Украину и РФ разрушили, сейчас за Белоруссию взялись!
Елена Иванова сегодня написала мне в Контакте короткое сообщение-просьбу: «Антон, привет! Напиши статью о том, как жидомасоны разрушают Белоруссию. СМИ врут нагло. Батька один на один остался с жидомасонами, идут постоянные провокации. Украину и РФ они разрушили, сейчас за Белоруссию взялись!»
Знакомая журналистка Алёна с 5-го санкт-петербургского телеканала тоже позвонила с просьбой прояснить ситуацию, не к войне ли дело идёт, так как в средней полосе в этом году небывалый урожай грибов, а грибы – своего рода барометр природы.
Я посоветовал Алёне взять по этому поводу интервью у самого Сидика Афгана. Того самого человека, который почти 30 лет назад просчитал математическим путём (у него математика – божий дар!) год крушения СССР и с точностью до дня он указал дату вывода советских войск из Афганистана. И как он рассчитал, всё так и случилось!
Как связаться с Сидиком Афганом, который до сих пор не забыл русский язык, я объяснил журналистке Алёне, поэтому ждём от неё и от 5-го телеканала Санкт-Петербурга интересное интервью.
А пока я хочу успокоить свою читательницу Елену Иванову, которая переживает за Белоруссию ввиду того, что её пытаются разрушить «жидомасоны», как она написала.
В своём последнем Интервью Сидик Афган рассказал журналисту Евгению Гигаури из украинского города Чернигова следующее о судьбах ряда государств на ближайшую перспективу:
Е.Гигаури.: Меня всё время теребят вопросами, почему Вы не даёте в своих интервью прогнозов относительно судьбы отдельных стран мира. Всех интересует: Какова судьба США? Европы? России? Украины? Китая? Что вообще ждёт наш мир?
М.С.Афган.: – Лично Вам я уже объяснял причину моего нежелания давать прогнозы ближайшего будущего различных стран. Мои прогнозы чаще воспринимают не как высшую данность, а как моё личное желание, позицию. А это в сознании националистов и политиков, играющих на их чувствах, является причиной неприязни ко мне. А ведь мне предстоит совершить визиты в эти страны. Зачем же раньше времени вызывать огонь на себя? Я лучше сделаю эти прогнозы во время своих визитов в эти страны, прямо в ходе своих выступлений и лекций, доказывая наяву верность моих расчётов. Пусть люди увидят воочию силу чисел и верность формул. И тогда у них не останется причин упрекать меня в каких-либо пристрастиях или фобиях. Математика – Высший Судья всех споров и судеб людей, стран и народов. Сразу скажу: сейчас наступило время грандиозных событий, катаклизмов – как в социальном, так и природном плане. И это есть сценарий самого Творца, который я научился просчитывать с помощью математических формул.
Исходя из настойчивых просьб наших друзей, я всё же сформулирую сейчас краткие, общие прогнозы для стран, на ближайшие годы, смысл которых укладывается в известные афоризмы:
УКРАИНА: «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗВЁЗДАМ!».
По вине западных и купленных ими местных политиков людям предстоит испытать много горечи, а стране – частичный развал (Подробнее – см. ЗДЕСЬ…). Но через короткое время, всё кардинальным образом изменится. Украина, став родиной Программы Нового Мира, как магнит, станет притягивать к себе другие народы и страны. И со временем станет мировым центром – моделью новой жизни, культуры и развития. А город Чернигов будет признан обще-мировой духовной столицей.
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РОССИЯ: «Кому Бог много назначил – с того много и спросит».
Страна подвергнется самой мощной атаке Сил Зла (западных идеологических центров) – за всю историю так называемых «цветных революций». Используя обоснованное недовольство народа и предательство местных элит, Силы Зла попытаются расчленить страну и присвоить все её богатства. Однако люди быстро прозреют, отвернутся от внутренних «волков в овечьих шкурах», и объединятся в Единую Светлую Силу – взяв власть в свои руки. А благодаря своей мощной армии и новейшим вооружениям – страна даст достойный отпор всем внешним врагам. Именно Россия и станет экономической платформой и становым хребтом становления Нового Мира, вначале – обновлённого Союза братских стран – СССР-2.0. Затем она разрастётся до Единого Планетарного Государства – став Экологическим Духовно-Единым Миром.
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ЕВРОПА: «Загнанных лошадей пристреливают».
Европейский Союз, загнанный внешними проблемами и внутренними противоречиями, де юре оставаясь ЕС – де-факто растает как лёд на солнце, постепенно войдя в ново-формируемый Союз Нового Мира.
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США: «Не рой другому яму – сам в неё попадешь».
Будучи «военной рукой Англии», США выполняли роль мирового жандарма. Используя силу своего оружия и власть доллара, США подчиняли правительства почти всех стран мира и угнетали их народы. Там где таковые не слушались – устраивали цветные революции. Но время идёт, всё меняется. Наступило время их кармы – расплаты за всё содеянное.
Доллар рухнет. Гражданская война всполыхнет по всем фронтам. В ближайшие несколько лет США разрушатся до основания. Но, в отличие от бывшего СССР, развал произойдет не разово – а динамично-постепенно. Штат за штатом, кусок за куском. Затем все они войдут в обще-мировое Народное Государство.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: «Титаник отчалил от Европы. Капитан должен уйти под воду Истории – вместе с кораблём».
Великобритания – тайный зачинщик всех революций и войн на Земле. Концептуально-идеологический Центр Сил Зла. Потеряв военно-силовую и финансовую опору доллара, Великобритания почиёт в бозе вместе с США. Используя свои тайные связи и агентов влияния, включая Ватикан, напоследок постарается разжечь обще-мировой конфликт. Однако, получит отпор – со стороны объединенных сил, включая спецслужбы, перешедшие на сторону народов своих стран.
Да, и следует отметить, что импульсом развала “Внутренней Британии” станут её “добровольные республики” – графства Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия. Всё как везде – местная элита тоже хочет заседать в ООН, принимать и ездить в гости к зарубежным президентам…
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КИТАЙ: «Экономический колосс – на глиняных электронных ногах».
Протянет немного дольше, чем США. Политическая элита, рассчитывая на повсеместный электронный контроль и армию, вдруг получит от народа удар в пах. Имея образцом воссозданный СССР нового типа, с природо-социальной системой и реальным народовластием, народ Китая возьмёт власть в свои руки, возможно и посредством небольшого кровопролития. И в скором времени страна вольётся в динамично формируемый – Экологический Духовно-Единый Мир.
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МИР В ЦЕЛОМ: «По лезвию бритвы – в счастливую гавань».
Благодаря мудрости общественных лидеров и поддержке всех народов, мир в целом избежит самоуничтожения. Все происки Сил Зла, желающих напоследок «громко хлопнуть дверью», – окажутся тщетными. Люди, создав единое Движение за Новый Мир – возьмут власть в свои руки. Начнёт реализовываться Программа Нового Мира. Люди построят на всей Планете обще-справедливое государство реального народовластия. Мир и гармония установятся на все времена.
……..
Вот, если коротко, такие события я прогнозирую на ближайшие 4-5 лет, и среднюю перспективу – 10-15 лет.
Источник: https://midgard-edem.org/?p=9973
Про судьбу Белоруссии Сидик Афган в этом интервью ничего не рассказал, из чего можно заключить, что в ближайшую пятилетку с ней и с её народом ничего страшного не произойдёт.
«Все происки Сил Зла, желающих напоследок «громко хлопнуть дверью», окажутся тщетными».
19 августа 2020 г. Мурманск. Антон Благин
Антон, спасибо за Обнадеживающую информацию! Это бальзам на душу!
“Батька один на один остался с жидомасонами…” А кто ему мешает расстрелять одного-другого-третьего? У них же смертная казнь не отменена…
А батька хочет взаимоисключающих друг друга вещей достичь одновременно.Победить опозицию и оставить всё, как и было..А надо себя прежде всего поменять..Не может маленькая страна быть равной большой.Так не бывает.
События надо было предусмотреть.А он не сделал это.
Беларусь-не Европа.Она беднейшая окраина Евроазии.Хлебушек с кострикой ели совсем недавно.
- Так у НИХ же дипломатическая неприкосновенность!..
- Расстрелять! И руками не трогать!..
А нету , ребятки , прогноза , что с Срулем ? С чего вдруг ?