Украину и РФ разрушили, сейчас за Белоруссию взялись!

Елена Иванова сегодня написала мне в Контакте короткое сообщение-просьбу: «Антон, привет! Напиши статью о том, как жидомасоны разрушают Белоруссию. СМИ врут нагло. Батька один на один остался с жидомасонами, идут постоянные провокации. Украину и РФ они разрушили, сейчас за Белоруссию взялись!»

Знакомая журналистка Алёна с 5-го санкт-петербургского телеканала тоже позвонила с просьбой прояснить ситуацию, не к войне ли дело идёт, так как в средней полосе в этом году небывалый урожай грибов, а грибы – своего рода барометр природы.

Я посоветовал Алёне взять по этому поводу интервью у самого Сидика Афгана. Того самого человека, который почти 30 лет назад просчитал математическим путём (у него математика – божий дар!) год крушения СССР и с точностью до дня он указал дату вывода советских войск из Афганистана. И как он рассчитал, всё так и случилось!

Как связаться с Сидиком Афганом, который до сих пор не забыл русский язык, я объяснил журналистке Алёне, поэтому ждём от неё и от 5-го телеканала Санкт-Петербурга интересное интервью.

А пока я хочу успокоить свою читательницу Елену Иванову, которая переживает за Белоруссию ввиду того, что её пытаются разрушить «жидомасоны», как она написала.

В своём последнем Интервью Сидик Афган рассказал журналисту Евгению Гигаури из украинского города Чернигова следующее о судьбах ряда государств на ближайшую перспективу:

Е.Гигаури.: Меня всё время теребят вопросами, почему Вы не даёте в своих интервью прогнозов относительно судьбы отдельных стран мира. Всех интересует: Какова судьба США? Европы? России? Украины? Китая? Что вообще ждёт наш мир?

М.С.Афган.: – Лично Вам я уже объяснял причину моего нежелания давать прогнозы ближайшего будущего различных стран. Мои прогнозы чаще воспринимают не как высшую данность, а как моё личное желание, позицию. А это в сознании националистов и политиков, играющих на их чувствах, является причиной неприязни ко мне. А ведь мне предстоит совершить визиты в эти страны. Зачем же раньше времени вызывать огонь на себя? Я лучше сделаю эти прогнозы во время своих визитов в эти страны, прямо в ходе своих выступлений и лекций, доказывая наяву верность моих расчётов. Пусть люди увидят воочию силу чисел и верность формул. И тогда у них не останется причин упрекать меня в каких-либо пристрастиях или фобиях. Математика – Высший Судья всех споров и судеб людей, стран и народов. Сразу скажу: сейчас наступило время грандиозных событий, катаклизмов – как в социальном, так и природном плане. И это есть сценарий самого Творца, который я научился просчитывать с помощью математических формул.

Исходя из настойчивых просьб наших друзей, я всё же сформулирую сейчас краткие, общие прогнозы для стран, на ближайшие годы, смысл которых укладывается в известные афоризмы:

УКРАИНА: «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗВЁЗДАМ!».

По вине западных и купленных ими местных политиков людям предстоит испытать много горечи, а стране – частичный развал (Подробнее – см. ЗДЕСЬ…). Но через короткое время, всё кардинальным образом изменится. Украина, став родиной Программы Нового Мира, как магнит, станет притягивать к себе другие народы и страны. И со временем станет мировым центром – моделью новой жизни, культуры и развития. А город Чернигов будет признан обще-мировой духовной столицей.

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РОССИЯ: «Кому Бог много назначил – с того много и спросит».

Страна подвергнется самой мощной атаке Сил Зла (западных идеологических центров) – за всю историю так называемых «цветных революций». Используя обоснованное недовольство народа и предательство местных элит, Силы Зла попытаются расчленить страну и присвоить все её богатства. Однако люди быстро прозреют, отвернутся от внутренних «волков в овечьих шкурах», и объединятся в Единую Светлую Силу – взяв власть в свои руки. А благодаря своей мощной армии и новейшим вооружениям – страна даст достойный отпор всем внешним врагам. Именно Россия и станет экономической платформой и становым хребтом становления Нового Мира, вначале – обновлённого Союза братских стран – СССР-2.0. Затем она разрастётся до Единого Планетарного Государства – став Экологическим Духовно-Единым Миром.

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ЕВРОПА: «Загнанных лошадей пристреливают».

Европейский Союз, загнанный внешними проблемами и внутренними противоречиями, де юре оставаясь ЕС – де-факто растает как лёд на солнце, постепенно войдя в ново-формируемый Союз Нового Мира.

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США: «Не рой другому яму – сам в неё попадешь».

Будучи «военной рукой Англии», США выполняли роль мирового жандарма. Используя силу своего оружия и власть доллара, США подчиняли правительства почти всех стран мира и угнетали их народы. Там где таковые не слушались – устраивали цветные революции. Но время идёт, всё меняется. Наступило время их кармы – расплаты за всё содеянное.

Доллар рухнет. Гражданская война всполыхнет по всем фронтам. В ближайшие несколько лет США разрушатся до основания. Но, в отличие от бывшего СССР, развал произойдет не разово – а динамично-постепенно. Штат за штатом, кусок за куском. Затем все они войдут в обще-мировое Народное Государство.

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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: «Титаник отчалил от Европы. Капитан должен уйти под воду Истории – вместе с кораблём».

Великобритания – тайный зачинщик всех революций и войн на Земле. Концептуально-идеологический Центр Сил Зла. Потеряв военно-силовую и финансовую опору доллара, Великобритания почиёт в бозе вместе с США. Используя свои тайные связи и агентов влияния, включая Ватикан, напоследок постарается разжечь обще-мировой конфликт. Однако, получит отпор – со стороны объединенных сил, включая спецслужбы, перешедшие на сторону народов своих стран.

Да, и следует отметить, что импульсом развала “Внутренней Британии” станут её “добровольные республики” – графства Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия. Всё как везде – местная элита тоже хочет заседать в ООН, принимать и ездить в гости к зарубежным президентам…

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КИТАЙ: «Экономический колосс – на глиняных электронных ногах».

Протянет немного дольше, чем США. Политическая элита, рассчитывая на повсеместный электронный контроль и армию, вдруг получит от народа удар в пах. Имея образцом воссозданный СССР нового типа, с природо-социальной системой и реальным народовластием, народ Китая возьмёт власть в свои руки, возможно и посредством небольшого кровопролития. И в скором времени страна вольётся в динамично формируемый – Экологический Духовно-Единый Мир.

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МИР В ЦЕЛОМ: «По лезвию бритвы – в счастливую гавань».

Благодаря мудрости общественных лидеров и поддержке всех народов, мир в целом избежит самоуничтожения. Все происки Сил Зла, желающих напоследок «громко хлопнуть дверью», – окажутся тщетными. Люди, создав единое Движение за Новый Мир – возьмут власть в свои руки. Начнёт реализовываться Программа Нового Мира. Люди построят на всей Планете обще-справедливое государство реального народовластия. Мир и гармония установятся на все времена.

……..

Вот, если коротко, такие события я прогнозирую на ближайшие 4-5 лет, и среднюю перспективу – 10-15 лет.

Источник: https://midgard-edem.org/?p=9973

Про судьбу Белоруссии Сидик Афган в этом интервью ничего не рассказал, из чего можно заключить, что в ближайшую пятилетку с ней и с её народом ничего страшного не произойдёт.

«Все происки Сил Зла, желающих напоследок «громко хлопнуть дверью», окажутся тщетными».

19 августа 2020 г. Мурманск. Антон Благин