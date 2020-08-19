Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам себя закопал, как политик за пару недель, пустив в информационное пространство троянского коня. Такое мнение высказал общественно-политический деятель Николай Стариков. Он опубликовал скриншот украинского журналиста Дмитрия Гордона, где он анонсирует обращение к Лукашенко с призывом уйти, а «президент в изгнании» Светлана Тихановская тут же готова дать интервью. Стариков прокомментировал так:

«Сакраментальная фраза «Ну, что сынку, помогли тебе твои ляхи?!» обрела в ситуации с Белоруссией весьма зримые очертания. В своей тактике «ссора с Россией» в обмен на признание итогов со стороны Запада» Лукашенко фатально просчитался. Эта ошибка будет стоить ему карьеры. Но только чуть позже.

Он сам ввёл в информационное пространство своих сторонников, простых белорусов — украинского Гордона. Его точно знал не каждый, а смотрели немногие. После интервью Лукашенко узнали все, стали смотреть. И вот всего через неделю после этого рокового интервью тот же Гордон призвал Лукашенко уйти. Это значит, что он напрямую обратился к тем, кто поддерживает Лукашенко!

А теперь Тихановская даст Гордону другое интервью и его тоже посмотрят сторонники батьки. Обратите внимание на согласованность всех действий. Около полуночи Гордон выкладывает рекламу своего ролика в «Инстаграме» и первый же комментарий Тихановской. Она готова дать интервью.

Урок — никогда не втаскивай троянского информационного коня в свое инфопространство!!! Все возможные ошибки сделал Лукашенко и сам себя закопал, как политик за пару недель».

«НьюсБалт» дополняет, что Гордон заявил на своём канале:

«Пользуясь случаем, я хочу обратиться к Александру Григорьевичу с призывом минимизировать репутационные и прочие потери и добровольно уйти. Добровольный уход сейчас сможет помочь ему в будущем остаться человеком и не повторить ошибки Януковича»

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Источник: https://nstarikov.ru/lukashenko-sam-sebja-zakopal-kak-politik-za-paru-nedel-118268