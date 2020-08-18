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Топ-100 оборонных компаний 2020

09:45. 18 августа 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Вышел ежегодный обзор Defence News по крупнейшим оборонным компаниям мира по итогам статистики за 2019-й год.
В топ-10 по доходам – 7 американских компаний, 2 китайских и 1 британская. У России в топ-100 2 компании – концерн "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактические ракетные вооружения". Отмечается, что по России данные неполны, так как ряд российских компаний отказались предоставить данные по доходам. Это же касается и некоторых китайских компаний. Данные взяты по открытым отчетам самих компаний, исследования Международного Института Стратегических Исследований.
Отмечатется, что доходы крупнейших оборонных компаний растут уже 4 года подряд, в основном, за счет резкого роста оборонных расходов в США. Темп роста доходов оборонных компаний в 2019-м году в 2 раза превысил рост мирового ВВП.










Методика подсчета и получения информации + примечания по отдельным компаниям (перевод технический)

https://people.defensenews.com/top-100/ – цинк
https://www.defensenews.com/top-100/2020/08/17/arms-trade-momentum-globalization-and-us-defense-spending-drive-defense-industry-growth/ – статья-комментарий к отчету на английском

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6104058.html

Метки: Британия, Вооружения, гонка вооружений, Китай, Россия, США, технологии, торговля оружием

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