Родители и дети – кто кому должен?
21:13. 19 августа 2020 56 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Наиболее изумительное лицо покрывается морщинами и обвисает с возрастом. Розы тоже должны увянуть, насмехаясь над человеческим желанием какой-либо вечной красоты в материальности. Смерть уничтожит бутоны юности; катаклизмы разрушат величие этой земли, но ничто не сможет уничтожить великолепие астрального космоса (и ещё более тонкого мира идей, из которого исходит всё космическое искусство).
По Ведическому мировоззрению родители (родили тело) ОБЯЗАНЫ родить и воспитать своих детей в добродетели и трудолюбии, передать им все свои знания и навыки… С тем, чтобы они в дальнейшем так же воспитывали своих детей… А дети обязаны содержать своих родителей в старости…
Так и есть в племенах Амазонии.
Родили и обучили.
Но если голод то сьели.
ВедизЬм как он есть