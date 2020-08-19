«Координационный совет из шарлатанов»: Лукашенко разнёс «оппозиционную программу»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал «программу» оппозиционного штаба в ходе совещания с членами Совета безопасности во вторник.

По мнению Лукашенко, перечисленные в «программе» меры (как первоочередные до 2021 года, так долгосрочные — до 2030 года) могут иметь последствия для страны.

Он поручил в правительстве и Администрации президента подготовить соответствующую информацию на каждый пункт, чтобы потом «народу доложить последствия каждого шага».

Об отношениях с РФ

Действующий президент также лично высказался в отношении пунктов «программы».

«Например, выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза (правда, неграмотные, такого уже нет — у нас Евразийский союз уже создан в развитие Таможенного союза), других интеграционных образований, где доминирует Россия.

Должен сказать, что ни в одной той структуре Россия не доминирует. Надо читать уставные документы. Там вопросы принимаются консенсусом, и каждая страна имеет один голос», — сказал он.

Также, отметил Лукашенко, оппозиция предлагает ввести пограничный и таможенный контроль на границе с Россией «со всеми вытекающими последствиями».

«Третье — запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Российским! Встает вопрос, а каким можно? Естественно, западным. Моя позиция и наша однозначна: мы никому ничего не собираемся продавать. Так, как было до сих пор», — подчеркнул президент.

Про освобождение СМИ от контроля

Отдельно Александр Лукашенко высказался в отношении пункта об освобождении СМИ от контроля со стороны государства.

«То есть сегодня контроль государства — это плохо, не может быть. А вот некий Координационный совет из каких-то шарлатанов будет создан, вот они будут контролировать СМИ.

Ну, так было в Украине и других странах, вы это знаете», — добавил президент.

По информации Лукашенко, оппозиция предлагает также обеспечить трансляцию в Белоруссии телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины. «Они будут вещать нам. И запрет трансляции в Беларуси российских телеканалов. Без комментариев», — отметил Лукашенко.

О военной сфере

По данным имеющейся в распоряжении президента «программы», среди предложений в военной сфере — выход из ОДКБ, а также закрытие на территории Белоруссии российских военных баз: узла связи в Вилейке и радиолокационной станции под Барановичами. Однако, как было отмечено на совещании, данные объекты даже не имеют статуса баз.

«Я не понимаю, а чем угрожают нам военные базы? Это даже не боевые подразделения. Там — 90% — работают наши люди, получают соответствующую заработную плату.

Выход из ОДКБ — надо понимать, опасность в том, что у нас советское, российское оружие. Если мы выйдем из ОДКБ, да при такой антироссийской линии, у нас это оружие превратится в хлам в течение одного года (…).

Это оружие, советско-российское, все будет уничтожено. По стандартам НАТО нужны будут огромные деньги для перевооружения армии. Думают, что дадут натовцы. Никто ничего не даст! Корячиться будут сами. Им это пофиг, вы дальше увидите», — сказал президент.

Высказался Лукашенко и о развитии «пограничной инфраструктуры на западе с Евросоюзом». «При этом, как вы слышали, закрываем границу с Россией. Последствия нетрудно предугадать. Если мы сегодня торгуем с Россией, что будет завтра, вы знаете», — обратил внимание он.

О церкви и «ползучем» запрете на русский язык

Президент коснулся также введения так называемого ползучего запрета в Белоруссии русского языка.

«В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его данным, оппозиция предлагает перевести на белорусский язык армию, а в срок до 2030 года ввести образование на белорусском языке — от детских садов до университетов.

«Мы определились с вами, мы прошли и перевернули эту страницу. Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему.

Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещен, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую!» — считает президент.

Он добавил также, что в ряде стран, в том числе европейских, есть несколько государственных языков: «Австрия вообще использует немецкий язык, и ничего».

В числе приведенных в ходе обсуждения пунктов оппозиционной «программы» — восстановление Белорусской автокефальной православной церкви в противовес Белорусскому Экзархату Московского Патриархата.

«Мы всегда гордились, что у нас межконфессиональный мир, что никто никому не мешает. Ни православным, ни католикам. Мусульмане у нас довольные живут, иудеи и так далее.

Мы сейчас окунемся в войну, борьбу межконфессиональную, и на этой почве, и межнациональной. И получится, то, чем мы всегда гордились, будет отклонено и опозорено», — подчеркнул Лукашенко.

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О членстве в ЕС

Речь в «программе», по словам президента, идет и о подаче заявлений на членство в Евросоюзе и НАТО.

Лукашенко напомнил, что на территории Украины «демократию установили уже, наверное, около 10 лет назад», однако никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял.

«Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну», — уверен он.

Действующий глава государства обратил также внимание на то, что недавно в американских СМИ появилась теория о союзе трехморья: «Балтика, Черное море, Адриатика. России там нет, Сербии там нет, Беларусь есть. Нас уже туда включили».

Он подчеркнул: в ближайшее время власти проанализируют упомянутые вопросы и доложат народу последствия.

«Но вы сегодня видите, насколько скоординировано то, что они пытаются нам подкинуть внутри страны. Перевыборы, хаос и так далее, забастовки на предприятиях. Начали душить семьи госслужащих, военных, милиции, СМИ. Мы все это видим, мы не успокаиваемся», — резюмировал Лукашенко.

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