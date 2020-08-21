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Мамкины революционеры: что толкает молодых людей на бунт?

08:47. 21 августа 2020 30 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Задам простой вопрос: почему на митингах так много молодежи?

Что заставляет их протестовать и хотеть так много?

Выскажу ответ сразу – социальное иждивенчество.

Иногда кажется (да и не кажется вовсе) что наши дети сильно уступают нам в своем возрасте по выживаемости, приспособляемости, возможности обеспечить свою безопасность самостоятельно.

Итак, что же такого не так в наших детях?


Назову 5 причин.


  1. Дома, в детском саду, в школе детей нельзя обижать, ругать, бить указкой по попе. Заставлять нельзя. Необходимо все позволять.

  2. Важную роль играет и позиция женщин, которые защищают детей от отцов: отец может сказать ребенку нет, а иногда может быть более демократичен чем мать и дать возможность «набить шишки» и поможет наработать новый опыт, но матери такой возможности ребенку не дают.

  3. Негативно воздействует и тот факт, что число детей в неполных семьях достаточно велико, хоть и неуклонно снижается по статистике Росстата. Часть детей второй родитель просто не хочет воспитывать, часть не дают матери, с формулировкой «он животное» или что похуже. В результате такого женского воспитания ребенок не получает устойчивого воспитания, не знает трудностей в жизни, не приобретает жизненного опыта, зато отлично знает что ему «все должны»: родители, учителя, взрослые и даже президент.Количество разводов по числу общих детей (Росстат)

  4. Во дворах сделали множество детских площадок, спортивных кортов о которых в 80-е и 90-е могли только мечтать. Тем не менее мы играли в лапту, футбол, волейбол наверное с 5 лет. Организовывались сами, с улицы нас было силком не утащить. Встретить современных детей одних (при том, что уровень преступности с 80-х и 90-х упал несоизмеримо) без десанта родителей, бабушек или дедушек до возраста 10-12 лет решительно невозможно. Современные дети крайне несамостоятельны и превращены своими родителями в сверхценность, лишены всякой свободы действий, ограждены от всех опасностей. Они просто не представляют себе, что за оскорбление или противоправные действия могут нанести тяжелые физические травмы, они никогда не сталкивались с необходимостью отвечать за свои слова и поступки.

  5. Столкновение с суровой правдой жизни происходит порой в мягкой форме, в учебных заведениях, где родители все еще содержат, есть возможность устроится официантом или расклейщиком объявлений. При попадании на работу по специальности реальность оказывается иной: требуется усидчивость, гибкость, требуется спрятать свое самолюбование и вкалывать. И если девочки еще более-менее за счет врожденной усидчивости могут удержаться на работе, то юноши часто уходят в рабочие специальности или водители.

По данным Росстата молодым людям в возрасте до 20 лет тяжелее всего найти работу: каждый 3 молодой человек испытывал проблемы. То есть 30% постоянно ищет хоть какой-то заработок. Но даже в возрасте от 20 до 24 лет примерно 10% молодых людей имеют проблемы с поиском работы. И хотя безработных среди молодежи в России всего 4,9% (до коронавируса), а в той же Белоруссии всего 0,5%, но в абсолютных цифрах все не так радужно.

Всего численность молодежи видна на графике и составляет 27 368 077 человек. При этом Уровень зарплаты молодых людей до 20 лет и до 24 лет сравним с уровнем заработка пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. При этом среди молодых людей нет руководителей, а среди пенсионеров их достаточное количество. В силу изложенных выше фактов нельзя сказать, что все хлебные места заняли «старые пердуны», но в силу образования и воспитания молодые люди не имеют достаточных компетенций, чтобы претендовать на хорошо оплачиваемую работу.  Количество молодежи на 01.01.2020 по данным Росстата и Росмолодежи

Таким образом среди молодежи много как безработных (которым просто нечем заняться) и они согласны на любую работу, в том числе пойти на митинги.

Получается, что среди лиц 18-22 года будет основной костяк недовольных – почти 2 млн. человек, прибавьте к этому 10% безработных в возрасте до 24 лет и «школоту» в возрасте до 18 лет и получится минимум 3,5 млн. человек недовольных. Прибавьте к этому недовольных размером оплаты труда и таких же недовольных и обделенных из других возрастных групп.

Представляется внушительная цифра в несколько миллионов человек которым особо нечего терять, при том что костяк недовольных будут составлять молодые люди.

Заработная плата по возрастам по данным Росстата на 2015 г.

Как итог сказанному, вырисовывается крайне неприятная картина: среди молодых людей множество не имеют постоянного дохода или находятся за чертой бедности. Несмотря на наличие каких-то кружков в школах, карикатурных профсоюзов и комитетов молодежи в институтах их охват носит фрагментарный характер.

Социальное иждивенчество проявляется в «гиперопеке» родителей до момента окончания учебного заведения и отсутствием системы занятости, заработка, и организации досуга молодых людей. Готовый горючий материал революций и бунтов для иностранных и местных «доброжелателей» уже имеется.


Mobilis


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5174362.html

Метки: дети, митинг, общество, революция, свобода, семья, статистика, человек, школа

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