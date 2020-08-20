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Отравление Навального, Долги за газ, Роботизация ломбардов // Галопом по Европам #279

22:54. 20 августа 2020 60 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- Навальный в коме – предположительно, отравление;
- Лукашенко запретили въезд в Литву, вместе с ним персонами нон-грата объявлен еще 31 чиновник;
- Сразу несколько ведомств и корпораций отчитались о доходах топ-менеджеров за 2019-й;
- Ростех нашел, куда деть непроданные Суперджеты;
- Чтобы покрыть дефицит бюджета, России до конца года придется занять около 4 триллионов рублей;
- Долги россиян за газ превысили 330 миллиардов рублей;
- После карантинного затишья столичные власти возобновили давление на должников за ЖКХ;
- Власти планируют вывести из тени рынок арендного жилья;
- Центробанк одобрил идею роботизированных ломбардов;
- В Германии вслед за Испанией начали эксперимент с безусловным базовым доходом;
- Китай потащил вверх цены на железную руду и медь;
- В Южной Корее растет новый очаг коронавируса, число новых заболевших сравнялось с мартовскими показателями;
- США и Ирак подписали энергетических контрактов на 8 миллиардов долларов;
- Трамп объявил, что возобновит санкции против Ирана за его ядерную программу.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3iFCERLA3GY

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