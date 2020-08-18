Олег Павлович Табаков

Олега Табакова часто называют человеком-легендой, и это без преувеличений соответствует действительности. За свою долгую жизнь он успел стать выдающимся актером театра и кино, талантливым режиссером и вдумчивым педагогом, который подготовил не одно поколение артистов. Фильмография Олега Табакова перевалила далеко за сотню удачных проектов, а вот первая слава и известность пришли к актёру после съемок в картинах «Живые и мёртвые», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «12 стульев». Народный артист СССР, лауреат многих Государственных премий.

Олег Павлович родился 17 августа 1935 года в Саратове, в семье врачей. После окончания учебы в 1953-м поступил в школу-студию МХАТ. С 1957 по 1983 год был ведущим артистом «Современника». Его роли в спектаклях «Голый король», «Третье желание», «Всегда в продаже», «Обыкновенная история» снискали невероятный успех. Он руководил театром «Современник» и стал основателем своего собственного театра, который все ласково называли «Табакеркой». В 2000 году Табаков возглавил Московский Художественный театр им. А. П. Чехова.

В кино свою первую роль в фильме "Саша вступает в жизнь" (другое название "Тугой узел", 1956). На счету Табакова участие более чем в 120 фильмах: "Живые и мертвые", "Война и мир", "Гори, гори, моя звезда", "Семнадцать мгновений весны", "Каштанка" , "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни И.И. Обломова", «Мэри Поппинс, до свидания», "Человек с бульвара Капуцинов", "Сирота казанская" и тд. В 1964 году в возрасте 29 лет из-за большой нагрузки перенёс инфаркт, много работал на радио. Его незабываемым голосом говорил кот Матроскин в мультике «Простоквашино».

Олег Табаков был дважды женат, у него четверо детей. От первого брака с актрисой Людмилой Крыловой у актера сын Антон и дочь Александра, от второго брака с актрисой Мариной Зудиной — сын Павел и дочь Мария. Дети смогли подарить артисту четверых внуков.

В ноябре 2017 года актер попал в реанимацию, врачи диагностировали у него сепсис — заражение крови. Чтобы уменьшить нагрузку ослабленного организма, врачи приняли решение ввести артиста в искусственную кому. Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года в результате сердечного приступа на 83-м году жизни.

Источник: http://nashaplaneta.su/blog/oleg_pavlovich_tabakov/2020-08-18-10374