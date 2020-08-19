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В России создаются новые малогабаритные атомные реакторы

15:11. 19 августа 2020 62 просмотра Один комментарий Опубликовал:


В течение ближайших 6 лет в нашей стране будут готовы малогабаритные атомные энергоустановки (МАЭУ) мощностью 100 киловатт и 1 мегаватт для серийного производства. Впервые со времени советского проекта «Памир» (на картинке вверху) будет возрождена тема мобильного атомного реактора с учетом новых технологий. Пока таких установок в мире ни у кого нет.

Из открытой информации можно понять следующее: 2 новых типа МАЭУ будут профинансированы по линии Минобороны России и официально предназначены для освоения Арктики. Как сообщал ряд отечественных СМИ, новый энергоисточник мегаваттного класса может быть выполнен в транспортабельном варианте и способен перемещаться на транспортной платформе с тягачом высокой проходимости, что позволяет ему быть мобильным и обеспечивать энергией нестационарные объекты. О более «скромном», 100-киловаттном реакторе данных пока нет, но такая разработка станет по-настоящему революционной, если ее создателям удастся обеспечить относительную ее компактность.

Ряд российских «экспертов» уже предположили, что речь идет об установках для создания лазерного оружия. Действительно, на базе таких небольших реакторов его можно конструировать, но если отойти от шаблонных подходов, то использование перспективных МАЭУ раскрывает широкие возможности в самых разных сферах – от уже названного освоения Крайнего Севера до использования атомной энергии в строительстве баз на Луне и Марсе.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10530654.html

Метки: арктика, лазер, министерство обороны, росатом, Россия

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 36360 21746
    Серый 19 августа 2020 в 15:34

    Все т.н. достижения режима вот уже 20-ть лет существуют только в грядущем , которое никак не наступает ..
    В реале только перманентного ограбления страны и народа .

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    -1

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