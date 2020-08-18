«Калашников» показал новый автомат под патрон калибра НАТО (ВИДЕО)
Концерн «Калашников» создал экспериментальный автомат АК-19.
Новинка будет официально представлена на военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет 23–29 августа в подмосковном парке «Патриот».
Об этом сообщает пресс-служба концерна.
В автомате применяется патрон натовского калибра 5.56. Длина ствола оружия составляет 415 мм. Шаг нарезов — 178 мм. Масса — 3,350 г.
У новинки следующие технические характеристики:
♦ облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой;
♦ новое исполнение целика;
♦ щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.
Все желающие смогут ознакомиться с автоматом в дни открытых посещений форума — 27–29 августа.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1597691446
А почему бы не вернуться назад под 7 62 Замечательный был патрон И проблем с бронижилетами не было бы
Ну так вернулись. АК – 15 Вам в руки.