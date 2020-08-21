1957.«Земля, забытая временем»(Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 2. Кобляково
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково.Вып.4
Женщина с «молотилом», на заднем плане рыболовная снасть – «фитиль»
Приготовление раствора для окрашивания кожи
Женщина в зимней меховой одежде «дохе» (вид спереди)
Женщина в зимней меховой одежде «дохе» (вид сбоку)
Женщина в зимней меховой одежде «дохе» (вид сзади)
Женщина в домотканной одежде (вид спереди)
Женщина в домотканной одежде (вид сзади)
«Пудовка» – долбленая мера для зерна
«Светильник» – приспособление для укрепления лучины
Бочонок и ушат бондарной работы
Долбленое деревянное корыто для стирки белья
Часть железной сохи «пермячка»
Железный крюк для изготовления дранья на покрытие кровли
Станок для выделки «личинок» – сеток из конского волоса
Огородные грядки, покрытые сетью
Плетеная из тальника «морда» для ловли рыбы
Телятники – выгородки для пастьбы телят