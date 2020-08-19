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Радио Аврора 18.08.2020

10:20. 19 августа 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Добрый день, уважаемые радиослушатели, московское время четырнадцать часов, десять минут, вторник. И это значит, что сегодня для вас, наш постоянный гость, эксперт, политический консультант, Анатолий Александрович Вассерман. Анатолий Александрович, приветствую Вас, добрый день.

Здравствуйте.

И ведущий программы Владимир Козлов. Уважаемые радиослушатели, отправляйте ваши вопросы, прямо сейчас к нам в прямой эфир, в чат нашего эфира, я обязательно их задам.

Анатолий Александрович, ну к сожалению, по такой уже не совсем хорошей традиции, не могу обойти тему Белоруссии, ситуация, в принципе продолжает накаляться. И как Вы считаете, возможен ли сценарий гражданской войны в Белоруссии или всё же ситуацию удастся как-то решить каким-то более мирным путём? Как Вы считаете?

Ну, надеюсь, что до гражданской войны всё-таки не дойдёт, потому что для гражданской войны всё таки нужно, чтобы слабейшая сторона надеялась на победу. А в данном случае, Александр Григорьевич Лукашенко и его группа поддержки достаточно уверены в себе, чтобы такой надежды с противоположной стороны практически не было. Да, там уже создается некий Координационный совет, ну по тому же принципу по какому в семнадцатом году создавался Центральный Совет в Киеве. То есть, люди никем не выдвинутые, никого, кроме себя самих не представляющие, но провозглашающие – Мы здесь власть!

Но, если временное правительство России было достаточно слабым, чтобы принять это за чистую монету, то ожидать такой же слабости от Лукашенко и его команды довольно трудно. Поэтому надеюсь, что уже продемонстрированное применение силы будет достаточно. Кстати, насчёт применения силы, замечу, что из шести тысяч задержанных, в данный момент находится в следственных изоляторах всего сто двадцать человек. Но считаю, слухи о том, что их тоже вот-вот отпустят, не более чем злонамеренной пропагандой со стороны организаторов цветного бунта. Дело в том, что сама технология массовых беспорядков, отработана уже во множестве цветных бунтов, среди прочего, включает в себя и н5еизбежность задержания значительного числа непричастных. Просто потому, что когда боевик кинув в милицию камень или бутылку с чем нибудь горючим, забегает в толпу, милиция преследуя его, вынуждена задержать и многих с кем он оказался по-соседству…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-avrora-18-08-2020/

Метки: Беларусь, белоруссия, видео блог, лукашенко

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