Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 августа 2020

В Сирии погиб генерал-майор Гладких

В Сирии при подрыве СВК к югу от Дейр-эз-Зора погиб старший военный советник в звании генерал-майора.Погиб генерал-майор Вячеслав Гладких, заместитель командующего 36-й общевойсковой армией Забайкальского Военного Округа. Вместе с ним погиб сирийский генерал, командовавший силами обороны Маядина.Трое российских военных получили ранения, у сирийцев погибли помимо генерала еще 4 человека, 3 ранено.Командующий силами национальной обороны Маядина Мохамад Тайсир-аз-ЗахерГладких стал 4-м российским генералом погибшим в Сирии с 2015-го года.25.12.16 – Халилов, Ту-154 по пути в Сирию23.09.17 – Асапов, обстрел в Дейр-Эз-Зоре6.03.18 – Еремеев, Ан-26 у Хмеймима18.08.20 – Гладких, СВУ в Дейр-Эз-Зоре

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МОЛНИЯ: в Сирии убиты российский генерал и командующий силами нацобороны САР (+ФОТО)

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Сегодня, 18 августа, в Сирии погиб генерал-майор Вячеслав Гладких. Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник. Сегодня взрывом мины около нефтяного поля Ат-Тайм южнее Дейр-Эз-Зора были убиты русский генерал, а также командующий национальной обороной города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир с четырьмя подчинёнными, ещё трое ранено. Вячеслав Гладких занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией, служил в Забайкальском крае. Звание генерал-майора было присвоено Вячеславу Владимировичу указом Президента Российской Федерации от 12.12.2016 г. От имени коллектива и читателей «Русской Весны» выражаем соболезнования родным и близким погибших… Обновлено Информацию подтвердили в Министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что генерал-майор выполнял функции военного советника при Силах Национальной обороны САР. Также сообщается, что ранения получили двое российских военнослужащих. Читайте также: Ударный вертолёт США атаковал военный объект в Сирии (+ФОТО)

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Вот тебе и «союзники»!

Как сообщает американское издание Defense News, Конгресс США буквально «взбешен» тем, что в ходе учений турецкие военные нацеливали российские зенитные ракетные комплексы С-400 на самолеты своего союзника по НАТО — американские истребители F-16 Fighting Falcon. Это первый, официально подтверждённый, случай использования оружия против американских боевых самолётов. Выведение на тесты в качестве мишени для российского комплекса ПВО американского истребителя многими конгрессменами было расценено, как провокация и едва ли не как публичное оскорбление.

«Нацеливание» интерпретировалось как неявная угроза другим пользователям F-16, в том числе и США. «Необходимо понимать, что это была не только намеренная провокация. Совместные испытания начались на следующий день после того, как господин Эрдоган побывал в Овальном кабинете», — раскрывает нюансы Defense News. Издание напомнило, что покупка Турцией у РФ С-400 «Триумф» привела к тому, что модернизация F-16 Fighting Falcon ВВС Турции, которая должна была проводиться американской корпорацией Lockheed Martin, приостановлена на неопределенное время.Сообщается, что члены Конгресса «незаметно заморозили все основные продажи американского оружия Турции почти на два года, чтобы оказать давление на Анкару, чтобы та отказалась от построенной в России системы ПВО С-400».

«Эти меры, о которых ранее не сообщалось, являются еще одним признаком глубоко подорванных отношений между двумя союзниками по НАТО, разрыва, который уже привел к исключению Турции из программы совместных ударных истребителей F-35», — отмечает издание.

Хотя Соединенные Штаты остаются крупнейшим зарубежным поставщиком оружия в Турцию, страна производит изрядное количество товаров военного назначения на внутреннем рынке, закупает российское оружие, такое как С-400, и даже поговаривала о покупке китайской ракетной системы в 2013 году.

«Неясно, поможет ли ответная мера, такая как замораживание продажи оружия, усадить Эрдогана за стол переговоров, или же она еще больше подтолкнет Турцию к России», — констатирует Defense News.

А ведь еще имеются подтверждённые данные о том, что в радиусе обнаружения и поражения российских С-400, размещённых в Турции, также неоднократно пролетали и истребители F-35 и F-22 ВВС США. Такое не исключает вероятности того, что С-400 могли быть испытаны и на истребителях пятого поколения. Однако турецкие СМИ эти сведения пока не комментируют.

Потому что русские ракеты —лучше

Как известно, договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года. Общая стоимость контракта составляет $2,5 млрд. ЗРС С-400 «Триумф», как уверены специалисты, может поражать самолеты стратегической и тактической авиации, а также баллистические ракеты, гиперзвуковые цели и другое оружие воздушного нападения. В то же время, согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), с 2015 по 2019 год сумма оружейных сделок между Соединенными Штатами и Турцией составила почти $1 млрд.

Таким образом, получается, что одной только поставкой С-400 Россия превзошла весь оружейный экспорт США в Турцию за четыре года.США буквально «стояли на ушах», чтобы не допустить этой «опасной» для них, как они считали, сделки.

Грозили Турции санкциями, отменили уже упомянутую сделку по модернизации F-16 и соглашение о поставках Анкаре F-35, запустили в СМИ бешеную кампанию по дискредитации российского оружия. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был непреклонен и, несмотря на небывалое давление, С-400 у России все-таки купил. И сделал это по самой простой причине — после испытаний обнаружилось, что российские ракеты — невероятно эффективное оружие и по всем статьям превосходят хваленые американские системы Patriot, которые США навязывают своим союзникам по НАТО, да и стоят они дешевле.

Действительность, превзошла все ожидания!

Как сообщала Газета.ру, после поставки первого полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Турцию они уже прошли испытания и показали результаты, превзошедшие все ожидания покупателя. Турецкие военные производили так называемый облет штатных и приданных радиолокационных средств зенитной ракетной системы С-400 — радиолокационного комплекса 91Н6E в составе командного пункта системы, многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е и всевысотного обнаружителя 96Л6Е, который был развернут на вышке высотой 24 метра. При этом турки осуществили такую программу облета, которая по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия.

Два F-16, один F-4 и вертолет в течение нескольких часов постоянно находились в воздухе, заходили с разных направлений и высот, залетали в так называемые «мертвые воронки» радиолокационных средств, осуществляли проходы над комплексами и станциями с самыми различными скоростями. Вход в зону поражения ЗРС самолетов и вертолетов заканчивался электронным выстрелом С-400, т. е. пускалась не реальная ракета, а ее электронная модель.

Выяснилось, что по результатам испытаний С-400 продемонстрировал исключительно высокие способности по обнаружению и сопровождению воздушных объектов. Как сообщило агентство «Рамблер», турецкие военные рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы, но действительность превзошла все их ожидания.

Однако купить оружие у страны, которую НАТО и США официально считают своим врагом, — это одно. А вот проводить испытания с целью опробовать, можно ли российскими ракетами сбивать самолеты США, своего союзника, — совсем другое. Именно поэтому сообщение о таком фортеле Эрдогана и привело американских сенаторов в бешенство. Но что они могут сделать?

Бессильный гегемон

Кое-что пытаются. США сейчас превращают в своего главного партнера в Восточном Средиземноморье Грецию, заключили с ней бессрочный договор о военном сотрудничестве, создают в Элладе две новые военные базы, в том числе в Александруполисе, что в Анкаре сочли «угрозой» своим проливам, а также явно поддерживают Афины в ее конфликте с Анкарой по поводу раздела морских границ. Однако аналитики уже отметили, что все те кары, которыми разъяренный Вашингтон грозит сейчас Анкаре, будут иметь в конечном итоге только один результат — она будет расширять свое военное сотрудничество с Россией и Китаем. А вот на уступки перед лицом шантажа амбициозный президент Турции вряд ли пойдет.

Как не идет он сейчас на уступки в конфликте, который вспыхнул в Восточном Средиземноморье, куда Анкара оправила в сопровождении военных кораблей свое исследовательское судно «Орус Рейс» для поисков углеводородов, начавшее работы в шельфе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Против Анкары сейчас ополчились буквально все – не только Греция, но и Египет, страны ЕС, а Франция направила в Средиземноморье свои военные корабли для проведения совместных учений вместе с греческими ВМС.

Греки пожаловались на «агрессивное» поведение Анкары госсекретарю США Майку Помпео, с которым в пятницу встречался министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Все напрасно! Турция свои корабли назад не отзывает, и отказываться от своих намерений овладеть частью газо-нефтяных ресурсов Средиземноморья пока не собирается.

Что же делать в таких условиях «бедному дяде Сэму»? Ведь он привык, что раньше от одного его окрика в любой стране тут же становились в позу «чего изволите?» А теперь грозные заявления сенаторов на тему санкций и призывов лишить Анкару американского оружия выглядят скорее, как пустопорожняя суета. Не продадут США? Тогда продадут Китай, Россия или другие страны. Вашингтон никак не может понять, что уже навсегда лишился своего статуса безоговорочного гегемона, в том числе и в деле торговли оружием. Придется даже терпеть и такое унижение, как использование своим, прежде чуть ли главным, военным союзником по НАТО американских самолетов в качестве мишеней.

Владимир Малышев

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