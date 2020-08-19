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Чавушоглу в Венесуэле

03:16. 19 августа 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Встреча президента Венесуэлы Мадуро с министром иностранных дел Турции Чавушоглу.
Турция подписала с Венесуэлой новые соглашения об экономическом сотрудничестве (с американской марионеткой Гуайдо разумеется ничего подписывать не стали)
Турки в очередной раз положили болт на политику США и показали, что ориентируются прежде всего на свои собственные интересы.
А помните, сколько было воплей, что Мадуро доживает последние дни или даже часы. Что режим скоро падет, он в изоляции, он обречен. А оно вон как обернулось. Время идет, Мадуро почему то никуда не уходит.
Помните об этом, когда рассуждаете о перспективах того же Лукашенко, далеко не всегда "уход диктатора" проходит под диктовку "свергателей".






Переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Ридригес. На встрече обсуждался вопрос укрепления стратегического альянса между Венесуэлой и Турцией.
На картинах главные люди современной Венесуэлы – Чавес, Боливар и Мадуро.
Портрет Гуайдо пока что продолжает пылиться в подсобке Госдепартамента США и глава ЧВК Silvercorp грозиться затребовать его для продажи, чтобы компенсировать убытки по итогам неудачной операции по свержению Мадуро, так как 220 млн. ему теперь не заплатят.
Майк Помпео заявил, что такие шедевры бесценны и не могут быть проданы.


Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.



Доколе?!



















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6106533.html

Метки: венесуэла, мадуро, США, турция, фотографии, чавушоглу, южная америка

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