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Коротко по Белоруссии. 21.08.2020

22:38. 21 августа 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Запись сегодняшнего выступления Лукашенко в Дзержинске, где он рассказывает о том, о чем он ведет переговоры с Путиным, о том как на белорусском ТВ появились российские журналисты и т.д.
Выступление достаточно ясно дает понять, как линии Лукашенко собирается придерживаться в ближайшие недели, если не произойдет каких-то форс-мажоров.



Оппозиция сегодня ответила акцией "Цепь покаяния", выстроив линию от Куропат (где в прошлом году снесли памятник "жертвам сталинских репрессий" https://colonelcassad.livejournal.com/4948142.html до изолятора, где держали заключенных за протесты 9-12 августа.
Вот и антисталинизм подвезли и рассказы про "ужасы 1937-го года".



Плюс вечерний митинг оппозиции в Минске.



Плюс сегодняшние митинги в поддержку Лукашенко.

Брест









Мозырь



Жодино



Минск



Основной смотр митинговых активов будет завтра/послезавтра.
В целом, неделя с прошлых митингов в Минске очевидно прошла в пользу Лукашенко.
Оппозиции надо что-то менять, чтобы хоть на что-то претендовать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6114254.html

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, Митинги, протесты

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