Главная » Политика, События

Митинги за Лукашенко 19.08.2020

20:53. 19 августа 2020 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Митинги в поддержку Лукашенко 19 августа.

Минск





































Борисов











Бобруйск





























Логойск



Шклов















Киев


Внезапно. Митинг за Лукашенко в Киеве.


Смелые люди из страны стоящей на коленях.

По-прежнему никто не ходит на митинги за Лукашенко, за которого никто не голосовал.

Еще много фото и видео с митингов смотри тут https://t.me/zheltye_slivy
Кое-что покидал в ленту у себя в ТГ https://t.me/boris_rozhin

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6108550.html

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, фотографии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Митинги за Лукашенко в Гомеле и Могилеве
... повестку, сегодня сторонники Лукашенко смогли собрать достаточно приличные митинги в Гомеле и... BBC-Россия о митингах в Белоруссии занял сюжет о митинге Лукашенко, хотя там... людей было и меньше, чем на митинге оппозиции...
Митинги в Минске 16.08.2020
По сегодняшним митингам в Белоруссии.Лукашенко заявил, что на митинг собралось 50 000 человек..., что это фейковый митинг и никакого митинга в поддержку Лукашенко не будет (у...-сюда), это неплохой результат для Лукашенко - митинг по крайней мере показал, что...
Лукашенко сносит выращенная им оппозиция
...Запада, с которыми Лукашенко искал дружбы против России. Митинг Тихановской в Минске...теперь подтверждение. Западный институт свергает Лукашенко, посчитав, что он уже ... в Белоруссии – предельная наивность. Лукашенко полностью пошёл по заветам Черномырдина...
Даже мёртвый я не позволю отдать страну, — Лукашенко (ВИДЕО)
...митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Президент пришел на митинг... из провинции», — сказал Лукашенко. Президент Белоруссии сказал, что...площадей. Я не сторонник митингов. И это не ..., на коленях стоять». Лукашенко в своей речи отметил,...
Митинги в Минске. 16.08.2020
... Независимости собирается митинг в поддержку Лукашенко.Ожидается, что на митинге могут выступить Лукашенко и... людей средне, для нормальной картинки Лукашенко нужно 10-15 тыс. человек... 3-3,5 тыс. человек.Митинг оппозиции намечен на 14 часов...
Лукашенко встал на колени
..., более-менее годный митинг и картинку Лукашенко сделал. Заодно показал лица...Самый яркий момент, выступление самого Лукашенко - он очень яркий оратор ...хорошо, если после обоих митингов спецы по подсчетам по головам... цифры 50 тыс. за Лукашенко и 60 тыс. за ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)