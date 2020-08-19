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Капсула времени в Донецке

07:33. 19 августа 2020 88 просмотров Один комментарий Опубликовал:


"Сегодня на центральной площади Донецка вскрыта капсула времени, заложенная там комсомольцами 1970 года для комсомольцев 2020 года.
Оказалось, что там написано: «Мы знаем, что Земля, возделанная тобой, будет красивее, песни, звучащие над ней, – радостнее, познания ваши огромны.
Мы завидуем вам, но и вы завидуйте нам, потому что ваша прекрасная жизнь – продолжение нашей любви, нашей веры в будущее, нашей верности великому коммунистическому делу, красному знамени Ильича.
Несите это знамя дальше! Мир завоёван для радости и добра. Да здравствует коммунизм!».
Да, в 70-м не могли представить, что спустя полвека Донецк будут обстреливать и мира не будет. Иначе не завидовали бы".

Просто капсулу отправили не в будущее, а в прошлое.

А.Манчук

https://www.facebook.com/andriy.manchuk – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6106808.html

Метки: 1970, донбасс, донецк, донецкая народная республика, история, коммунизм, ссср

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