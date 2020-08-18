«Калашников» показал новый автомат под патрон калибра НАТО (ВИДЕО)

Концерн «Калашников» создал экспериментальный автомат АК-19.

Новинка будет официально представлена на военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет 23–29 августа в подмосковном парке «Патриот».

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

В автомате применяется патрон натовского калибра 5.56. Длина ствола оружия составляет 415 мм. Шаг нарезов — 178 мм. Масса — 3,350 г.

У новинки следующие технические характеристики:

♦ облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой;

♦ новое исполнение целика;

♦ щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

Все желающие смогут ознакомиться с автоматом в дни открытых посещений форума — 27–29 августа.

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