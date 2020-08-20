Рекордная урожайность в России, поддержка Северного потока-2 и разочарование в западных СМИ

1. В эпоху правления Путина наши поля колосятся как никогда раньше. За 20 лет урожайность зерновых выросла с 15 до 29 центнеров на гектар, в нынешнем 2020 году показатель должен превысить 30 центнеров на га. Столь значительных и быстрых успехов в зерноводстве в России не было за всю нашу тысячелетнюю историю:По загадочным с коммунистической точки зрения обстоятельствам, урожайность при Сталине почти не выросла и осталась примерно на дореволюционном уровне. Хотя, казалось бы, в раннем СССР так много внимания уделяли механизации сельского хозяйства, агрономии и селекции… но явные успехи почему-то начались только при «кукурузнике» Хрущёве.Кроме того, как пишет, в этом году ожидаются рекорды урожая масличных культур и экспорта подсолнечного масла:Редакторам советских новостей, вероятно, понравилась бы наша эпоха. Рекорды на полях есть, а дефицита в магазинах – нет.2. Непослушание американцам в Европе растёт. Подавляющее большинство стран-членов Евросоюза выступило против санкций США по «Северному потоку-2»:Газопровод, тем временем, продолжает строиться. По текущим прогнозам, он будет готов в первом квартале следующего года:3. Алексей Николов, генеральный директор телеканала RT, пишет:

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10533371.html