно И не дают ему сбежать из Омска.Между тем, врачи говорят, что следов отравления у Навального пока что не найдено и основной версией называют "нарушение обмена веществ в организме" или "нарушение углеводного баланса вызванного резким понижением сахара в крови".Попытки организовать вывоз Навального на Запад (в Германию) натолкнулись на несогласие врачей, говорящих, что он нетраспортабелен и что его будут лечить в Омске до выздоровления.Лечить его будут врачи из "Бурденко" и "Пирогова".Охранители продолжают шутковать про пьянки Навального.Оппозиция в свою очередь обвиняет врачей в сокрытии правды об отравлении Навального, ибо не может быть, чтобы Кремль был не причем.В общем, ничего нового – для продолжения этих срачей наличие здорового или больного Навального не принципиально.Полагаю ,чтобы врачи не говорили, всех это ни разу не убедит, покуда Навальный не выйдет из больницы или его оттуда не вынесут.Да, это действительно, определенный образ мышления.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6113617.html