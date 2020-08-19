Михаил Хазин: «То, что делают граждане Белоруссии, это просто самоубийство»

События в Белоруссии — крайне важный элемент глобальных геополитических раскладов

Любая политика имеет под основным планом второй, а то и третий, более глубокий. И если сегодня мы всё смотрим на Минск, то это, на самом деле, не совсем правильно. Почему? А потому что есть два серьёзных основания думать, что всё не так просто. Я даже не буду говорить о том, что с учётом опыта Украины то, что делают граждане Белоруссии, это просто самоубийство. Как страны, так и её экономики. Но нужно ответить на вопрос, кому это выгодно и почему?

Начнём с Польши. Которая спит и видит как бы забрать себе белорусские и украинские земли, захваченные после войны 1920 года и отобранные обратно СССР в 1939 году. Но не только это. Есть ещё одна тонкость. Дело в том, что экономика Польши всё время с 1990 года жила на дотациях и кредитах Евросоюза. И вот с 2021 года дотации заканчиваются, а кредиты нужно отдавать. В Польше уже два года экономический спад и этой осенью он резко усилится. Так что решение нужно принимать быстро.

Решение было придумано. Аналогично решению Великобритании – нужно выходить из ЕС! Но! Это требует рынков сбыта и аналогов дотаций. Идею они придумали замечательную – нужно объединить Польшу, Литву, Белоруссию и Украину в новую «Речь Посполиту» «от можа до можа» , причём главными странами станут Польша и Литва (которая в силу малости особо выступать не будет), а вот Украина и Белорусь станут колониями. Куда можно будет сбывать свои товары.

Более того, сейчас Украина (даже в нынешнем состоянии) и Белорусь имеют серьёзные транзитные доходы (нефть и газ, креветки и прочие радости жизни). Так вот, Польша собирается, за счёт контроля всей сухопутной полосы между Россией и Западной Европой, взять эту прибыль себе. Не зря она, кстати, так выступает против Северного потока-2!

Да, разумеется, это ещё сильнее ударит по уровню жизни на Украине и катастрофически разрушит Белорусь (понятно, что льготный экспорт белорусских предприятий в Россию закроется, да и полякам конкуренты не нужны). Но кого в Польше волнует уровень жизни белорусских и хохляцких рабов! Их дело целовать руки проходящим панам и вежливо кланяться.

Это, что ни говори, план. Причём в Польше его (почти) открыто обсуждают. Можно ли его реализовать в полном объёме – вопрос отдельный. Впрямую точно нельзя, но вот, если суметь перетащить на себя дотации, которые сегодня получает Белорусь из России, то, может, и можно. Другое дело, что ресурсов Польши, население которой не дотягивает до 40 миллионов человек, явно недостаточно для самостоятельной реализации такого плана. Особенно с учётом того, что в Брюсселе и Берлине такие авантюры не очень приветствуют, а в США… А в США выборы.

А в Вене – мощнейшие переговоры военных США и России. Которые обсуждают новый вариант договора СНВ-3. И – на днях они договорились, после чего Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным ещё до выборов! И если такая встреча состоится и Трамп приедет в Вашингтон геополитическим победителем (тут, как понятно, голимого пиара хватит), то вероятность его победы на ноябрьских выборах приближается к 100% (не забудем, что у него ещё есть в запасе фонд, в котором 4-6 триллионов долларов, которые он может выдавать людям в случае нарастания кризиса).

И что в этой ситуации делать его противникам, финансовым глобалистам, со всеми их Соросами и Гейтсами? Нужно любой ценой сорвать встречу Трампа и Путина! Да, Трамп её озвучил буквально вчера, но переговоры в Вене идут уже давно, так что в этом месте логику Трампа можно было предсказать уже давно, в том числе и в части встречи. Так что вопрос о её предотвращении встал для либералов в полный рост.

А что будет, если Путин введёт войска в Белоруссию (а это неизбежно, если поляки или литовцы перейдут её границу)? Тогда встреча не состоится, даже если этот ввод состоится по официальной просьбе признанного в России Лукашенко. При этом нужно ли объяснять, что именно Сорос контролирует нынешнюю политическую элиту Украины и, скорее всего, играет важную роль своими деньгами в событиях в Белоруссии (хотя исполнители там, безусловно, в основном из польской беседки). Ну и разные там ходорковские на подхвате. Так что информационное сопровождение будет соответствующим.

Для финансовых глобалистов (элиты «Западного» глобального проекта) выигрыш двойной: если план Польши, а в Польше у власти их ставленники, реализуется, то Россия во-первых, проигрывает, а во-вторых изолируется от Западной Европы. А если у Польши не получится, то можно разыграть карту так, что встреча Трампа и Путина сильно усложнится. Поскольку выигрыш Трампа для этой (либеральной) группы мировой элиты – тотальная катастрофа! В идеале, конечно, и то, и то, хотя это маловероятно.

И поэтому вся мощь либеральных технологий была направлена на оболванивание белорусов! Это до чего же нужно дойти, чтобы идти на митинг под флагами, под которыми сжигали Хатынь! Это как нужно потерять голову, чтобы не смотреть на соседнюю Украину, в которой аналогичные процессы привели к бешеному росту коррупции, тотальному обнищанию населения, массовому закрытию предприятий и засилью многочисленных банд… Впрочем, не зря на улицы тащат женщин и молодёжь: последняя 2014 года не помнит, а первые… А первые вообще политикой не интересовались.

Надо отметить, что и Лукашенко руку приложил – последние пару лет он активно стимулировал пропольские группы в белорусской элите, ну а экономисты у него всегда была либеральными. Его, ясное дело, кинули, как и Януковича, поскольку с точки зрения Запада вообще и поляков, в частности, слово данное белорусу или украинцу ничего не стоит. Впрочем, запас воли у него вроде бы, есть, так что кое-какие действия он ещё сделать может.

Как только мы начинаем понимать всю совокупность геополитических событий, то становится понятно, что события в Белоруссии не просто случайность, а крайне важный элемент глобальных геополитических раскладов, которые к осени 2020 года выходят на максимальную напряжённость. Не забудем также, что если мировой кризис осенью продолжится, то у Польши начинаются такие экономические проблемы, что вопрос будет не о том, как разжиться землями, а как сохранить значительную часть территории (Силезию, например). Так что и там времени особо нет – либо пан, либо пропал.

В общем, август – такой август.

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Источник: https://nstarikov.ru/to-chto-delajut-grazhdane-belorussii-jeto-prosto-samoubijstvo-118322