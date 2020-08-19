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Родители и дети – кто кому должен?

21:13. 19 августа 2020 56 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j-NOVhKxYP8

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 32442 28192
    Вячеслав 19 августа 2020 в 22:24

    По Ведическому мировоззрению родители (родили тело) ОБЯЗАНЫ родить и воспитать своих детей в добродетели и трудолюбии, передать им все свои знания и навыки… С тем, чтобы они в дальнейшем так же воспитывали своих детей… А дети обязаны содержать своих родителей в старости…

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    -1

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