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Что не так со старинными картами? Старинные карты – подделки конца 19 века?

22:55. 20 августа 2020 73 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Любопытный ролик. С одной стороны, поднятый вопрос, доверие к старинным картам, заслуживает пристального внимания, ибо ответ на него определяет наше понимание прошедшей истории. А значит, формирует определённое будущее.

С другой, иные вопросы и недоумения автора вызывают некий внутренний протест. Потому что логика „этого не могло быть, потому что даже мы сегодня так делать не умеем”, по большому счёту, ущербна.

Взять ту же бумагу. Её качество и сохранность зависят от очень многих факторов. Сколько взять мела, крахмала, смолы и т.д.. Какой клей использовать. Какую, наконец, древесину выбрать. Плотность которой, это к слову, различается в 7 (семь!) раз: можно использовать бальсу (0,15 г/см3), а можно древесину хурмы (1,08 г/см3). А бакаут вообще имеет плотность 1,4 г/см3! И, понятно, что содержание целлюлозы и прочей химии также различается кратно.

Здесь вообще такое количество факторов, несчётное множество их сочетаний, что невозможно утверждать: мы сегодня знаем о производстве бумаги всё.

Другой пример – утверждение автора о невозможности сохранить старинные документы в течение нескольких столетий. Мол, мыши прогрызут любой сундук. Полагаем, для подобного заявления комментарии излишни.

Но в целом, повторимся, тема верификации старинных (или выдаваемых за таковые) карт важна и респект автору за её поднятие.

P.S. Насчёт 99%, указанных в заголовке. Считаем, что их следует воспринимать исключительно в качестве гиперболы. Ибо систематического исследования и подсчёта никто пока не проводил.





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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5173613.html

Метки: история, логика, технологии, фальсификация

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