 Танкетки-2020 и новая тухачевщина

Каждый божий день пропаганда в РФ гремит по поводу очередного «чудо-оружия», утирающего нос Западу. Для меня это уже превратилось в настоящий белый шум, на который не обращаешь внимания. Страна влетела в экономический кризис, деньги надо расходовать рационально. А значит, делать действительно то оружие, которое необходимо и наверняка пригодится. А не устраивать нечто подобное дефиле сумасшедших кутюрье, только не в мире моды, а в ВПК. К сожалению, пока налицо все признаки новой тухачевщины.

Тухачевский и легкая добыча басмачей

Тухачевщина (по фамилии печально известного маршала) – это вбухивание сумасшедших денег во внешне эффектные, но совершенно бесполезные системы вооружений. Притом что действительно необходимых образцов у страны во время реальной войны не оказывается. Помните, как стали совершенно мертворожденными все эти радиоуправляемые катера и танки, универсальные орудия и противотанковые торпеды? В то время как у СССР до конца войны так и не появилось своих самолетов – корректировщиков огня, как немецкая «рама» ФВ-189, или бронетранспортеров?

Недавно мое внимание привлек кричаще-бульварный заголовок «Российский смертоносный «Маркер» подготовят через год».

«Проект российского смертоносного робота «Маркер», впервые представленный в октябре 2019 года, будет завершен в 2021-м. Об этом сообщил РИА «Новости» глава научно-технического совета – заместитель генерального директора фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.

По его словам, машина станет полностью автономной. «Оператор будет выдавать только целеуказание, а робот сам решит, как двигаться к цели с учетом типа местности, преодолеет встретившиеся на пути препятствия и уже на месте выберет и применит оптимальный тип вооружения», – сказал специалист.

“Надо заканчивать с таким вот пропагандистским угаром. Ревизовать то, что делается в военно-технической сфере, безжалостно отбрасывая тухачевщину и откровенное доение бюджета на военно-патриотической шумихе”

Давыдов отметил, что к настоящему времени «Маркер» умеет работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели, а в ближайшее время машина будет испытана с гранатометом. В перспективе, по словам гендиректора, устройство сможет оснащаться беспилотниками».

Перед нами – реинкарнация танкеток двадцатых годов и начала тридцатых. Техники, которая потерпела сокрушительное фиаско и оказалась тупиковой ветвью развития. Только тут – безэкипажный вариант. Представьте себе этих роботов на поле боя. Они слишком малы, чтобы преодолевать большие препятствия, и крайне уязвимы.

Откроем статью Игоря Шмелева «Латники ХХ века» («Техника – молодежи», № 7, 1979). В Первую мировую войну «полковник Ж. Этьенн и английский майор Дж. Мартель еще в 1915 году мечтали о «роях бронированных застрельщиков». Эту идею после войны возродил известный военный теоретик Дж. Фуллер. Он считал, что нужно иметь множество легких и дешевых в производстве бронированных машин, рассчитанных на одного-двух человек».

Не избежал сей моды и СССР. И там начали конструировать дешевые с использованием узлов обычных автомобилей и двигателями в 18–40 лошадиных сил танкетки. Как хорошо! На смену пехоте идут моторизованные, с пулеметами, рыцари индустриальной эры!

Однако реальные боевые действия показали, что танкетки не могут преодолевать больших рвов и ям – по причине своей миниатюрности. Кроме того, они уничтожаются огнем не пушек, а даже пулеметов и винтовок: их броня слишком тонка. В отличие от пехотинца, танкетка не может укрыться в окопе или воронке от снаряда. Когда Красная армия попробовала применить танкетки Т-23 во время войны с басмачами-колтоманами в Туркмении 1932–1933 годов, то столкнулась с их огромными потерями. Басмачи расстреливали их из пулеметов, ловили в «волчьи ямы» и потом обливали бензином, бросали факелы. Такой же печальный опыт приобрели войска Саудовской Аравии в те же годы, сталкиваясь с отрядами йеменцев. Боливия пробовала применить танки-малютки войне с Парагваем в 1932–1935 годах. А окончательно поставили крест на танкетках попытки итальянцев применить их для поддержки атак пехоты в испанской войне 1936–1939 годов. Концепция механизированной «брони от инфантерии» в таком виде оказалась провальной. Уцелевшие танкетки использовались для разведки и боевого охранения.







«Маркер». Фото: fpi.gov.ru

И вот теперь нам предлагают танкетку-робота. Легко представить, какой желанной добычей они станут для пулеметчиков, для снайперов с крупнокалиберными винтовками и даже для обычной пехоты. Как и для малых ударных беспилотников. Брось такие машинки в городской бой – и остовы подбитых роботов запрудят улицы. Стрелки из домов и развалин перещелкают их как семечки. Так к чему нам такие «смертоносные роботы»? Чтобы освоить государственные деньги и показать красивую картинку для восторженного электората? Рассуждения о введении в состав мотострелковых рот четвертого «робовзвода» – сказки, повторение танкеточных утопий 1920-х.

Конечно, можно предположить, что на «Маркере» отрабатывают решения для большого танка-робота, но тут меня терзают большие сомнения. В городских условиях (и для борьбы с террористами) больше подойдут роботы шагающие и лазающие, нежели гусеничные. А будущее танковых войск – боевые стаи из специализированных машин, работающих в связке с ударными беспилотниками и штурмовыми вертолетами.

Словом, перед нами – скорее новая тухачевщина, нежели действительно перспективное оружие. Деньги на ветер ради внешнего пропагандистского эффекта. Ибо в реальных, а не придуманных войнах такая техника не пригодится так же, как когда-то оказались ненужными многие затеи маршала-прожектера. Войны между тем скорее будут партизанскими, иррегулярными. И наземные роботы нужны прежде всего для таких вот конфликтов.

Тут есть чему поучиться у «тупых пиндосов», кстати. Ничего зазорного – мы у немцев в свое время многое переняли.

Мул и оруженосец

Янки решили оснастить свой спецназ и легкую пехоту сверхпроходимым шестиколесным роботом SMSS компании «Локхид Мартин». Он может перевозить 300 килограммов груза, следуя за подразделением или за одним из бойцов его, причем самостоятельно. Им управляют и с помощью дистанционного пульта. Так же есть опция перемещения из одной географической точки в другую с помощью спутниковой навигации.







Танкетка Carden-Loyd 1928 год. Рисунок Михаила Петровского

В отличие от «Маркера», перед нами – аналог выносливого мула и оруженосца. Его задача – не в бой идти (его быстро уничтожат), а тащить за бойцами снаряжение и боеприпасы. И если надо, то SMSS повезет на себе раненого. А вот «Маркер» тут бесполезен. Американцы очень верно смекнули, что современный солдат вынужден тащить на себе по сути доспехи римского легионера или средневекового кнехта, все те же четверть центнера. Шлем, бронежилет, оружие с боекомплектом, средства связи и коммуникации, аптечку, воду и паек. И наш воин с комплектом «Ратник» тяжело нагружен. Потому и нужно иметь своего мула-робота. Чтобы не скиснуть на переходе.

Американцы выбрали весьма удачное шасси. Перед нами – не что иное, как популярный в 1960–1970 годы молодежный шестиколесный вездеход типа «Джигер». На Западе выпускали несколько их моделей, называя чем-то средним между трактором и автомобилем (управлялись легкие «джигеры» рычагами, а не баранкой). Обладая двигателями мощностью от восьми до 55 лошадиных сил, они могли ходить по целине и брать подъемы до 45 градусов. При этом умея разворачиваться на пятачке и плавать. Думаю, такие машины, причем не только в роботизированном виде, нужны для спецназа или иррегулярных отрядов боевиков ничуть не меньше, чем знаменитые багги. Каковые сейчас все больше используют в войсках.

Теперь вы сами видите, что полезнее для реальных войн сегодняшнего и завтрашнего дня: реинкарнация танкетки «Маркер» или вот этот робот-джигер. И у кого к новой боевой технике подход рациональнее.

«Оборонке» не нужно вырождаться в показ мод и пропаганду

Привожу один пример. Но их больше. РФ уже отстает в области создания и применения полевых ударных БЛА, причем не только от США и Китая, но и от Турции. Хотя именно это оружие (а не «Буревестник» с атомным двигателем) и будет больше всего востребовано в настоящих, а не придуманных войнах. То же самое можно сказать о давней идее теоретика спецназа Владимира Квачкова – о небольших беспилотных вертолетах Ка-137, способных переносить на нужное место и груз для диверсионно-разведывательной группы, и даже одного бойца внутри себя. Жизнь требует вертолетных БЛА, умеющих стаей доставлять грузы для отрядов специального назначения в нужные точки.







Танкетка Т-23, 1931 год. Рисунок Михаила Петровского

Завтра в иррегулярных локальных войнах нам потребуются легкие самолеты с щелевыми крыльями, обладающие и скрытностью, и короткими взлетом-посадкой, способные садиться в чистом поле или на лесные опушки. Рядом с ними должны работать и гиропланы-автожиры, также не нуждающиеся в аэродромах. Нужны будут и мини-подлодки для скрытных высадок и тайных операций. Пока большая война остается невозможной из-за «равновесия страха», порожденного ракетно-ядерными потенциалами, пока никто не горит желанием кончать жизнь самоубийством в атомном пожаре, войны станут малыми, партизанскими. Им и нужно свое оружие. Нельзя снова оказываться в положении Советской армии, попавшей в 1979-м в Афганистан с оружием, создававшимся для боев в атомной войне и с западными армиями, но плохо подходящим для операций против бородатых «иррегуляров».

Хозяйскому, рациональному подходу всегда стоит поучиться, даже если учителями выступают «тупые пиндосы». Они-то понимают, как и с кем придется сражаться. Даже планируя возрождать производство баллистических ракет средней дальности, они не собираются делать их оружием только ядерной войны. Их новые РСД должны и обычными боеголовками хирургически точные дальние удары наносить, и доставлять в нужные точки планеты ударные беспилотники.







Мул и оруженосец: робот SMSS, США. Фото: newatlas.com

Фонд перспективных исследований (ФПИ) – структура крайне полезная в принципе. Можно только приветствовать поддержанные им разработки подводных аппаратов-роботов вроде «Витязя-Д» или перспективной робо-субмарины, которая должна самостоятельно преодолеть Севморпуть. Но уходить в тухачевщину ФПИ не должен!

Думаю, что причины тут – в общей пропагандистской истерии, в шумихе-хайпе. Граждане РФ должны каждый день узнавать, что родная власть создала очередное чудо-оружие, от которого душа у американцев уходит в пятки. СМИ уже успели тысячи раз рассказать о том, что есть в арсеналах РФ, потом – о том, что будет завтра. И уже перешли к обсуждению того, что может быть. К фантастике. Оно и понятно: заведя экономику в тупик и обрекая граждан на нужду, власть пытается отвлечь внимание на очередные военно-промышленные «виктории». Есть все основания полагать, что часть такого чудо-оружия – чистый блеф, делающийся только для агитационной картинки в единственном экземпляре. А то и вовсе сводящийся к виртуальщине.

«Оборонка» в РФ все больше превращается в подобие показов мод на «Фэшн ТВ». Включите сей канал и узрите, что демонстрируют на подиумах. То какое-нибудь сочетание подштанников с цилиндром, то платья из газет. Причем все это делается не для того, чтобы покупатели все это носили. Никто в здравом уме и не наденет то, что показывают на дефиле. Нет, это чистый плод работы сумасшедших модельеров. В РФ теперь нечто подобное делают и в военно-промышленной сфере. Лишь бы удивить, лишь бы заставить забыть об окружающем сырьевом застое, бессудных «судах», спеси и коррупции начальства…







Фото: newatlas.com

Ну а коль в стране царит такая атмосфера, то появляются и беспардонные дельцы-барышники от военно-промышленного комплекса, все это эксплуатирующие. Ну как же! Начальство блажит, вот мы и нашли законную возможность доить бюджет. Можно угодить Кремлю, продемонстрировав проект очередного «сверхоружия», заработав и продвижение по лестнице карьеры, и казенное финансирование получив. А поскольку начальство не шибко умственно развито и образованно, ему можно навешать лапши на уши. Главное – и электорату тоже. Знаете, почему вы так плохо живете? Потому что стране приходится тратить уйму миллиардов на такое вот магическое оружие. А то супостат вот так возьмет и нападет! Но пока у нас есть (условно) подлодки с гусеничным ходом и вертикальным взлетом, вы можете спать спокойно. И мириться с зарплатами, которые в РФ уже меньше китайских.

Роботизация – тема модная. И вот вам показывают якобы футуристических смертоносных роботов, а на деле – пропагандистскую халтуру, рассчитанную на восхищение/восторг недалекого электората. На самом же деле действительно прорывных, способных действовать в разрушенных городах и на сильно пересеченной местности шагающих роботов для реальной войны в РФ – кот наплакал. На десять тысяч работающих в промышленности в РФ приходится лишь 2 (два!) промышленных робота.

А в Южной Корее их – 531, в КНР – 49, в США – 176, в Чехии – 93, в Италии – 160, в Германии – 301.

Нарастающую отсталость от Запада и КНР власть пытается замаскировать вечным «парадом оружейных мод» и непрерывной ура-кампанией в медиа. Однако нас не обманешь!

Надо заканчивать с таким вот пропагандистским угаром. Ревизовать то, что делается в военно-технической сфере, безжалостно отбрасывая тухачевщину и откровенное доение бюджета на военно-патриотической шумихе. Нужно больше слушать реальных пользователей оружия, носителей современного боевого опыта. Делая именно то, что пригодится в войнах текущей реальности и следующей эры. Иначе средства и ресурсы окажутся расточенными и разворованными, а страна рухнет из-за социально-экономического банкротства.