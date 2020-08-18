Новости Украины и Новороссии 18 августа 2020

Украинские националисты отловили в Киеве пытавшегося стать президентом белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало и вынудили его извиниться за недавнее заявление о том, что на Донбассе «идет гражданская война».

Видеозапись инцидента опубликовали украинские средства массовой информации.

В ходе беседы националисты сообщили Цепкало, что людей, которые «хотят раскачивать» ситуацию на Украине, «быстренько находят».

«Идет российско-украинская война, в которой уже 14 тысяч погибших», — заверили они Цепкало.

На вопрос о том, «кто воюет с Украиной», белорусский политик ответил: «Россия», — добавив, что он не разбирался в данном вопросе.

«Мы вам поможем выехать из Украины, чтобы было быстрее, чтобы вы не выражались так. Если вы не знаете, почему вы сюда приехали?» — спросил один из националистов, напомнив Цепкало, что он «не простой человек, который не знает, что происходит».

«Я ошибся… Ну извините… Я напишу на Facebook…» — пообещал несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии.

В ходе диалога Цепкало начал заверять, что все же знает о ситуации на Украине и о том, как «правильно» надо отвечать на вопросы о Донбассе.

Напомним, что Валерия Цепкало ЦИК Белоруссии не пустил на выборы и не зарегистрировал кандидатом в президенты страны. Перед выборами 9 августа он покинул с детьми республику и уехал в Россию, поскольку опасался своего задержания. Его супруга Вероника Цепкало осталась в Белоруссии, где стала помогать избирательному штабу Светланы Тихановской.

Позже Цепкало прибыл на Украину, где 12 августа 2020 года объявил о создании «Фронта национального спасения Белоруссии».

В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что на Донбассе идет гражданская война.

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