Человек из ниоткуда

До мая 2019 года Сергей Тихановский никаким блогером не был. От слова вообще. Он писал редкие посты (1-2 публикации в год) во вКонтакте про то, как открыть кофейню, о вреде сахара, и рекламировал свои услуги московского свадебного видеооператора. Абсолютно аполитичен. Постоянно проживает в Москве, с 2005 года. В РФ у него свой бизнес, с 2006 по 2018 снимает свадьбы и ролики на заказ. Ни о какой политике и Беларуси ни слова. В ноябре 2016 встречается с патриархом РПЦ Гундяевым. Тогда же оказывается аккредитованным журналистом российского ТАСС . Поклонник Путина . Поздравляет друзей с наступающим 2017 трогательной картинкой с Путиным . В ноябре 2016 он с матерью посещает Париж. В биографии якобы "его жены" Светланы Тихановской этот факт упоминается как их совместная семейная поездка. Фото с матерью в Париже Тихановский публикует. Подпись "Свозил маму в Париж". Фотографий с "женой" вообще нет ( от меня: есть на самом деле, я одну точно видел ). Ни на одной фотографии Тихановский не запечатлен с обручальным кольцом. В том числе и на фотографии в Париже с матерью отчетливо видно, что кольца нет. Упоминания о жене, семье или детях нигде в его постах нет. Нет никаких общих фотографий со "Светланой Тихановской". Официальная их легенда утверждает, что в браке они якобы с 2005 года, и имеют общих детей. Обручальное кольцо на руке Тихановского появляется только в марте 2019 года. Во френдах никакой "Светланы Тихановской" у него нет. У самой "Светланы Тихановской" во вКонтакте всего одна запись. Страницу в Фейсбуке она завела месяц назад. Типично для переводчицы? "Оппозиционным блогером" он резко становится в мае 2019 года. В аккурат после конфликта Лукашенко с Кремлем. Тихановский вдруг вспомнил о Беларуси и политизировался . Публикации и видеоролики, в которых играет роль непримиримого врага Лукашенко и гражданского активиста начинают выходить как по графику. Как он сам говорит, "по три ролика в день". Дизайн до боли напоминает видеопродукцию Навального. С Навальным еще и офисы в Москве оказались рядом. В команде Тихановского работал кремлевский политтехнолог Виталий Шкляров . Тот самый, который делал предвыборные кампании Меркель, Собчак и Гудкову.

Собственно, после всего этого остается один вопрос. Откуда взялась "Светлана Тихановская" и какая у нее настоящая фамилия.

Подобные вопросы можно задавать и по "Путину .