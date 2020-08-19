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Человек из ниоткуда

14:07. 19 августа 2020 97 просмотров Один комментарий Опубликовал:
  1. EXlp7hoXYAAYSkZ.jpg:largeДо мая 2019 года Сергей Тихановский никаким блогером не был. От слова вообще. Он писал редкие посты (1-2 публикации в год) во вКонтакте про то, как открыть кофейню, о вреде сахара, и рекламировал свои услуги московского свадебного видеооператора. Абсолютно аполитичен.
  2. Постоянно проживает в Москве, с 2005 года. В РФ у него свой бизнес, с 2006 по 2018 снимает свадьбы и ролики на заказ. Ни о какой политике и Беларуси ни слова.
  3. В ноябре 2016 встречается с патриархом РПЦ Гундяевым. Тогда же оказывается аккредитованным журналистом российского ТАСС.
  4. Поклонник Путина .  Поздравляет друзей с наступающим 2017 трогательной картинкой с Путиным
  5. В ноябре 2016 он с матерью посещает Париж. В биографии якобы "его жены" Светланы Тихановской этот факт упоминается как их совместная семейная поездка. Фото с матерью в Париже Тихановский публикует. Подпись "Свозил маму в Париж". Фотографий с "женой" вообще нет (от меня: есть на самом деле, я одну точно видел).
  6. Ни на одной фотографии Тихановский не запечатлен с обручальным кольцом. В том числе и на фотографии в Париже с матерью отчетливо видно, что кольца нет. Упоминания о жене, семье или детях нигде в его постах нет. Нет никаких общих фотографий со "Светланой Тихановской". Официальная их легенда утверждает, что в браке они якобы с 2005 года, и имеют общих детей.
  7. Обручальное кольцо на руке Тихановского появляется только в марте 2019 года.
  8. Во френдах никакой "Светланы Тихановской" у него нет. У самой "Светланы Тихановской" во вКонтакте всего одна запись. Страницу в Фейсбуке она завела месяц назад. Типично для переводчицы?
  9. "Оппозиционным блогером" он резко становится в мае 2019 года. В аккурат после конфликта Лукашенко с Кремлем. Тихановский вдруг вспомнил о Беларуси и политизировался. Публикации и видеоролики, в которых играет роль непримиримого врага Лукашенко и гражданского активиста начинают выходить как по графику. Как он сам говорит, "по три ролика в день". Дизайн до боли напоминает видеопродукцию Навального. С Навальным еще и офисы в Москве оказались рядом.
  10. В команде Тихановского работал кремлевский политтехнолог Виталий Шкляров. Тот самый, который делал предвыборные кампании Меркель, Собчак и Гудкову.

Собственно, после всего этого остается один вопрос. Откуда взялась "Светлана Тихановская" и какая у нее настоящая фамилия.

Подобные вопросы можно задавать и по "Путину .

Вот так матрица подбрасывает массам их лидеров из ниоткуда.

 

Источник: https://minsk007.livejournal.com/1213203.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 11725 9627
    марина 19 августа 2020 в 22:39

    молодец -ты показал жизнь зомби,еще не рассказал о поездках в Израиль и общение там с Ксюшей.А почему же вы так подробно не рассмотрели жизнь и становление Пищика,Болдырева.Одинаково готовились к управлению стадом и наполнялись нужным текстом и приучали к послушанию.Противно же ,когда такие козлы приходят и уводят пусть и баранов ,но не оскверненных идеологией приспособленчества и прислуживания Дьяволу,на заклание к обрыву.И сами вы ,как загипнотизированные уже ,возвращаетесь к одной и той же теме,не меняя направления заданного.

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