Главная » История, Творчество

1957.«Земля, забытая временем»(Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 2. Кобляково

12:16. 21 августа 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково.Вып.4

Женщина с «молотилом», на заднем плане рыболовная снасть - «фитиль»
Женщина с «молотилом», на заднем плане рыболовная снасть – «фитиль»

Женщина за самопрялкой.
Женщина за самопрялкой

Женщина за самопрялкой
Женщина за самопрялкой

Приготовление раствора для окрашивания кожи
Приготовление раствора для окрашивания кожи

Женщина в зимней меховой одежде «дохе» (вид спереди)
Женщина в зимней меховой одежде «дохе» (вид спереди)

Женщина в зимней меховой одежде «дохе» (вид сбоку)
Женщина в зимней меховой одежде «дохе» (вид сбоку)

Женщина в зимней меховой одежде «дохе» (вид сзади)
Женщина в зимней меховой одежде «дохе» (вид сзади)

Женщина в домотканной одежде (вид спереди)
Женщина в домотканной одежде (вид спереди)

Женщина в домотканной одежде (вид сзади)
Женщина в домотканной одежде (вид сзади)

«Пудовка» - долбленая мера для зерна
«Пудовка» – долбленая мера для зерна

«Светильник» - приспособление для укрепления лучины
«Светильник» – приспособление для укрепления лучины

Бочонок и ушат бондарной работы
Бочонок и ушат бондарной работы

Долбленое деревянное корыто для стирки белья
Долбленое деревянное корыто для стирки белья

Железная соха «пермячка»
Железная соха «пермячка»

Часть железной сохи «пермячка»
Часть железной сохи «пермячка»

Сошник и соха «рогалюха»
Сошник и соха «рогалюха»

Железный крюк для изготовления дранья на покрытие кровли
Железный крюк для изготовления дранья на покрытие кровли

Станок для выделки «личинок» - сеток из конского волоса
Станок для выделки «личинок» – сеток из конского волоса

Огородные грядки, покрытые сетью
Огородные грядки, покрытые сетью

Плетеная из тальника «морда» для ловли рыбы
Плетеная из тальника «морда» для ловли рыбы

Телятники - выгородки для пастьбы телят
Телятники – выгородки для пастьбы телят

Источник: https://humus.livejournal.com/7362679.html

Метки: история, Россия, фото, этнография

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 2.Кобляково
.... Братск-31957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской...
Технологии земледелия внедряли извне, чтобы ускорить развитие цивилизации
.... "...данные современных этнографических исследований убедительно свидетельствуют ... восстановленные к настоящему времени буквально переполнены неразрешенными ...неизвестные до того на Земле. Второй примечательный факт: нигде,... на этом богом забытом (в прямом и...
«Предел южного холода»: как русские открыли Антарктиду
...Беллинсгаузена. А командовать вторым кораблем экспедиции, шлюпом...заброшенных в эту забытую богом и людьми...маори предлагал во «временное супружество» «не ... звездами, собирали этнографический, географический материал и...остров Петра I, Земля Александра I, остров...
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим
... никогда не будут забыты.Наша ответственность перед прошлым... бы удалось создать этнографическую Польшу скромных размеров с... объединённого стремлением защитить родную землю, отомстить врагу, сломавшему... завершения Второй мировой войны и носило временами очень ...
Аполлон, чьих кровей будешь?
...следует отметить, что ареал этнографического почитания «матери Ладо»,... будем отвлекаться.Забытый прообразМы располагаем ...индоевропейских народов того времени, и исключать... на новых землях пришельцы частично ...менявшимися названиями. Вторая главная причина ...
Новости Украины и Новороссии 14 декабря 2016
... значение, поэтому не приказало второму корпусу наступать. В этом... в самом маленьком и забытом селе. Я подробно остановился... и поэтому не будет времени для борьбы с польским ...на границе этнографической Украины, но перейдет на вражеские земли, чтобы топтать...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)