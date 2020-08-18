Уйти нельзя остаться, Штурм Куштау, Приговор АУЕ // Галопом по Европам #277

В этом выпуске:

- Лукашенко выступил перед сторонниками и заявил, что перевыборов не будет, а сам он не уйдет пока жив, иначе

стране грозит хаос и оккупация;

- США перебрасывают новые войска в Польшу;

- Газпром отчитался о сокращении доли не европейском рынке;

- Канадские провинции и муниципалитеты друг за другом сообщают о рекордном дефиците и угрозе банкротства;

- Ливан на грани голода;

- Коронавирсные надбавки для врачей продлят до декабря, намекнул Мишустин;

- Пауза вротивостоянии вокруг башкирской горы-шихана Куштау;

- Американская авиация ударила по сирийским позициям недалеко от Эль-Камышлы;

- Украина хочет конкурировать с Голливудом;

- Из американского фонда помощи бизнесу в связи пандемией 13 миллионов долларов достались структурам Коломойского;

- АУЕ вне закона;

- После долгой болезни не стало Николая Губенко.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S_7GY9K_eCY