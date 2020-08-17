Нет России, да Западу: опубликована программа белорусской оппозиции
В ответ на упрёки в адрес белорусской оппозиции в отсутствии внятной политической программы, в случае прихода к власти, программу всё же показали.
Итак, представляем вашему вниманию первоочередные меры, которые, по мнению оппозиции, нужно реализовать до 2021 г.
1. В политической сфере:
♦ Выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия;
♦ Запрет пророссийских организаций, деятельность которых противоречит национальным интересам, а также российских фондов и организаций, которые финансируют такие структуры;
♦ Введение уголовной ответственности за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на собственное государство. Введение уголовной ответственности за публичные оскорбления белорусского языка;
♦ Мониторинг силами гражданского общества деятельности прокремлёвских инициатив в Беларуси;
♦ Осуществление пограничного и таможенного контроля на границе с Россией.
2. Запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры.
3. В информационной сфере:
♦ Освобождение независимых СМИ от давления и контроля со стороны государства, обеспечение свободы СМИ и свободы слова в Беларуси;
♦ Запрет трансляции в Беларуси публицистических, общественно-политических и новостных программ, созданных российскими телеканалами;
♦ Включение в стандартный телевизионный пакет обязательных общедоступных телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины;
♦ Восстановление постоянной деятельности Общественного координационного Совета в сфере массовой информации.
4. В военной сфере:
♦ Выход из ОДКБ, возвращение полного контроля Беларуси над своими системами противовоздушной и противоракетной обороны;
♦ Вывод с территории Беларуси российских военных объектов — узла связи в Вилейке и радиолокационной станции под Барановичами;
♦ Усиление патриотического воспитания в белорусской армии;
♦ Перевод воспитательной работы в армии на белорусский язык;
♦ Развитие пограничной инфраструктуры на границе со странами ЕС, увеличение пропускной способности пограничных переходов.
Долгосрочные цели (до 2030 г.)
♦ Создание сквозной системы образования на белорусском языке от детских садов до университетов;
♦ Восстановление Белорусской Автокефальной Православной Церкви как национальной альтернативы Белорусскому Экзархату Русской Православной Церкви Московского Патриархата;
♦ Исполнение Беларусью всех критериев членства в Европейском союзе и НАТО, подача соответствующих заявлений на членство в этих структурах.
Всё это представлено на портале zabelarus.com, который с полуночи 17 августа лежит.
А вот как комментирует предлагаемые реформы медицины одесский журналист Юрий Ткачёв, который с последствиями украинских реформ имеет дело каждый день:
«Вот такую вот реформу медицины предлагает кандидат в президенты Тихановская на официальном сайте.
Кто не знает, принцип „деньги ходят за пациентом” — это ключевой принцип замечательной реформы Супрун, которую благополучно проводят в Украине.
Той самой реформы, про которую президент Зеленский как-то в сердцах сказал, что в результате у многих медучреждений останутся деньги только на замок и вывеску „закрыто”.
Но реформу поддерживают „западные партнёры”, и поэтому её продолжают.
В случае, если президентом Белоруссии станет Тихановская или кто-либо другой из этой тусы, вас ждёт то же самое.
Возможно, Лукашенко и стоит менять. Но стоит ли его менять на тихановских супруноидов?».
«И ещё немного реформенных реформ от реформаторов-евробелорусов.
Я извиняюсь, а что, кроме того, что перевести с украинского соответствующие методички, больше вообще ничем не заморочились? Копия же!
P.S. В Украине в процессе реализации таких же мер так „напривлекали инвесторов”, что объём прямых иностранных инвестиций сократился с 54 до 35 миллиардов долларов. Уж не говоря про всё остальное», — добавляет Ткачёв.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1597641990
.,.Привет`ствую Вас.,.
Планы Т.Н.”змагароу” и прочИХ…”сьвядомых-патрыётау”…Итак:
~~~ ИХние ПЛАНЫ…~~~
_”МЫ” Белоруссию доВЕДЁМ, её “МЫ” – на ПОГОСТЫ уведём…
“МЫ” ВСЮ Промышленность в РБ – пустим НА-СЛОМ…
“МЫ” социалке ВСЕЙ(нынешней) – устроим ПОГРОМ…
“МЫ” Всю Белоруссию,поСТАВИМ-на-уши,вот только прИДЁМ…
* ВСЁ ЭТО “МЫ” устроим,вот только Власть СЕБЕ возьмём…
_”МЫ”,как бел-”патрыёты” – ВСЕМУ Русскому,скажем ВОН!
на ВСЁ Русское БУДЕТ ГОН,со ВСЕХ сторон…
“МЫ” Запретим в Белоруссии – на Русском говорить!
“МЫ” Заставим ВСЕХ,только На “мове-мовиць”…
* ВСЁ Русское “МЫ” – Мечтаем ЗАПРЕТИТЬ…
_”МЫ” Все Полит-Эконом связи с Россиею – РАЗОРВЁМ!
“МЫ” всему,что связано с Россиею – Устроим ПОГРОМ!
“МЫ” для ВСЕГО из России – Белоруссию ЗАКРОЕМ!
“МЫ” для ВСЕГО ИНОГО – Белоруссию ОТКРОЕМ!
* ВСЕМ,нами недовольным`и – “МЫ-жыццё” УСТРОИМ…
_”МЫ” над страной ВЫВЕСИМ НАШ – “б-к-бэшны” сцяг…
“МЫ” Заставим СЬПЯВАТЬ “магнутны-божа” – во ВСЕХ школАХ…
“МЫ” РАСПРОСТРАНИМ по стране – Полит-МОЛЧАНИЕ и СТРАХ…
В-НАШ адрес,слова “СОГЛАСИЯ” – будут у ВСЕХ на устАХ…
* и – ЛЮСТРАЦИЮ проведём,никого НЕ обОЙдём,,,…
_И не важно,что из РБ – МИЛЛИОНАМИ ПОБЕ`ГУТ…
да НЕ только ПОБЕГУТ но И…НА Вечный “ОТДЫХ” уйдут…
В “укра`iну” №2 – “МЫ” Белоруссию ПРЕВРАТИМ,,,,,
“МЫ” ВСЁ ЭТО сделаем,вот ТОЛЬКО власть ЗАХВАТим…
* Белорусы ещё НЕ знают…ЧТО “МЫ” – ПРИГОТОВИЛИ им…
_НОВЫЕ ПОЛИЦАИ…в Белоруссию прИДУТ…
Нормальной Жизни в стране – ОНИ устроят КАПУТ,,,
“порядками-ИХними”…ОНИ Белоруссию – Уничтожать Начнут!
-> Стране РЕАЛЬНО наступит – “АLLECC~~К А П У Т”…,,,
Ну а ПОКА-что(по\в РБ)- “подготовительные-мероприятия” ИДУТ…[45-72]
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…КАК говорится:”Вот только,как “бацьку” ТУРНЁМ,так и НАЧНЁМ…
[2] Вдогон`ку…
КАК Белоруссию,от “ОГОЛТЕЛЫХ-патриотов” Спасти?
…может попросить Россию…iLi NATO…”гуманитариев” ВВЕСТИ…
ЧТО-то Делать Нада!Пока РБ не разрушила – ЭТА “патриотическая” ОРДА!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
г. Эдмонтон. Канада. 17-08-2020.
Кто бы сомневался.