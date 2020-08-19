Перерыв после финала

Мечты и реальность.До боли напомнило "перерывы Гуайдо" в Каракасе после очередной неудачной попытки свержения Мадуро. А как же финал и последний час? Как же торжество свободы и демократии?Боротьба триваэ. На очереди небывалое движение и готовнось ног. С готовностью голов сложнее, но то такое.PS. Стоит отметить, что организаторы протестов даже не скрывают, что те забастовки или даже их видимость, осуществляются за деньги и поучают митинговать белорусов с территории страны-члена НАТО.1. Лукашенко улетел в Турцию (трижды, а Коля Лукашенко дважды)2. У Лукашенко случился инсульт (3 или 4 раза)3. ОМОН убил несколько десятков человек4. За Тихановскую 80%, а за Лукашенко 3%5. Никто не голосовал за Лукашенко, поэтому никто не ходит на митинги в его поддержку6. Все кто ходит на митинги за Лукашенко, все проплаченые.7. Протесты в Минске подавлял российский ОМОН8. Российские войска вошли в Белоруссию (3 раза)9. Это был сугубо мирный протест, никто не хотел драться с ОМОНом.10.В Белоруссии началась забастовка, крупные предприятия остановились.11.На митинги выходят не против России.12. Это не змагарский протест, этот флаг не символ протеста.13. Программа оппозиции это не программа оппозиции.14. В Белоруссии в отличие от Украины никто не будет вставать на колени.И т.д. и т.п.И потом эти люди рассказывают, что "они вышли за правду".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6108194.html