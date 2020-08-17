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Стрелков заявил об опасности захвата Белоруссии антироссийскими силами

06:25. 17 августа 2020 144 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Стрелков заявил об опасности захвата Белоруссии антироссийскими силами | Русская весна

Первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал об опасности прихода к власти «литвинов» и им сочувствующих, озвучив своё мнение о том, в каком случае он и его сторонники могли бы поддержать Александра Лукашенко.

«Прошу максимальный репост.

Вчера мне был задан (в частной беседе) вопрос:
„На каких условиях русские националисты и Вы лично согласились бы поддержать Лукашенко словом и делом?“

Я, признаться, затруднился с ответом. Вообще-то, не очень верю в то, что такой вопрос может быть задан сколько-нибудь официально. Однако, поразмыслив и прикинув расстояние, в котором „силы быстрого реагирования“ НАТО окажутся от Москвы вскоре после прихода к власти „литвинов“ и им сочувствующих, решил все-таки сформулировать мысли по данному поводу.

Ведь тут дело такое — когда-нибудь либерасты будут „звать на помощь воинов света“. А дистанция от исходной точки до цели — она все-таки по-прежнему стратегический фактор в разного рода „миротворческих операциях“.

Что ж, от имени ОД „Новороссия“ полагал бы возможным потребовать от Лукашенко следующих заявлений и действий:

1. Немедленно заявить о том, что Белоруссия признается неотъемлемой частью страны под названием Россия (пусть даже и в рамках ныне существующего независимого государства), а белорусский народ — одна из ветвей великого Русского народа (в 90-е годы, идя к власти, Лукашенко такими словами примерно и выражался, но потом „внезапно и надолго (навсегда?) про них забыл“).

Необходимо подчеркнуть курс на постепенное воссоединение с остальными частями России в рамках Союзного государства с общими вооруженными силами, дипломатическим ведомством и госбезопасностью. Соответственно, должна быть немедленно запрещена деятельность всех „литвинских“ псевдонационалистических организаций, а любая пропаганда „литвинства“ должна немедленно пресекаться как антинародная и антигосударственная.

2. Лукашенко должен публично признать, что его слова и действия, прямо или косвенно поддерживавшие украинскую хунту, пришедшую к власти в результате переворота 2014 года, были ошибкой. Он обязан публично и решительно осудить карательную операцию ВСУ на Донбассе, дать ей оценку как войне последователей Гитлера против Русского народа Новороссии и Украины.

Все лица, подвергшиеся любым преследованиям за участие в защите ЛДНР, должны быть немедленно и полностью реабилитированы.

3. Лукашенко должен прямо и публично заявить о поддержке идеи образования Новороссии на исторической ее территории и инициировать процедуру признания независимости Приднестровской Республики, Донецкой и Луганской Народных Республик, признать воссоединение Крыма с РФ легитимным и правильным.

При этом можно и дОлжно отметить, что остальная часть Украины и ее Русский народ должны в будущем быть освобождены от русофобской власти и войти в состав Союзного государства — Славянского Союза (в названиях и формулировках возможны варианты) на равноправных с остальными субъектами условиях.

4. Немедленно прекратить и запретить на будущее любую военную помощь киевским нацистам.

5. Разрешить создание в Белоруссии политических партий и общественных организаций, официально отстаивающих интересы Русского народа как в самой РБ, так и за ее пределами и придерживающихся идеологии воссоздания мощного (политически, военно и экономически) единого русского славянского государства — России.

6. Желательно также публично дать понять населению (возмущенному отношением к нему не как к гражданам, а как к подданным „вечного президента“), что после наведения конституционного порядка будут быстро проведены политические реформы, которые позволят народу участвовать в общественной жизни страны не на правах „статистов“, а реально. При этом желательно назначить сроки новых выборов президента РБ, которые должны состояться вскоре после реформирования общественно-политической системы.

В случае готовности руководства Белоруссии (и лично Лукашенко) к обсуждению данных условий — они могут быть обсуждены.

При условии их принятия, Русские люди, уверен, окажут ту общественную (и, если понадобится, не только) помощь, которой критически недостает заигравшемуся в „литвинство“ (и теперь „погорающему“ на этом) „Батьке“».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1597634708

Метки: Новости

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