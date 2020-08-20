Беспорядки в Белоруссии могут быть инспирированы США с целью сорвать планы Китая по созданию «Нового шёлкового пути»

Китайские СМИ отмечают, что беспорядки в Белоруссии могут быть инспирированы США с целью помешать планам Пекина по развитию инициативы «Один пояс, один путь».

В случае если правительство в Минске все же сменится, и к власти придут прозападно настроенные оппозиционные силы, это действительно может создать определенные сложности для проектов «Одного пояса» в Белоруссии.

Учитывая, что сегодня противостояние между Вашингтоном и Пекином развернулось не на жизнь, а на смерть, такое развитие событий исключать не следует.

За последние годы Китай значительно увеличил свои инвестиции в белорусскую экономику. Товарооборот между КНР и Белоруссией в прошлом году возрос на 58%. Только один индустриальный парк «Великий Камень», расположенный под минском оценивается в 2 млрд долларов. Лидер КНР Си Цзиньпин назвал «Великий Камень» жемчужиной на пути «Нового шёлкового пути».

Стоит отметить, что Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, а китайские СМИ ничего не сообщают о беспорядках в Белоруссии в своих новостях. Это свидетельствует о том, что Пекин относится к событиям в Белоруссии с повышенным вниманием.

Источник: https://www.scmp.com/economy/article/3098007/belarus-protests-cast-shadow-over-chinas-belt-and-road-ambitions-lukashenko