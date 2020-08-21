Что происходит в Белоруссии на самом деле. Продолжение
В предыдущем ролике, посвящённому подробному анализу событий, происходящих в Белоруссии, мы говорили о наиболее важных фактах, событиях и их хронологии. Продолжаем анализировать события на фоне происходящего в Белоруссии.
Первую часть можно посмотреть по ссылке.
P.S. Предыдущие ролики, записанные совместно с проектом «Политраша»:
- Что происходит в Белоруссии на самом деле
- Почему банят в YouTube и Instagram, что случилось с ЦБ
- Плюсы и минусы Лукашенко, интеграция России и Белоруссии
- Голосование, провокации, флаг ЛГБТ над посольствами
- Поправки в Конституцию – «да» или «нет»
- Сталин и «союзники». Парад Победы 2020
- Атака ювенальщиков, выход из карантина и товарищ Ким
- Чума XXI века, США — Древний Рим, полный игнор пандемии
- Новая карантинная реальность 2020, книга о Сталине
- Новые вызовы и угрозы — Россия, Украина, Евросоюз
Источник: https://nstarikov.ru/chto-proishodit-v-belorussii-na-samom-dele-prodolzhenie-118385