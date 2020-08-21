Мамкины революционеры: что толкает молодых людей на бунт?

Иногда кажется (да и не кажется вовсе) что наши дети сильно уступают нам в своем возрасте по выживаемости, приспособляемости, возможности обеспечить свою безопасность самостоятельно.

Задам простой вопрос: почему на митингах так много молодежи? Что заставляет их протестовать и хотеть так много? Выскажу ответ сразу – социальное иждивенчество .



Назову 5 причин.



Дома, в детском саду, в школе детей нельзя обижать, ругать, бить указкой по попе. Заставлять нельзя. Необходимо все позволять.

Важную роль играет и позиция женщин, которые защищают детей от отцов: отец может сказать ребенку нет, а иногда может быть более демократичен чем мать и дать возможность «набить шишки» и поможет наработать новый опыт, но матери такой возможности ребенку не дают.

Негативно воздействует и тот факт, что число детей в неполных семьях достаточно велико, хоть и неуклонно снижается по статистике Росстата. Часть детей второй родитель просто не хочет воспитывать, часть не дают матери, с формулировкой «он животное» или что похуже. В результате такого женского воспитания ребенок не получает устойчивого воспитания, не знает трудностей в жизни, не приобретает жизненного опыта, зато отлично знает что ему «все должны»: родители, учителя, взрослые и даже президент.

Во дворах сделали множество детских площадок, спортивных кортов о которых в 80-е и 90-е могли только мечтать. Тем не менее мы играли в лапту, футбол, волейбол наверное с 5 лет. Организовывались сами, с улицы нас было силком не утащить. Встретить современных детей одних (при том, что уровень преступности с 80-х и 90-х упал несоизмеримо) без десанта родителей, бабушек или дедушек до возраста 10-12 лет решительно невозможно. Современные дети крайне несамостоятельны и превращены своими родителями в сверхценность, лишены всякой свободы действий, ограждены от всех опасностей. Они просто не представляют себе, что за оскорбление или противоправные действия могут нанести тяжелые физические травмы, они никогда не сталкивались с необходимостью отвечать за свои слова и поступки.

Столкновение с суровой правдой жизни происходит порой в мягкой форме, в учебных заведениях, где родители все еще содержат, есть возможность устроится официантом или расклейщиком объявлений. При попадании на работу по специальности реальность оказывается иной: требуется усидчивость, гибкость, требуется спрятать свое самолюбование и вкалывать. И если девочки еще более-менее за счет врожденной усидчивости могут удержаться на работе, то юноши часто уходят в рабочие специальности или водители.



По данным Росстата молодым людям в возрасте до 20 лет тяжелее всего найти работу: каждый 3 молодой человек испытывал проблемы. То есть 30% постоянно ищет хоть какой-то заработок. Но даже в возрасте от 20 до 24 лет примерно 10% молодых людей имеют проблемы с поиском работы. И хотя безработных среди молодежи в России всего 4,9% (до коронавируса), а в той же Белоруссии всего 0,5%, но в абсолютных цифрах все не так радужно.

Всего численность молодежи видна на графике и составляет 27 368 077 человек. При этом Уровень зарплаты молодых людей до 20 лет и до 24 лет сравним с уровнем заработка пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. При этом среди молодых людей нет руководителей, а среди пенсионеров их достаточное количество. В силу изложенных выше фактов нельзя сказать, что все хлебные места заняли «старые пердуны», но в силу образования и воспитания молодые люди не имеют достаточных компетенций, чтобы претендовать на хорошо оплачиваемую работу.

Таким образом среди молодежи много как безработных (которым просто нечем заняться) и они согласны на любую работу, в том числе пойти на митинги.



Получается, что среди лиц 18-22 года будет основной костяк недовольных – почти 2 млн. человек, прибавьте к этому 10% безработных в возрасте до 24 лет и «школоту» в возрасте до 18 лет и получится минимум 3,5 млн. человек недовольных. Прибавьте к этому недовольных размером оплаты труда и таких же недовольных и обделенных из других возрастных групп.



Представляется внушительная цифра в несколько миллионов человек которым особо нечего терять, при том что костяк недовольных будут составлять молодые люди.

Как итог сказанному, вырисовывается крайне неприятная картина: среди молодых людей множество не имеют постоянного дохода или находятся за чертой бедности. Несмотря на наличие каких-то кружков в школах, карикатурных профсоюзов и комитетов молодежи в институтах их охват носит фрагментарный характер.



Социальное иждивенчество проявляется в «гиперопеке» родителей до момента окончания учебного заведения и отсутствием системы занятости, заработка, и организации досуга молодых людей. Готовый горючий материал революций и бунтов для иностранных и местных «доброжелателей» уже имеется.

Mobilis



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