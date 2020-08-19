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Россиянам ограничат возможность жаловаться на чиновников

14:30. 19 августа 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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— К правительству лететь — гравицаппу надо иметь! Правительство на другой планете живёт… родной.

Правительство России готовит реформу системы взаимодействия государственных органов с гражданами, в результате которой чиновниками облегчат бремя рассмотрения жалоб со стороны населения.

Предложенный Минкомсвязью проект поправок в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан России» предлагает создать единое электронное окно на портале госуслуг. Там же появится рубрикатор типовых жизненных ситуаций, будет сформирована «база знаний», с помощью которой на жалобы россиян вместо реальных людей начнет отвечать искусственный интеллект.

Эти изменения обеспечат «новое качество работы по рассмотрению обращений граждан за счет использования современных цифровых технологий», говорится в пояснительной записке, опубликованной на портале правовой информации.

В результате реформы может возникнуть ситуация, что «искусственный интеллект будет решать, следует ли реализовать права граждан или нет», цитирует РБК экспертные отзывы на проект Минкомсвязи.

Кроме того, проектом ограничивается отправка обращений на бумаге: заявителя вынуждают использовать конкретный вид почтового отправления и нести дополнительные денежные расходы.

Предлагаемые ограничения на способы направления обращений гражданами, невозможность использовать, например, электронную почту и т.п., на практике могут привести к затруднениям при взаимодействии граждан с государственными органами.

 

Источник: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyanam-ogranichat-vozmozhnost-zhalovatsya-na-chinovnikov-1029515864

Метки: власть, общество

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