Сводки от ополчения Новороссии 18 августа 2020
- 12:25 Десятки нарушений ВСУ за три недели перемирия: сводка с Донбасса (+ВИДЕО).
- 04:00 «Сбежавший к ВСУ снайпер ЛНР»: в Армии Республики ответили на заявление штаба оккупантов.
- 02:00 СБУ планирует взорвать железную дорогу на Луганщине, — МГБ ЛНР.
Десятки нарушений ВСУ за три недели перемирия: сводка с Донбасса (+ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Эдуарда Басурина.
По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооружённых формирований Украины не зафиксировано.
С момента подписания перечня дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня в период с 27 июля по 17 августа 2020 г. нами было зафиксировано 56 нарушений со стороны ВСУ, из них 6 раз подразделения 24, 53 омбр, 35 и 36 обрмп ВСУ применяли БПЛА, что является грубым нарушением первого пункта дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно запрета на использование любых видов летательных аппаратов.
Кроме того, за указанный период подразделения ВСУ 16 раз совершили огневые провокации, тем самым нарушив второй пункт дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно запрет на применение огня, включая снайперский.
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Нашими наблюдателями отмечено 34 факта проведения инженерных работ по дооборудованию позиций подразделений 24, 53 омбр, 35 и 36 обрмп, 79 одшбр и 57 омпбр ВСУ по всей линии соприкосновения, что также является нарушением дополнительных мер, а именно запрета на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, под которыми подразумеваются попытки изменить исходное позиционное размещение войск и дополнительное инженерное оборудование позиций.
В рамках координационного механизма украинская сторона своевременно уведомляется нами обо всех нарушениях. Однако непринятие командованием ВСУ своевременных мер и наказания виновных, как это прописано в достигнутых договорённостях, способствуют созданию условий для обострения обстановки.
Подразделения Народной милиции ДНР не поддаются на провокации и ведут наблюдение за противником. Защитники Республики по приказу командования готовы незамедлительно дать адекватный отпор противнику.
Нашей разведкой подтверждаются факты размещения подразделениями ВСУ вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, что является нарушением принятых мер и подвергает опасности жизнь и здоровье мирных жителей, данные факты также подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 17.08.2020 года.
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За прошедшие сутки выявлено размещение техники:
из состава 56 омпбр:
♦ вблизи н. п. Пески — одна БРДМ-2;
♦ в н. п. Нетайлово — один МТЛБ на территории приусадебного участка;
♦ в н. п. Константиновка — две самоходные гаубицы «Гвоздика»;
из состава 36 обрмп:
♦ в н. п. Гнутово — один МТЛБ и пять БМП-1 в жилых кварталах населенного пункта.
Прикрываясь перемирием, противник продолжает минирование территории. Выявлено 35 противотанковых мин, установленных в жилом районе в юго-восточной части н. п. Пески, в зоне ответственности 56 омпбр.
Кроме того, зафиксировано активное применение противником средств РЭБ. Мобильными группами из состава 305-го отдельного батальона РЭБ в зоне ответственности 36-й бригады в районе н. п. Пищевик подавлялись каналы управления и навигации БПЛА ОБСЕ.
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За прошедшие сутки сотрудниками МЧС на территории Донецкой Народной Республики проведено одно обследование территорий, взрывоопасных предметов не обнаружено. Также продолжаются ежедневные профилактические рейды по предупреждению пожаров и недопущению несчастных случаев.
Выражаем благодарность представителям международных организаций за оказанную помощь мирному населению Донбасса, в частности Главе миссии Международного Комитета Красного Креста Флоранс Жиллет, которая посетила поселок Октябрьский на севере г. Донецка.
Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики в период полного и всеобъемлющего прекращения огня продолжают совершенствовать свои навыки.
На одном из полигонов Республики прошли состязания «Чистое небо» на лучший зенитный ракетный взвод ЗРК «Стрела-10» подразделений противовоздушной обороны Управления Народной милиции ДНР.
В ходе состязаний проверены теоретические знания участников, техническое состояние вооружения и военной техники, выучка личного состава. Приняты зачёты и нормативы по тактической и специальной подготовке. Этап завершён боевой стрельбой по имитированным воздушным целям.
Участники состязаний показали высокий уровень теоретических знаний, практических навыков и умений, готовность к боевому применению комплекса «Стрела-10» в различных условиях обстановки.
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«Сбежавший к ВСУ снайпер ЛНР»: в Армии Республики ответили на заявление штаба оккупантов
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, огневых провокаций со стороны ВСУ не зафиксировано.
На фоне общественного резонанса вокруг нарушения со стороны украинских боевиков режима прекращения огня, повлекшего гибель военнослужащего Народной милиции, обеспокоенное украинское командование усилило проведение информационной акции по отвлечению общественного внимания.
По имеющимся у нас сведениям, командующий «ООС» приказал группам ИПсО распространить информационные вбросы о низком морально-психологическом состоянии военнослужащих Республик, влекущем за собой увеличение фактов оставления позиций.
После полученных указаний пропагандистами ИПсО через подконтрольные информационные ресурсы в социальных сетях и Telegram-каналах распространены лживые сообщения о переходе на сторону ВСУ военнослужащего Народной милиции ЛНР, а также о создании в Республиках заградительных отрядов с целью недопущения дезертирства военнослужащих.
Командование Народной милиции ответственно заявляет, что все подобные сообщения являются дезинформацией. Мы не исключаем, что эти дешевые вбросы в дальнейшем найдут отражение в лживых украинских СМИ.
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Несмотря на все усилия украинского военного командования по недопущению утечки сведений о небоевых потерях среди подчиненных боевиков, нам достоверно известно о продолжающихся случаях травматизма в результате нарушений требований безопасности при проведении инженерных работ.
Так, на одной из позиций вновь прибывшей 14-й омбр на окраине н. п. Нижнее произошел несчастный случай. При разборе фортификационных сооружений 2-го механизированного батальона бригады произошел обвал блиндажа, внутри которого находился сержант Григорьев. Результатом нарушений требований безопасности стали множественные переломы конечностей и закрытая черепно-мозговая травма у военнослужащего.
Командованием бригады принято решение не докладывать в вышестоящий штаб о происшествии до окончания собственного расследования.
По предварительным данным, рассматриваются две основные версии несчастного случая: первая — нарушение требований безопасности, и вторая — умышленный обвал блиндажа на фоне неуставных взаимоотношений между сержантским и рядовым составом.
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Небоевые травмы и нарушение режима перемирия не являются единственной проблемой оккупационных сил. Очередным поводом для опасений командования ОТГ «Север» стал факт утери секретного жесткого диска в 25-й бригаде ВСУ.
В ходе работы комиссии службы защиты государственной тайны штаба ОТГ «Север» установлено отсутствие в секретном делопроизводстве съемного магнитного диска, закрепленного за офицером оперативного отделения бригады.
По словам начальника отдела, офицер регулярно был замечен в употреблении алкогольных напитков, однако из-за близких связей с командиром бригады Зенченко нарушителю воинской дисциплины удавалось уходить от ответственности. При осмотре служебного кабинета и места проживания офицера жесткий диск обнаружен не был, а сам офицер уже более трех дней отсутствует на службе.
В настоящее время сотрудниками СБУ совместно с военной полицией проводятся разыскные мероприятия, в ходе которых установлено, что военнослужащего видели в состоянии алкогольного опьянения сотрудники автовокзала г. Новомосковска Днепропетровской области.
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СБУ планирует взорвать железную дорогу на Луганщине, — МГБ ЛНР
Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что СБУ запланировано осуществление подрыва железнодорожного полотна в одном из оккупированных киевскими войсками районов Луганщины.
Об этом «Русской Весне» сообщил в пресс-службе МГБ ЛНР.
«По имеющимся данным, группа сотрудников СБУ и сопровождающих их лиц из числа сотрудников «Украинской железной дороги» в конце июля — начале августа осуществляли осмотр отдельных участков сети железных дорог Луганщины, чтобы определить подходящий участок для закладки взрывного устройства. Указанная группа проводила измерительные и расчётные мероприятия на железнодорожных путях. Установлено, что все работы осуществлялись под общим руководством полковника СБУ Рыкова Алексея Эдуардовича», — рассказали в ведомстве .
Подрыв железной дороги украинские спецслужбы хотят выдать в качестве «диверсии», якобы осуществленной представителями силовых ведомств ЛНР.
Дезинформацию о «диверсии» на железной дороге СБУ и политическое руководство Украины планируют использовать для масштабной пропагандистской кампании по отказу от достигнутых в Минске договорённостях о прекращении огня.
Кроме того, тиражирование дезинформации о теракте, по мнению руководства СБУ, должно убедить жителей подконтрольной Киеву части Донбасса в правильности решения об отмене местных выборов из-за «небезопасности».
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