Олег Павлович Табаков
Олега Табакова часто называют человеком-легендой, и это без преувеличений соответствует действительности. За свою долгую жизнь он успел стать выдающимся актером театра и кино, талантливым режиссером и вдумчивым педагогом, который подготовил не одно поколение артистов. Фильмография Олега Табакова перевалила далеко за сотню удачных проектов, а вот первая слава и известность пришли к актёру после съемок в картинах «Живые и мёртвые», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «12 стульев». Народный артист СССР, лауреат многих Государственных премий.
Олег Павлович родился 17 августа 1935 года в Саратове, в семье врачей. После окончания учебы в 1953-м поступил в школу-студию МХАТ. С 1957 по 1983 год был ведущим артистом «Современника». Его роли в спектаклях «Голый король», «Третье желание», «Всегда в продаже», «Обыкновенная история» снискали невероятный успех. Он руководил театром «Современник» и стал основателем своего собственного театра, который все ласково называли «Табакеркой». В 2000 году Табаков возглавил Московский Художественный театр им. А. П. Чехова.
Олег Табаков был дважды женат, у него четверо детей. От первого брака с актрисой Людмилой Крыловой у актера сын Антон и дочь Александра, от второго брака с актрисой Мариной Зудиной — сын Павел и дочь Мария. Дети смогли подарить артисту четверых внуков.
Источник: http://nashaplaneta.su/blog/oleg_pavlovich_tabakov/2020-08-18-10374
Почему-то, с самого начала терпеть его не могу. Противная рожа. Простите, фанаты.