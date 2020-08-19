Ливия.

Это просто прекрасно. Тихановская и Бернар Анри Леви.Один из причастных к уничтожению Ливии и государственному перевороту на Украине и "простая домохозяйка/лидер нации".На месте своего преступления.В прошлом году с Зеленским.Для лучшего понимания, какие силы прячутся за Тихановской и какую судьбу они готовят Белоруссии.Практика показывает, что в тех нестабильных странах, где появляется эта мразь, скоро начинает литься кровь, в товарных количествах.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6108819.html