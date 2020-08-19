Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 августа 2020

СМИ: Турецкие военные сбили по ошибке американский дрон над Идлибом

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) разбились накануне, 18 августа, в сирийской провинции Идлиб. По меньшей мере один из них оказался американским разведывательно-ударным БПЛА MQ-9 Reaper.

Изначально протурецкие боевики сообщили об уничтожении российского беспилотника в небе над Идлибом с помощью переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Однако в обломках сбитого дрона опознали один из американских MQ-9, которые в последние дни стали летать в этом районе значительно чаще, отмечает портал «Военный обозреватель».

Позднее в Пентагоне признали, что ВВС США «потеряли два беспилотника над Сирией после столкновения в воздухе». При этом тип второго БПЛА не называется.

Несмотря на заявление США о столкновении в воздухе двух дронов, что, по версии американских военных и стало причиной их крушения, в сети опубликованы фото и видео поражения MQ-9 ракетой. При падении он уже горел. Об этом же свидетельствовал взрыв в воздухе.

Согласно одной из версий, атаковать американский дрон из ПЗРК могли по ошибке турецкие военные, находящиеся в Идлибской зоне деэскалации.

Ситуация на северо-западе арабской республики продолжает обостряться. Ранее стало известно, что ВКС России нанесли удар по позициям исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, ведущую роль в его составе играет запрещённая в РФ террористическая группировка «Джебхат Фатх аш-Шам», бывшая «Джебхат ан-Нусра») и их союзников в западной части провинции Идлиб.

В южном секторе идлибского фронта — горной местности Джебель аз-Завия и долине Аль-Габ — наблюдается концентрация сирийской армией дополнительных сил. В этом районе продолжают действовать сразу несколько террористических группировок, включая «Хурас ад-Дин» и «Исламскую партию Туркестана» (запрещены в РФ), что является нарушением российско-турецких договорённостей от 5 марта текущего года.

Напомним, Россия и Турция по итогам шестичасовых переговоров 5 марта в Москве договорились установить в Идлибской зоне деэскалации новый режим прекращения огня, вступивший в силу с 00.01 по местному времени 6 марта. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 на северо-западе арабской республики. Также было условлено с 15 марта начать совместное патрулирование российских и турецких военных вдоль участка указанной трассы от населённого пункта Трумба (в двух километрах к западу от города Саракиб) до посёлка Айн аль-Хабр. Соответствующая договорённость оформлена в виде дополнительного протокола к Сочинскому меморандуму министров обороны России и Турции от 17 сентября 2018 года.

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ВКС РФ уничтожили секретный объект врага, созданный для атак наших баз в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Во вторник, 18 августа, ВКС России уничтожили секретный подземный завод, контролируемый боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам»*, по производству ударных БПЛА и боеприпасов, расположенный в горе Эль-Хайба в районе города Харанбуш провинции Идлиб. Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник. По данным сирийской разведки, за сутки на заводе можно было изготовлять до пяти БПЛА, 60 единиц боеприпасов различного калибра и до 40 поясов «шахидов». Размеры подземного завода внушают. По предварительным данным, объем всех вырытых туннелей, складов и цехов превышает 60 тысяч м³. На момент уничтожения завода в складских помещениях находилось более 60 разведывательных и ударных БПЛА, свыше 4 тонн боеприпасов и взрывчатых веществ, а также до 7 тонн материально-технических запасов для сборки и ремонта дронов. С большой уверенностью можно утверждать, что группы БПЛА, только за последний месяц дважды совершившие нападения на российскую авиационную базу «Хмеймим», были произведены и оснащены на этом заводе. Также остается вопрос о степени причастности Турции, которая контролирует данный регион, к функционированию столь крупного завода по производству ударных беспилотников и боеприпасов. Читайте также: Налёт врага на базу ВКС РФ в Сирии: «Панцири» не оставили неприятелю ни шанса * запрещенная в РФ террористическая организация.

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Сирийцы в гневе после удара вертолёта «Апач» по военному объекту в САР (ФОТО, ВИДЕО)

В 10 часов утра в преимущественно курдском городе Камышлия у сирийского правительственного культурного центра состоялась манифестация против присутствия Международной антитеррористической коалиции на территории САР. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. Проведение данной акции инициировано вчерашним обстрелом американскими вооруженными силами с применением боевых вертолетов «Апач» опорного пункта Вооружённых сил САР, в ходе которого один военнослужащий погиб и двое были тяжело ранены. На месте гибели военнослужащих САА также прошли стихийные акции протеста с требованием наказать виновных и выгнать оккупантов со своих земель. Мирные жители регулярно проводят акции протеста против присутствия в Сирии возглавляемой США Коалиции. Со слов жителей сирийских провинций, американские военнослужащие разграбляют природные ресурсы Республики, уничтожая при этом экологию региона. Также население упоминает о краже девушек, домогательствах к детям и разрушении домов мирных жителей. Читайте также: В Белоруссии задержали координаторов провокации против Лукашенко (ВИДЕО)

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Как космонавт из Сирии, получивший Героя СССР, примкнул к боевикам «оппозиции» (ФОТО)

Авторы Telegram-канала «Рыбарь», специализирующегося на тематике Ближнего Востока и Африки, вспоминают интересные факты о первом космонавте из Сирии Мухаммаде Фарисе и рассказывают о том, как он примкнул к вооружённой «сирийской оппозиции» в 2010-е гг. «Действительно, у Сирии даже был свой космонавт — Мухаммад Ахмад Фарис. Свой единственный космический полет он совершил в 1987 году в рамках советской программы „Интеркосмос“, пробыв неделю на станции „Мир“. muhammad_ahmad_faris.jpg Мухаммад Фарис стал вторым побывавшим в космосе представителем арабского мира после Султана ибн Салмана аль-Сауда из Саудовской Аравии. После полета Фарису было присвоено звание „Герой Советского Союза“. В 2012 году первый и единственный сирийский космонавт присоединился к Свободной сирийской армии (ССА), перебравшись в Турцию. В 2017 году Фарис даже стал министром обороны в так называемом временном правительстве Сирии, которое ранее финансировали США, а теперь полностью содержит и контролирует Турция. Впрочем, на этой должности он пробыл менее двух лет и в 2019 году ее занял Салим Идрис. История зачисления Фариса в программу „Интеркосмос“ довольно интересна: у суннита Фариса был минимальный шанс стать членом основного экипажа космического корабля, потому что сирийские власти настаивали на полете в космос алавита. Однако из четырех прошедших отбор сирийцев один алавит не подходил по здоровью, а друз завалил экзамены по космическим дисциплинам. Из двух оставшихся кандидатов Фарис выглядел наиболее предпочтительным. Разумеется, это не устроило сирийскую делегацию, желавшей видеть именно алавита первым космонавтом Сирии. Но руководству советского Центра подготовки космонавтов не было дела до религиозных и политических хотелок сирийских властей, и они были буквально посланы в пешее эротическое путешествие. Так Мухаммад Фарис и оказался в космосе. В своих выступлениях Фарис регулярно критиковал „диктаторский режим“ отца и сына Асадов, а с 2015 года — и Россию. Впрочем, от него доставалось и США с Европой, не пришедших на помощь оппозиции, и Саудовской Аравии с Пакистаном, помогавших ИГИЛ*. Не исключено, что в случае смены места жительства вал критики Фариса обрушится и на Турцию, которая будет выставлена эксплуататором идей сирийской революции или вовсе оккупантом сирийских земель». Читайте также: Белорусская карта: Литвиния или Крым-2 * запрещённая в РФ террористическая группировка

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В Идлибе боевики сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper

В Идлибе местные боевики сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper стоимостью от 15 млн долларов.Первоначально его пытались выдавать за российский БПЛА "Орлан-10", которой помогал наводиться на цели бомбардировщикам ВКС РФ наносившим удары по боевикам в Идлибе. Но позднее стало известно (как фото и видео появились), что завалили именно американский БПЛА. Не исключено, что его завалили либо турки, либо боевики с помощью турецких ПЗРК или более серьезных турецких систем (в Идлибе развернуты также ЗРК "Хок" и турецкий аналог "Шилки" – "Коркут".PS. Поступают сообщения, что были сбиты не 1, а 2 американских дрона MQ-9 Reaper.

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