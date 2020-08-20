На Западе такое невозможно! А с нашим населением такое можно проделывать?!

Мне с Кузбасса прислали видео, на котором запечатлено, в каком ужасном положении там живёт местное население, в частности, в посёлке Киселёвск. Съёмка зимняя, поэтому кругом лежит снег. Но он не белый, а чёрный! Чёрный от угольной пыли.

Если бы это видео было снято летом, то зрителю, наверное, было бы непонятно, что на нём изображено и что там чернеет. Но поскольку снято зимой, когда в Кузбассе холодно и снежно, картинка получилась настолько выразительной, что просто жуть!

Это так называемые олигархи, короли бизнеса, ведут добычу угля открытым способом из угольных разрезов Кузбасса. Для них угледобыча – лишняя возможность приумножить свои богатства. Причём государство с их бизнеса получает совершенно смешные доходы, якобы угольная добыча малорентабельна. Олигархи это доказывают нашему правительству с помощью своих экономических расчётов, уверяя его ещё и в том, что они идут на это якобы малоприбыльное дело исключительно ради создания в крае дополнительных рабочих мест! То есть, проявляя заботу о народе!

Возможно, угледобыча на самом деле была бы малорентабельным бизнесом, если бы государство в лице различных надзорных природоохранных органов и органов контроля загрязнения среды вынуждало бы олигархов ещё на уровне бизнес-проектов предусматривать в деле добычи угля все необходимые природоохранные технологии, гарантирующие 100% защиту окружающей природы, но такое в России, увы, не принято!

На Западе это обязательно! У нас – не принято! Поэтому нашим олигархам плевать на экологию и на местных жителей, здоровье которых они убивают угольной пылью, разносимой ветром во все стороны.

Если верить Конституции России, вся власть в нашей стране принадлежит народу. "Народ осуществляет её непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления", записано в Статье 3.1 Конституции.

Соответственно, если такая дикость происходит в России, как мы видим в коротком фильме, снятом в посёлке Киселёвск Кемеровской области, (а она там происходит регулярно!), то народ должен сам разобраться с олигархами, которые их травят угольной пылью.

И не надо этих "частников" пугать никакими штрафами. Либо пусть полностью меняют технологию добычи угля, например, возводят гигантские шатры над разрезом, делают производство таким образом полностью закрытым, либо пусть закрывают, к чёрту, свой вредный бизнес, губительный для местного населения!

Это в Советском Союзе было допустимо строить вредные производства в ущерб людям, потому что то война, то восстановление послевоенной разрухи, – страна и народ вынуждены были выживать любой ценой! А сейчас в России капитализм! И поскольку капиталисты-олигархи заботятся только о своих деньгах, а Россия и её народ для них – не более чем "золотая жила", то никаких вредных производств в современной России быть не должно. Нам должно быть плевать на технические и финансовые трудности олигархов в деле обеспечения природосохранности! Все экологически вредные предприятия, находящиеся в частных руках, должны быть либо закрыты, либо перестроены в самое кратчайшее время в соответствии со всеми экологическими требованиями!

Таково моё мнение.

19 августа 2020 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий:

Vasilylogin: Там всегда так было, и в 1970-е, и 1980-е, и в 1930-е думаю тоже. Уголь он и есть уголь. Учтите ещё, что весь частный сектор и печи топит углём. Рубашку после обеда надо менять – воротник уже чёрный. Белить надо было 2 раза в год. Самолёт в Домодедово когда встречаешь – вот идут люди загорелые, весёлые, здоровые – это Ашхабад сел или там Алма-Ата, не помню уже какой рейс был рядом; – а вот пошли унылые, с лицами землистого цвета, глаза как чёрным карандашом у мужиков подведённые – о! Это Новокузнецк прилетел, шахтёры пошли.

Я из тех краёв, в 1990-х уехал.

Однако что творят там олигархи сейчас, за такое расстреливать надо на месте! Не помню, у кого видео смотрел о нынешнем положении местных жителей, о Горной Шории, этой жемчужине Природы, где людей сейчас угольные олигархи выселяют из посёлков, перекрывают доступ к рекам, в тайгу, блокируют проезд по дорогам, реки чёрные теперь, бывшие чистейшие хариусиные.

Впрочем, жители Кузбасса отрабатывают свою карму! Кто громче всех касками стучал в "перестройку", конце 1980-х – начале 1990-х? Кто сжигал частные дома целыми улицами в 1990-х (и нашей семьи один дом тоже)? Кто убивал, грабил – инопланетяне, что ли, или местные жители? В моём доме, 6 подъездов и 5 этажей, 1991-1993 ограбили несколько квартир, в соседних домах тоже, убили нескольких знакомых, нескольких ограбили, вскрывали железную дверь в моём подъезде, ограбили гостя на моём этаже и избили, кровью весь подъезд залил, пока я на улице сидел на лавочке. Взорвали и сожгли магазинчик через дорогу, в другом районе неск. человек в магазине расстреляли из автомата, сожгли магазин у семьи на маминой работе, и т.д. Я в 1990-м уехал, приехал в 1993 и город не узнал – почти у всех железные двери, решётки на окнах на любых этажах, в магазинах за решётками кассы, витрины, трамваи половина с выбитыми стёклами.

А сейчас кто в холуях и вооружённой охране у олигархов, кто мордует шорцев и других русских – не местные что ли? Ну и в целом – не русские, не граждане РФ разве?