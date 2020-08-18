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Новости Украины и Новороссии 18 августа 2020

10:48. 18 августа 2020 149 просмотров Один комментарий Опубликовал:

На Украине назвали дату встречи по Донбассу в «нормандском формате»

На Украине назвали дату встречи по Донбассу в «нормандском формате» | Русская весна

Встреча советников лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе может состояться 28 августа.

Эту дату озвучил представитель «отдельных районов Луганской и Донецкой областей» в украинской делегации Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Сергей Гармаш.

«”Нормандская встреча” на уровне политических советников планируется на 28 августа», — сообщил Гармаш одному из украинских изданий.

По его словам, с украинской стороны участие в указанном заседании примет глава Офиса (Администрации) президента Украины Андрей Ермак. Со стороны России, по словам Гармаша, ожидается присутствие замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака.

«Встреча политических советников — это Ермак, Козак. Это еще интереснее, мне кажется.

Потому что там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участия, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из “нормандии”», — размышляет украинский чиновник.

Гармаш имеет в виду недавнее письмо Дмитрия Козака, в котором тот усомнился в эффективности переговоров по Донбассу в формате советников лидеров стран «нормандской четверки». В Киеве это заявление Козака называли попыткой усилить свою переговорную позицию.

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Украинские нацисты поймали кандидата в президенты Белоруссии и заставили извиняться (ВИДЕО)

Украинские нацисты поймали кандидата в президенты Белоруссии и заставили извиняться (ВИДЕО) | Русская весна

Украинские националисты отловили в Киеве пытавшегося стать президентом белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало и вынудили его извиниться за недавнее заявление о том, что на Донбассе «идет гражданская война».

Видеозапись инцидента опубликовали украинские средства массовой информации. 

В ходе беседы националисты сообщили Цепкало, что людей, которые «хотят раскачивать» ситуацию на Украине, «быстренько находят».

«Идет российско-украинская война, в которой уже 14 тысяч погибших», — заверили они Цепкало. 

На вопрос о том, «кто воюет с Украиной», белорусский политик ответил: «Россия», — добавив, что он не разбирался в данном вопросе.

«Мы вам поможем выехать из Украины, чтобы было быстрее, чтобы вы не выражались так. Если вы не знаете, почему вы сюда приехали?» — спросил один из националистов, напомнив Цепкало, что он «не простой человек, который не знает, что происходит».

«Я ошибся… Ну извините… Я напишу на Facebook…» — пообещал несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии. 

В ходе диалога Цепкало начал заверять, что все же знает о ситуации на Украине и о том, как «правильно» надо отвечать на вопросы о Донбассе.

Напомним, что Валерия Цепкало ЦИК Белоруссии не пустил на выборы и не зарегистрировал кандидатом в президенты страны. Перед выборами 9 августа он покинул с детьми республику и уехал в Россию, поскольку опасался своего задержания. Его супруга Вероника Цепкало осталась в Белоруссии, где стала помогать избирательному штабу Светланы Тихановской.

Позже Цепкало прибыл на Украину, где 12 августа 2020 года объявил о создании «Фронта национального спасения Белоруссии». 

В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что на Донбассе идет гражданская война.

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Лукашенко против оппозиции


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Украина отозвала своего посла из Белоруссии

Украина отозвала своего посла из Белоруссии | Русская весна

Украина отозвала своего посла из Минска для консультаций по поводу оценки перспектив дальнейших отношений с Белоруссией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 17 августа.

«В минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных „вагнеровцев” в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям», — заявил глава украинского МИД.

Кулеба также отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Белоруссии.

Кроме того, возможное привлечение России к урегулированию ситуации в Белоруссии несет угрозы как для личной безопасности граждан страны, так и региональной безопасности в целом.

«Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях. Учитывая это, я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся с учетом всего комплекса факторов.

Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — подчеркнул министр.

Кулеба добавил, что Украина будет жестко защищать свои национальные интересы. При этом, по его словам, вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Белоруссии.

«Пользуясь случаем, хочу напомнить, что в связи с обострением ситуации безопасности в Беларуси, МИД Украины уже рекомендовало воздержаться от поездок в эту страну. Тем, кто уже находится в Беларуси, МИД советует избегать массовых мероприятий и мест скопления граждан», — подчеркнул чиновник.

Справка: вызов посла на консультации в столицу — одна из форм дипломатического реагирования, которая применяется для демонстрации недовольства политикой или недружественными действиями иностранного государства, в котором этот посол аккредитован.

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Метки: важное, компиляция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9923 3864
    nikolay 18 августа 2020 в 11:51

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