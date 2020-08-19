Как выглядели богатые дома в Помпеях

18 февраля 2020 года Археологический парк Помпей торжественно открыл для посетителей три новых дома. Но уже 8 марта все музеи, библиотеки, архивы, театры и прочие общественные культурные учреждения Италии закрылись на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Теперь с музейными коллекциями можно познакомиться разве что в сети. Юлли Улетова, автор сайта «Помпеи: шаг за шагом», предлагает читателям воспользоваться такой возможностью и заглянуть в жилища древних помпейцев.

Дом Фавна

Помпеи — не очень большой город в провинции, поэтому многоэтажных инсул-«человейников», как в столице, здесь не было. Инсулой в Помпеях называется обычный квартал, в котором, как правило располагалось два-три жилых дома и до десятка лавочек-таберн. Некоторые дома были столь велики, что в одиночку занимали всю инсулу. Таков, например, Дом Фавна площадью почти 3000 квадратных метров.

Синим цветом на плане выделен VI район Помпей. 1 — Дом Фавна, 11 — Дом Веттиев (Parco archeologico di Pompei)

Больше половины его территории занимают два прекрасных перистиля — открытые пространства с клумбами, редкими деревьями, дорожками и фонтаном. Но и для жилых покоев хозяин не жалел средств. Отделка дома была сделана в I «стиле» (о помпейских «стилях» мы уже рассказывали), простом, но весьма выразительном, поскольку мастера с помощью штукатурки и краски имитировали дорогой отделочный камень и архитектурные элементы: колонны, пилястры, карнизы и прочее.

Этот «стиль» был распространен в Помпеях во II веке до нашей эры, когда город еще принадлежал местным италийским племенам — оскам и самнитам. Сохраняя эту древнюю отделку на протяжении столетий, подновляя и реставрируя ее, хозяева давали понять гостям, что не гонятся за модой, привержены традициям и простоте предков.

План Дома Фавна (Parco archeologico di Pompei)

Наиболее впечатляющими элементами интерьеров этой городской усадьбы, наверное, стоит считать его напольные мозаики. Перед монументальным строгим порталом дома прямо на тротуаре гостей встречала простая мозаика с латинским словом HAVE — «здравствуй», выложенная плитками из цветного известняка.

Стены по обе стороны от входа несли на себе множество надписей, из которых практически ничего не сохранилось. Значит, эта улица обладала высокой проходимостью, что неудивительно, — в нескольких минутах ходьбы от Дома Фавна располагались Форумные термы и сам Форум.

Мозаика HAVE перед входом в Дом Фавна (Parco archeologico di Pompei)

В фауцах — «предбанничке» перед коридором-вестибулом, где привратник встречал гостей, сразу за распахнутыми дверями портала на высоте второго этажа были устроены две обманки — «фасады» храмов-ларариев. Пол фауцев украшен геометрической мозаикой из треугольников цветного известняка.

Далее взгляд прохожего, несомненно, приковывала потрясающая мозаика, изображающая гирлянды из листьев, цветов и плодов с двумя вплетенными в них трагическими масками. Сразу становилось ясно — хозяин дома не чужд прекрасному. Строгий I «стиль» отделки стен фауцев и вестибула давал понять — здесь живут люди со вкусом, но без склонности к вычурности.

Фауцы Дома Фавна (Юлли Улетова)

Отсюда, от входа, всем, кто заглядывал в дом с улицы, был виден просторный атрий — место, где ждали хозяина дома его клиенты и вольноотпущенники. В Древнем Риме считалось хорошим тоном не скрывать от сограждан свою парадную жизнь. Эта жизнь — общественная, социальная — составляла бóльшую часть существования древнего римлянина.

Дорога от дома до форума, храмов, терм, общение в городе, посещение театров и гладиаторских боев — все в этой жизни было наполнено вниманием сограждан. Атрий — допустимый уровень проникновения общества в дом римлянина.

Атрий Дома Фавна так же, как и входная зона, был в отделке изысканно прост: I «стиль» на стенах, полы из лавового цемента с вкраплениями мраморных кусочков и снова геометрическая мозаика, перекликающаяся с такой же в фауцах. В атрии она украшает имплювий — небольшой бассейн в центре помещения, предназначенный для сбора дождевой воды.

Вода попадала в имплювий сквозь отверстие в крыше над ним — комплювий, игравший роль еще и светового окна, и воздуховода. Бортики имплювия часто украшали небольшой скульптурой, в Доме Фавна стоит бронзовый фавн, давший имя всей городской усадьбе. Конечно, это не оригинал — тот находится в Неапольском археологическом музее, как, кстати, и мозаика с гирляндами из вестибула.

Атрий Дома Фавна (Parco archeologico di Pompei​)

Следующее за атрием помещение, находящееся на прямой линии взгляда с улицы, — таблин(ум), кабинет хозяина. Часто это помещение имело лишь две боковые стены, а от атрия отделялось занавесью или легкой перегородкой. Отодвинув эту преграду, хозяин дома позволял прохожим заглянуть в дом дальше атрия.

В таблине римлянин мог читать деловые «бумаги», обычно представлявшие собой навощенные деревянные таблички, или «книги», то есть папирусные свитки (о них мы тоже рассказывали). Здесь также можно было, плотно занавесившись, обсудить деловые вопросы с нужными людьми, заверить с помощью стряпчего и свидетелей важные документы, надиктовать рабу планы на день или мемуары.

Косяки широкого проема в свой таблин хозяин Дома Фавна украсил ребристыми пилястрами «под мрамор», а пол — трехмерной мозаикой из ромбов. Эта мозаика выглядит настолько современно, что сделала бы честь волшебнику оптических иллюзий нидерландскому художнику Мауритцу Эшеру.

Мозаика таблина в Доме Фавна (Юлли Улетова)

Мозаики также украшали полы практически во всех комнатах, выходящих в атрий: спальни и две зимние столовые-триклинии. В большинстве случаев это не мозаичное покрытие всего пола, а центральная картина — эмблема, выполненная из мелких кусочков цветного камня — тессер.

Сюжеты на них изображены совершенно разные: кошка, схватившая птицу; утки среди выловленных рыб; мальчишка-Дионис, оседлавший льва; обитатели подводного мира — ракушки, рыбы, осьминоги и многое другое. Все эмблемы украшены прихотливыми бордюрами — мозаичными же рамками.

Но самая потрясающая мозаика ждала гостя владения впереди. Пройдя атрий и обойдя таблин по боковому коридорчику, посетитель попадал в первый сад-перистиль. 28-колонный портик — крытая галерея по сторонам сада — позволял прогуливаться в саду в дождь и давал прохладу в жару. В центре сада был устроен мраморный бассейн с фонтаном.

За первым садом следовал второй — более грандиозный, площадью 32 на 35 метров и с дорическим портиком в 46 колонн. Сады разделял ряд помещений — два летних триклиния и экседра между ними. Такого рода комнаты не имели особого предназначения, здесь можно было отдохнуть или легко перекусить на свежем воздухе, но без палящего солнца.

В этом чудесном месте между двух садов хозяин разместил настоящее сокровище — огромную мозаику «Битва Александра Македонского с персидским царем». Целых 20 квадратных метров, заполненных более чем полутора миллионами тессер из цветного камня. Предполагается, что у мозаики был прототип — живописная картина конца IV века до нашей эры.

Потрясающее мастерство мозаичистов и их творение было, несомненно, гордостью дома. Хозяева могли вообще не пользоваться экседрой как комнатой, оберегая ценнейшую мозаику и демонстрируя ее лишь избранным гостям. Но можно быть уверенными, что слава о шедевре в Доме Фавна гремела на все Помпеи.

«Мозаика Александра» (Parco archeologico di Pompei)

Такие большие мозаики набирались обычно прямо на месте, и трудились над ними целые мастерские в течение долгого времени. Нетрудно представить, в каком предвкушении и нетерпении обитатели дома ожидали завершения работ.

Все эти прекрасные и, несомненно, очень дорогие мозаичные картины теперь находятся в Неапольском музее. Однако экседру до сих пор украшает «Битва Александра с Дарием».

Неужели такую ценную мозаику специалисты оставили на месте, подвергая воздействию дождей, перепада температур и прочим опасностям открытого пространства? Нет, конечно! Современные мастера повторили античное чудо, идеально скопировав картину с оригинала.

Такова была хозяйская часть дома. Намного меньшее пространство занимала служебная: помещения для рабов, кухня, небольшие термы-бани, стойла. Здесь тоже был свой, более скромный, атрий, вокруг которого также располагались небольшие комнатки. Отделка в этих помещениях, разумеется, была много скромнее, чем у хозяев.

Этот дом, даже полуразрушенный, настолько впечатлял и восхищал посетителей с самого начала его открытия в 1830 году, что даже стал героем романа английского писателя Бульвер-Литтона «Последние дни Помпей». А элементы его интерьеров были модными в отделке домов Европы «под античность». Несомненно, и для современников Дом Фавна являлся образцом гармонии пространства и архитектурного декора.

Дом Фавна обычно всегда открыт для посетителей Помпей. Все владение можно пройти насквозь, выйдя в небольшую дверь в задней стене второго сада на улицу Меркурия. Отсюда пара шагов до другого известного помпейского дома — Дома Веттиев.

Дом Веттиев

Если Дом Фавна явно принадлежал италийской — окской или самнитской — знатной фамилии, сохранявшей свое достоинства и традиции на протяжении веков, то Веттии совершенно точно были семьей вольноотпущенников. И в их доме, небольшом по сравнению с предыдущим, но роскошном по отделке, царил совсем иной дух.

Дом Веттиев (Parco archeologico di Pompei)

Вольноотпущенники — бывшие рабы, которым их хозяин дал вольную. Со своим бывшим хозяином они до конца жизни состояли в отношениях «патрон» — «клиент», что накладывало определенный отпечаток на жизнь вольноотпущенника.

Только во втором поколении вольноотпущенники могли претендовать на место городского магистрата. Впрочем, это все не мешало им заниматься торговлей, земледелием или ремеслом. Веттии, судя по находкам в доме, сколотили свое состояние на торговле вином и продуктами сельского хозяйства.

Поскольку родового гнезда у них не было, братья Авл Веттий Конвива и Авл Веттий Реститут купили два небольших дома в VI-м, аристократическом, районе. Дома эти, вероятно, принадлежали какому-то обедневшему старому роду, поскольку их отделка была весьма изящной. Но во время землетрясения 63 года дома сильно пострадали и были проданы Веттиям.

При их перестройке братьям пришлось вписывать свое новое жилище в уже существующий участок, поэтому в стандартной планировке римского дома (с которой мы познакомились в Доме Фавна) появились небольшие отклонения. Хотя в целом получился обычный богатый дом не слишком большого размера.

Открытие Дома Веттиев произошло много позже, чем Дома Фавна, — в 1894 году. Прошло более сотни лет с начала раскопок Помпей, и отношение к древностям изменилось. Если раньше раскопщики прежде всего искали великолепные «антики», — ценные фрески вырезали из стен и помещали в рамы, как картины, найденные предметы вывозились в музей короля, — то теперь город сам был музеем.

Уже 50 лет как в Помпеи открыт свободный доступ посетителей, и помимо археологических исследований тут велись реставрационные работы. В целом отношение к древностям стало намного более бережным.

Как и положено владению богачей, Дом Веттиев изобиловал стенными росписями и интерьерными украшениями. И именно этому дому суждено было стать образцом новой культурной политики — после завершения раскопок здесь были полностью реконструированы крыши, отреставрировано внутреннее убранство, расставлены по местам все садовые украшения.

Вход в дом расположен в тихом переулке. Но на его фасаде все же были избирательные надписи, в которых рекомендовали одного из братьев Веттиев, а также других местных политиков, в магистраты.

Поскольку отделка дома производилась после 63 года, то весь его декор выполнен в IV «стиле». При этом фрески хозяйской части дома заказывали в мастерской, где работали замечательные художники, а служебные комнаты расписывали матера похуже.

Все же, несмотря на качество росписей, в некоторых интерьерах чувствуется отсутствие вкуса у его хозяев — например, перистиль перенасыщен садовыми фигурами, гермами, скамейками и фонтанами. Как теперь называется, «дорого и богато».

Уже в маленьком квадратном вестибуле отдельные изображения фресок возвещали о приоритетах этого дома: овца, сумка, кадуцей — атрибуты Меркурия, бога торговли, в том числе; бородатый Приап с фаллосом на весах (ранее мы рассказывали о значении таких картин в Древнем Риме) — символы богатства и благополучия.

Уже известная нам фреска с изображением Приапа в вестибуле Дома Веттиев (Parco archeologico di Pompei)

Описать все фрески Дома Веттиев в небольшой статье невозможно, поэтому просто отметим наиболее известные. На отдельных панелях в атрии хулиганят купидоны: катаются верхом на крабах и козликах, сражаются между собой, торгуют вином и так далее.

Купидоны на росписи в столовой перистиля (Parco archeologico di Pompei)

Более работящие амуры заполняют большой фриз в столовой перистиля — они собирают урожай винограда и продают вино, плетут венки и торгуют ими, готовят благовония и духи и даже занимаются изготовлением ювелирных украшений.

Атрий Дома Веттиев (Parco archeologico di Pompei)

Разные помещения дома украшают картины с мифологическими сюжетами: покинутая на Наксосе Ариадна; Леандр, плывущий к Геро; Эрос и Пан; наказание Иксиона; Дедал и Пасифая; Амфион и Зет наказывают Дирку и другие. Существует немало научных работ, авторы которых пытаются объяснить принцип выбора Веттиями сюжетов фресок.

Фрески триклиния в северо-восточном углу перистиля Дома Веттиев (Parco archeologico di Pompei)

Впрочем, то же самое можно сказать и о живописном и мозаичном декоре Дома Фавна — по мнению многих исследователей, он составляет единую концепцию, включающую мотивы эллинистического Египта и аллюзии на культ Диониса.

Фрески триклиния в юго-восточном углу перистиля Дома Веттиев (Parco archeologico di Pompei)

В январе 2020 года Дом Веттиев, долгое время закрытый на реставрацию, вновь распахнул свои двери перед посетителями. Осталось дождаться, когда в Италии закончится карантин.