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Лукашенко наградил силовиков “За безупречную службу”

10:02. 18 августа 2020 73 просмотра 3 коммент. Опубликовал:
Фото: AFP
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 сотрудников министерства внутренних дел республики медалями “За безупречную службу” первой, второй и третьей степени, следует из документа, опубликованного во вторник на портале правовой информации, передает РИА Новости.
Указ о награждении “за образцовое исполнение служебных обязанностей” содержит 25 страниц и был подписан 13 августа.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/53642-lukashenko-nagradil-silovikov-za-bezuprechnuyu-sluzhbu.html

Метки: в мире

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 9923 3864
    nikolay 18 августа 2020 в 12:02

    Игорь Стрелков про А.Г.Лукашенко
    Очень хотел-бы дать прямую ссылку на то, как распространялось “литвинство” при “Батьке”… Прекрасно помню, как называли там Русскую армию – “кровавые царские каратели”. А вот в числе “беларуских героев” 18-19 века были сплошь (без единого исключения) участники восстаний польской шляхты против российской власти. Начиная с Тадеуша Костюшко (“великого литвина”!), Адама Мицкевича (яростного русофоба, если кто не знает) и заканчивая такими персонажами, как запомнившийся мне тогда некий Наполеон Орда…
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Орда,_Наполеон

    Ну, хоть фильм пока и не нашел (если кто найдет – киньте прямую ссылку) – но Орду-то в “википедии” отыскать несложно… Он и без демонстрации фильма “признанный великий человек Беларуси” (в версии Лукашенко) – в его честь названы улицы и выпущены памятные монеты…Ну, этот-то хоть рисовать умел. А там и некоторые другие персонажи были – ничем особенным, кроме участия в антирусских восстаниях, не прославившиеся вообще. Видимо, в “великие” их при Лукашенко именно по признаку русофобии подбирали. Сами-то они (поголовно) себя поляками считали, да и поляки их и поныне считают таковыми.

    П.С. Про “дом-музей Ф.Э.Дзержинского” (в сети есть мемуары его дочери, выпущенные во время “хрущевской оттепели”) – кровавого палача Русского народа, смертельно русских ненавидевшего – еще одного “великого беларуса” (наполовину шляхтича-поляка, наполовину – по матери – еврея), – заботливо восстановленный и опекаемый Лукашенко – я вообще молчу…

    использованы материалы: https://vk.com/igoristrelkov?w=wall347260249_523327

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    1
  • 4924 3316
    малыш 18 августа 2020 в 12:18

    Великое Княжество отходов ничего хорошего сделать не может.
    На одних силовиках долго не продержишься.
    Надо что нибудь созидать.

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