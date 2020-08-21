Что происходит в Белоруссии на самом деле. Продолжение

В предыдущем ролике, посвящённому подробному анализу событий, происходящих в Белоруссии, мы говорили о наиболее важных фактах, событиях и их хронологии. Продолжаем анализировать события на фоне происходящего в Белоруссии.

Первую часть можно посмотреть по ссылке.

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P.S. Предыдущие ролики, записанные совместно с проектом «Политраша»:

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Источник: https://nstarikov.ru/chto-proishodit-v-belorussii-na-samom-dele-prodolzhenie-118385