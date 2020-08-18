Новости Украины и Новороссии 18 августа 2020
- 07:05 На Украине назвали дату встречи по Донбассу в «нормандском формате».
- Вчера 21:23 Украинские нацисты поймали кандидата в президенты Белоруссии и заставили извиняться (ВИДЕО).
- Вчера 21:03 Лукашенко против оппозиции.
- Вчера 18:02 Украина отозвала своего посла из Белоруссии.
На Украине назвали дату встречи по Донбассу в «нормандском формате»
Встреча советников лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе может состояться 28 августа.
Эту дату озвучил представитель «отдельных районов Луганской и Донецкой областей» в украинской делегации Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Сергей Гармаш.
«”Нормандская встреча” на уровне политических советников планируется на 28 августа», — сообщил Гармаш одному из украинских изданий.
По его словам, с украинской стороны участие в указанном заседании примет глава Офиса (Администрации) президента Украины Андрей Ермак. Со стороны России, по словам Гармаша, ожидается присутствие замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака.
«Встреча политических советников — это Ермак, Козак. Это еще интереснее, мне кажется.
Потому что там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участия, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из “нормандии”», — размышляет украинский чиновник.
Гармаш имеет в виду недавнее письмо Дмитрия Козака, в котором тот усомнился в эффективности переговоров по Донбассу в формате советников лидеров стран «нормандской четверки». В Киеве это заявление Козака называли попыткой усилить свою переговорную позицию.
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Украинские нацисты поймали кандидата в президенты Белоруссии и заставили извиняться (ВИДЕО)
Украинские националисты отловили в Киеве пытавшегося стать президентом белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало и вынудили его извиниться за недавнее заявление о том, что на Донбассе «идет гражданская война».
Видеозапись инцидента опубликовали украинские средства массовой информации.
В ходе беседы националисты сообщили Цепкало, что людей, которые «хотят раскачивать» ситуацию на Украине, «быстренько находят».
«Идет российско-украинская война, в которой уже 14 тысяч погибших», — заверили они Цепкало.
На вопрос о том, «кто воюет с Украиной», белорусский политик ответил: «Россия», — добавив, что он не разбирался в данном вопросе.
«Мы вам поможем выехать из Украины, чтобы было быстрее, чтобы вы не выражались так. Если вы не знаете, почему вы сюда приехали?» — спросил один из националистов, напомнив Цепкало, что он «не простой человек, который не знает, что происходит».
«Я ошибся… Ну извините… Я напишу на Facebook…» — пообещал несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии.
В ходе диалога Цепкало начал заверять, что все же знает о ситуации на Украине и о том, как «правильно» надо отвечать на вопросы о Донбассе.
Напомним, что Валерия Цепкало ЦИК Белоруссии не пустил на выборы и не зарегистрировал кандидатом в президенты страны. Перед выборами 9 августа он покинул с детьми республику и уехал в Россию, поскольку опасался своего задержания. Его супруга Вероника Цепкало осталась в Белоруссии, где стала помогать избирательному штабу Светланы Тихановской.
Позже Цепкало прибыл на Украину, где 12 августа 2020 года объявил о создании «Фронта национального спасения Белоруссии».
В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что на Донбассе идет гражданская война.
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Лукашенко против оппозиции
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Украина отозвала своего посла из Белоруссии
Украина отозвала своего посла из Минска для консультаций по поводу оценки перспектив дальнейших отношений с Белоруссией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 17 августа.
«В минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных „вагнеровцев” в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям», — заявил глава украинского МИД.
Кулеба также отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Белоруссии.
Кроме того, возможное привлечение России к урегулированию ситуации в Белоруссии несет угрозы как для личной безопасности граждан страны, так и региональной безопасности в целом.
«Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях. Учитывая это, я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся с учетом всего комплекса факторов.
Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — подчеркнул министр.
Кулеба добавил, что Украина будет жестко защищать свои национальные интересы. При этом, по его словам, вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Белоруссии.
«Пользуясь случаем, хочу напомнить, что в связи с обострением ситуации безопасности в Беларуси, МИД Украины уже рекомендовало воздержаться от поездок в эту страну. Тем, кто уже находится в Беларуси, МИД советует избегать массовых мероприятий и мест скопления граждан», — подчеркнул чиновник.
Справка: вызов посла на консультации в столицу — одна из форм дипломатического реагирования, которая применяется для демонстрации недовольства политикой или недружественными действиями иностранного государства, в котором этот посол аккредитован.
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Александр Цебрий, мэр Умани, который ночевал под Офисом президента (ОП), чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, и добиться запрета на приезд хасидов в Умань, рассказал о своих дальнейших планах.
Об этом сообщает корреспондент “Страны”, во вторник, 18 августа.
“Ночью меня укусил комар, а так все нормально. Никто из Офиса президента ко мне не вышел, не общался ни с кем. Сегодня снова остаюсь здесь”, – рассказал нам Александр Цебрий.
Напомним, Александр Цебрий намерен встретиться с президентом Зеленским, чтобы заблокировать въезды в город на период иудейского Нового года (18-20 сентября), Рош Ха-Шана, с тем чтобы предотвратить массовый заезд паломников-хасидов. Вчера, 17 августа, он приехал в Киев и заявил, что намерен находиться под Офисом президента, пока не встретится с главой государства.
Как мы писали, в этом году Умань, несмот