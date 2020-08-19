Перерыв после финала
19:14. 19 августа 2020 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Мечты и реальность.
До боли напомнило "перерывы Гуайдо" в Каракасе после очередной неудачной попытки свержения Мадуро. А как же финал и последний час? Как же торжество свободы и демократии?
Боротьба триваэ. На очереди небывалое движение и готовнось ног. С готовностью голов сложнее, но то такое.
PS. Стоит отметить, что организаторы протестов даже не скрывают, что те забастовки или даже их видимость, осуществляются за деньги и поучают митинговать белорусов с территории страны-члена НАТО.
Просто по памяти, список вбросов с 9 августа от оппозиции:
1. Лукашенко улетел в Турцию (трижды, а Коля Лукашенко дважды)
2. У Лукашенко случился инсульт (3 или 4 раза)
3. ОМОН убил несколько десятков человек
4. За Тихановскую 80%, а за Лукашенко 3%
5. Никто не голосовал за Лукашенко, поэтому никто не ходит на митинги в его поддержку
6. Все кто ходит на митинги за Лукашенко, все проплаченые.
7. Протесты в Минске подавлял российский ОМОН
8. Российские войска вошли в Белоруссию (3 раза)
9. Это был сугубо мирный протест, никто не хотел драться с ОМОНом.
10.В Белоруссии началась забастовка, крупные предприятия остановились.
11.На митинги выходят не против России.
12. Это не змагарский протест, этот флаг не символ протеста.
13. Программа оппозиции это не программа оппозиции.
14. В Белоруссии в отличие от Украины никто не будет вставать на колени.
И т.д. и т.п.
И потом эти люди рассказывают, что "они вышли за правду".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6108194.html