Сводки от ополчения Новороссии 18 августа 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Эдуарда Басурина.

По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооружённых формирований Украины не зафиксировано.

С момента подписания перечня дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня в период с 27 июля по 17 августа 2020 г. нами было зафиксировано 56 нарушений со стороны ВСУ, из них 6 раз подразделения 24, 53 омбр, 35 и 36 обрмп ВСУ применяли БПЛА, что является грубым нарушением первого пункта дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно запрета на использование любых видов летательных аппаратов.

Кроме того, за указанный период подразделения ВСУ 16 раз совершили огневые провокации, тем самым нарушив второй пункт дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно запрет на применение огня, включая снайперский.

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Нашими наблюдателями отмечено 34 факта проведения инженерных работ по дооборудованию позиций подразделений 24, 53 омбр, 35 и 36 обрмп, 79 одшбр и 57 омпбр ВСУ по всей линии соприкосновения, что также является нарушением дополнительных мер, а именно запрета на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, под которыми подразумеваются попытки изменить исходное позиционное размещение войск и дополнительное инженерное оборудование позиций.

В рамках координационного механизма украинская сторона своевременно уведомляется нами обо всех нарушениях. Однако непринятие командованием ВСУ своевременных мер и наказания виновных, как это прописано в достигнутых договорённостях, способствуют созданию условий для обострения обстановки.

Подразделения Народной милиции ДНР не поддаются на провокации и ведут наблюдение за противником. Защитники Республики по приказу командования готовы незамедлительно дать адекватный отпор противнику.

Нашей разведкой подтверждаются факты размещения подразделениями ВСУ вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, что является нарушением принятых мер и подвергает опасности жизнь и здоровье мирных жителей, данные факты также подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 17.08.2020 года.

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За прошедшие сутки выявлено размещение техники:

из состава 56 омпбр:

♦ вблизи н. п. Пески — одна БРДМ-2;

♦ в н. п. Нетайлово — один МТЛБ на территории приусадебного участка;

♦ в н. п. Константиновка — две самоходные гаубицы «Гвоздика»;

из состава 36 обрмп:

♦ в н. п. Гнутово — один МТЛБ и пять БМП-1 в жилых кварталах населенного пункта.

Прикрываясь перемирием, противник продолжает минирование территории. Выявлено 35 противотанковых мин, установленных в жилом районе в юго-восточной части н. п. Пески, в зоне ответственности 56 омпбр.

Кроме того, зафиксировано активное применение противником средств РЭБ. Мобильными группами из состава 305-го отдельного батальона РЭБ в зоне ответственности 36-й бригады в районе н. п. Пищевик подавлялись каналы управления и навигации БПЛА ОБСЕ.

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За прошедшие сутки сотрудниками МЧС на территории Донецкой Народной Республики проведено одно обследование территорий, взрывоопасных предметов не обнаружено. Также продолжаются ежедневные профилактические рейды по предупреждению пожаров и недопущению несчастных случаев.

Выражаем благодарность представителям международных организаций за оказанную помощь мирному населению Донбасса, в частности Главе миссии Международного Комитета Красного Креста Флоранс Жиллет, которая посетила поселок Октябрьский на севере г. Донецка.

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики в период полного и всеобъемлющего прекращения огня продолжают совершенствовать свои навыки.

На одном из полигонов Республики прошли состязания «Чистое небо» на лучший зенитный ракетный взвод ЗРК «Стрела-10» подразделений противовоздушной обороны Управления Народной милиции ДНР.

В ходе состязаний проверены теоретические знания участников, техническое состояние вооружения и военной техники, выучка личного состава. Приняты зачёты и нормативы по тактической и специальной подготовке. Этап завершён боевой стрельбой по имитированным воздушным целям.

Участники состязаний показали высокий уровень теоретических знаний, практических навыков и умений, готовность к боевому применению комплекса «Стрела-10» в различных условиях обстановки.

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