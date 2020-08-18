Американские журналисты в восхищении от смекалки российских подводников

Американские журналисты Forbes написали целую статью, в которой восхищаются действиями российских подводников, придумавших новый способ запускать ракеты из-подо льда.

Как пишет издание, российским морякам пришла в голову блестящая идея: они собираются запустить ракету с боеголовкой большой разрушительной силы, чтобы пробить дыру в арктическом ледяном щите. После этого можно будет запускать баллистические ракеты с ядерными боеголовками через эту дыру.

Forbes подчеркивает, что страна, способная запускать ракеты из-подо льда, будет иметь преимущество даже в небольшом столкновении. Однако, как предполагают журналисты, это не означает начало Третьей мировой войны.

«Страна, чьи подводные лодки могут оставаться скрытыми подо льдом и по-прежнему запускать противокорабельные или наземные крылатые и гиперзвуковые ракеты, будет иметь преимущество», — завершается статья.

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