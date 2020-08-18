Лукашенко наградил силовиков “За безупречную службу”
10:02. 18 августа 2020 73 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Фото: AFP
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 сотрудников министерства внутренних дел республики медалями “За безупречную службу” первой, второй и третьей степени, следует из документа, опубликованного во вторник на портале правовой информации, передает РИА Новости.
Указ о награждении “за образцовое исполнение служебных обязанностей” содержит 25 страниц и был подписан 13 августа.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/53642-lukashenko-nagradil-silovikov-za-bezuprechnuyu-sluzhbu.html
Игорь Стрелков про А.Г.Лукашенко
Очень хотел-бы дать прямую ссылку на то, как распространялось “литвинство” при “Батьке”… Прекрасно помню, как называли там Русскую армию – “кровавые царские каратели”. А вот в числе “беларуских героев” 18-19 века были сплошь (без единого исключения) участники восстаний польской шляхты против российской власти. Начиная с Тадеуша Костюшко (“великого литвина”!), Адама Мицкевича (яростного русофоба, если кто не знает) и заканчивая такими персонажами, как запомнившийся мне тогда некий Наполеон Орда…
https://ru.wikipedia.org/wiki/Орда,_Наполеон
Ну, хоть фильм пока и не нашел (если кто найдет – киньте прямую ссылку) – но Орду-то в “википедии” отыскать несложно… Он и без демонстрации фильма “признанный великий человек Беларуси” (в версии Лукашенко) – в его честь названы улицы и выпущены памятные монеты…Ну, этот-то хоть рисовать умел. А там и некоторые другие персонажи были – ничем особенным, кроме участия в антирусских восстаниях, не прославившиеся вообще. Видимо, в “великие” их при Лукашенко именно по признаку русофобии подбирали. Сами-то они (поголовно) себя поляками считали, да и поляки их и поныне считают таковыми.
П.С. Про “дом-музей Ф.Э.Дзержинского” (в сети есть мемуары его дочери, выпущенные во время “хрущевской оттепели”) – кровавого палача Русского народа, смертельно русских ненавидевшего – еще одного “великого беларуса” (наполовину шляхтича-поляка, наполовину – по матери – еврея), – заботливо восстановленный и опекаемый Лукашенко – я вообще молчу…
использованы материалы: https://vk.com/igoristrelkov?w=wall347260249_523327
Великое Княжество отходов ничего хорошего сделать не может.
На одних силовиках долго не продержишься.
Надо что нибудь созидать.
надо ,да Созидатели закончились,остались только Приобретатели ,последние совки поумирали ,которые могли творить,нонешние в виртуале счастливы.