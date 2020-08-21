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Нарушение обмена веществ

18:37. 21 августа 2020 92 просмотра 4 коммент. Опубликовал:


"Врачи-убийцы" удерживают Навального в коме насильно И не дают ему сбежать из Омска.



Между тем, врачи говорят, что следов отравления у Навального пока что не найдено и основной версией называют "нарушение обмена веществ в организме" или "нарушение углеводного баланса вызванного резким понижением сахара в крови".
Попытки организовать вывоз Навального на Запад (в Германию) натолкнулись на несогласие врачей, говорящих, что он нетраспортабелен и что его будут лечить в Омске до выздоровления.
Лечить его будут врачи из "Бурденко" и "Пирогова".



Охранители продолжают шутковать про пьянки Навального.
Оппозиция в свою очередь обвиняет врачей в сокрытии правды об отравлении Навального, ибо не может быть, чтобы Кремль был не причем.
В общем, ничего нового – для продолжения этих срачей наличие здорового или больного Навального не принципиально.
Полагаю ,чтобы врачи не говорили, всех это ни разу не убедит, покуда Навальный не выйдет из больницы или его оттуда не вынесут.

Сегодня многие впервые увидели настоящее лицо зла. Оно скрывается за маской законов, но само же плюет на них.
Эти правила для других. Теперь же мы можем доказать, что оно не победит.
Сегодня Навальный уже не просто имя , это образ мышления.

Да, это действительно, определенный образ мышления.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6113617.html

Метки: либералы, навальный, не пытайтесь покинуть омск, Омск, юмор

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