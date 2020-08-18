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Уйти нельзя остаться, Штурм Куштау, Приговор АУЕ // Галопом по Европам #277

09:50. 18 августа 2020 27 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Лукашенко выступил перед сторонниками и заявил, что перевыборов не будет, а сам он не уйдет пока жив, иначе
стране грозит хаос и оккупация;
- США перебрасывают новые войска в Польшу;
- Газпром отчитался о сокращении доли не европейском рынке;
- Канадские провинции и муниципалитеты друг за другом сообщают о рекордном дефиците и угрозе банкротства;
- Ливан на грани голода;
- Коронавирсные надбавки для врачей продлят до декабря, намекнул Мишустин;
- Пауза вротивостоянии вокруг башкирской горы-шихана Куштау;
- Американская авиация ударила по сирийским позициям недалеко от Эль-Камышлы;
- Украина хочет конкурировать с Голливудом;
- Из американского фонда помощи бизнесу в связи пандемией 13 миллионов долларов достались структурам Коломойского;
- АУЕ вне закона;
- После долгой болезни не стало Николая Губенко.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S_7GY9K_eCY

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