Отравление Навального, Долги за газ, Роботизация ломбардов // Галопом по Европам #279
22:54. 20 августа 2020 60 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Навальный в коме – предположительно, отравление;
- Лукашенко запретили въезд в Литву, вместе с ним персонами нон-грата объявлен еще 31 чиновник;
- Сразу несколько ведомств и корпораций отчитались о доходах топ-менеджеров за 2019-й;
- Ростех нашел, куда деть непроданные Суперджеты;
- Чтобы покрыть дефицит бюджета, России до конца года придется занять около 4 триллионов рублей;
- Долги россиян за газ превысили 330 миллиардов рублей;
- После карантинного затишья столичные власти возобновили давление на должников за ЖКХ;
- Власти планируют вывести из тени рынок арендного жилья;
- Центробанк одобрил идею роботизированных ломбардов;
- В Германии вслед за Испанией начали эксперимент с безусловным базовым доходом;
- Китай потащил вверх цены на железную руду и медь;
- В Южной Корее растет новый очаг коронавируса, число новых заболевших сравнялось с мартовскими показателями;
- США и Ирак подписали энергетических контрактов на 8 миллиардов долларов;
- Трамп объявил, что возобновит санкции против Ирана за его ядерную программу.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Навальный в коме – предположительно, отравление;
- Лукашенко запретили въезд в Литву, вместе с ним персонами нон-грата объявлен еще 31 чиновник;
- Сразу несколько ведомств и корпораций отчитались о доходах топ-менеджеров за 2019-й;
- Ростех нашел, куда деть непроданные Суперджеты;
- Чтобы покрыть дефицит бюджета, России до конца года придется занять около 4 триллионов рублей;
- Долги россиян за газ превысили 330 миллиардов рублей;
- После карантинного затишья столичные власти возобновили давление на должников за ЖКХ;
- Власти планируют вывести из тени рынок арендного жилья;
- Центробанк одобрил идею роботизированных ломбардов;
- В Германии вслед за Испанией начали эксперимент с безусловным базовым доходом;
- Китай потащил вверх цены на железную руду и медь;
- В Южной Корее растет новый очаг коронавируса, число новых заболевших сравнялось с мартовскими показателями;
- США и Ирак подписали энергетических контрактов на 8 миллиардов долларов;
- Трамп объявил, что возобновит санкции против Ирана за его ядерную программу.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Навальному надо мыть руки перед едой, и носить маску.
А Макею нужно соблюдать правила ПДД.