Отравление Навального, Долги за газ, Роботизация ломбардов // Галопом по Европам #279

В этом выпуске:- Навальный в коме – предположительно, отравление;- Лукашенко запретили въезд в Литву, вместе с ним персонами нон-грата объявлен еще 31 чиновник;- Сразу несколько ведомств и корпораций отчитались о доходах топ-менеджеров за 2019-й;- Ростех нашел, куда деть непроданные Суперджеты;- Чтобы покрыть дефицит бюджета, России до конца года придется занять около 4 триллионов рублей;- Долги россиян за газ превысили 330 миллиардов рублей;- После карантинного затишья столичные власти возобновили давление на должников за ЖКХ;- Власти планируют вывести из тени рынок арендного жилья;- Центробанк одобрил идею роботизированных ломбардов;- В Германии вслед за Испанией начали эксперимент с безусловным базовым доходом;- Китай потащил вверх цены на железную руду и медь;- В Южной Корее растет новый очаг коронавируса, число новых заболевших сравнялось с мартовскими показателями;- США и Ирак подписали энергетических контрактов на 8 миллиардов долларов;- Трамп объявил, что возобновит санкции против Ирана за его ядерную программу._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3iFCERLA3GY