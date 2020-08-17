Нет России, да Западу: опубликована программа белорусской оппозиции

В ответ на упрёки в адрес белорусской оппозиции в отсутствии внятной политической программы, в случае прихода к власти, программу всё же показали.

Итак, представляем вашему вниманию первоочередные меры, которые, по мнению оппозиции, нужно реализовать до 2021 г.

1. В политической сфере:

♦ Выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия;

♦ Запрет пророссийских организаций, деятельность которых противоречит национальным интересам, а также российских фондов и организаций, которые финансируют такие структуры;

♦ Введение уголовной ответственности за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на собственное государство. Введение уголовной ответственности за публичные оскорбления белорусского языка;

♦ Мониторинг силами гражданского общества деятельности прокремлёвских инициатив в Беларуси;

♦ Осуществление пограничного и таможенного контроля на границе с Россией.

2. Запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры.

3. В информационной сфере:

♦ Освобождение независимых СМИ от давления и контроля со стороны государства, обеспечение свободы СМИ и свободы слова в Беларуси;

♦ Запрет трансляции в Беларуси публицистических, общественно-политических и новостных программ, созданных российскими телеканалами;

♦ Включение в стандартный телевизионный пакет обязательных общедоступных телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины;

♦ Восстановление постоянной деятельности Общественного координационного Совета в сфере массовой информации.

4. В военной сфере:

♦ Выход из ОДКБ, возвращение полного контроля Беларуси над своими системами противовоздушной и противоракетной обороны;

♦ Вывод с территории Беларуси российских военных объектов — узла связи в Вилейке и радиолокационной станции под Барановичами;

♦ Усиление патриотического воспитания в белорусской армии;

♦ Перевод воспитательной работы в армии на белорусский язык;

♦ Развитие пограничной инфраструктуры на границе со странами ЕС, увеличение пропускной способности пограничных переходов.

Долгосрочные цели (до 2030 г.)

♦ Создание сквозной системы образования на белорусском языке от детских садов до университетов;

♦ Восстановление Белорусской Автокефальной Православной Церкви как национальной альтернативы Белорусскому Экзархату Русской Православной Церкви Московского Патриархата;

♦ Исполнение Беларусью всех критериев членства в Европейском союзе и НАТО, подача соответствующих заявлений на членство в этих структурах.

Всё это представлено на портале zabelarus.com, который с полуночи 17 августа лежит.

А вот как комментирует предлагаемые реформы медицины одесский журналист Юрий Ткачёв, который с последствиями украинских реформ имеет дело каждый день:

«Вот такую вот реформу медицины предлагает кандидат в президенты Тихановская на официальном сайте.

Кто не знает, принцип „деньги ходят за пациентом” — это ключевой принцип замечательной реформы Супрун, которую благополучно проводят в Украине.

Той самой реформы, про которую президент Зеленский как-то в сердцах сказал, что в результате у многих медучреждений останутся деньги только на замок и вывеску „закрыто”.

Но реформу поддерживают „западные партнёры”, и поэтому её продолжают.

В случае, если президентом Белоруссии станет Тихановская или кто-либо другой из этой тусы, вас ждёт то же самое.

Возможно, Лукашенко и стоит менять. Но стоит ли его менять на тихановских супруноидов?».

«И ещё немного реформенных реформ от реформаторов-евробелорусов.

Я извиняюсь, а что, кроме того, что перевести с украинского соответствующие методички, больше вообще ничем не заморочились? Копия же!

P.S. В Украине в процессе реализации таких же мер так „напривлекали инвесторов”, что объём прямых иностранных инвестиций сократился с 54 до 35 миллиардов долларов. Уж не говоря про всё остальное», — добавляет Ткачёв.

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