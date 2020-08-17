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Нет России, да Западу: опубликована программа белорусской оппозиции

08:32. 17 августа 2020 182 просмотра 3 коммент. Опубликовал:
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Нет России, да Западу: опубликована программа белорусской оппозиции | Русская весна

В ответ на упрёки в адрес белорусской оппозиции в отсутствии внятной политической программы, в случае прихода к власти, программу всё же показали.

Итак, представляем вашему вниманию первоочередные меры, которые, по мнению оппозиции, нужно реализовать до 2021 г.

1. В политической сфере:

♦ Выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия;

♦ Запрет пророссийских организаций, деятельность которых противоречит национальным интересам, а также российских фондов и организаций, которые финансируют такие структуры;

♦ Введение уголовной ответственности за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на собственное государство. Введение уголовной ответственности за публичные оскорбления белорусского языка;

♦ Мониторинг силами гражданского общества деятельности прокремлёвских инициатив в Беларуси;

♦ Осуществление пограничного и таможенного контроля на границе с Россией.

2. Запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры.

3. В информационной сфере:

♦ Освобождение независимых СМИ от давления и контроля со стороны государства, обеспечение свободы СМИ и свободы слова в Беларуси;

♦ Запрет трансляции в Беларуси публицистических, общественно-политических и новостных программ, созданных российскими телеканалами;

♦ Включение в стандартный телевизионный пакет обязательных общедоступных телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины;

♦ Восстановление постоянной деятельности Общественного координационного Совета в сфере массовой информации.

4. В военной сфере:

♦ Выход из ОДКБ, возвращение полного контроля Беларуси над своими системами противовоздушной и противоракетной обороны;

♦ Вывод с территории Беларуси российских военных объектов — узла связи в Вилейке и радиолокационной станции под Барановичами;

♦ Усиление патриотического воспитания в белорусской армии;

♦ Перевод воспитательной работы в армии на белорусский язык;

♦ Развитие пограничной инфраструктуры на границе со странами ЕС, увеличение пропускной способности пограничных переходов.

Долгосрочные цели (до 2030 г.)

♦ Создание сквозной системы образования на белорусском языке от детских садов до университетов;

♦ Восстановление Белорусской Автокефальной Православной Церкви как национальной альтернативы Белорусскому Экзархату Русской Православной Церкви Московского Патриархата;

♦ Исполнение Беларусью всех критериев членства в Европейском союзе и НАТО, подача соответствующих заявлений на членство в этих структурах.

Всё это представлено на портале zabelarus.com, который с полуночи 17 августа лежит.

А вот как комментирует предлагаемые реформы медицины одесский журналист Юрий Ткачёв, который с последствиями украинских реформ имеет дело каждый день:

«Вот такую вот реформу медицины предлагает кандидат в президенты Тихановская на официальном сайте.

Кто не знает, принцип „деньги ходят за пациентом” — это ключевой принцип замечательной реформы Супрун, которую благополучно проводят в Украине.

Той самой реформы, про которую президент Зеленский как-то в сердцах сказал, что в результате у многих медучреждений останутся деньги только на замок и вывеску „закрыто”.

Но реформу поддерживают „западные партнёры”, и поэтому её продолжают.

В случае, если президентом Белоруссии станет Тихановская или кто-либо другой из этой тусы, вас ждёт то же самое.

Возможно, Лукашенко и стоит менять. Но стоит ли его менять на тихановских супруноидов?».

«И ещё немного реформенных реформ от реформаторов-евробелорусов.

Я извиняюсь, а что, кроме того, что перевести с украинского соответствующие методички, больше вообще ничем не заморочились? Копия же!

P.S. В Украине в процессе реализации таких же мер так „напривлекали инвесторов”, что объём прямых иностранных инвестиций сократился с 54 до 35 миллиардов долларов. Уж не говоря про всё остальное», — добавляет Ткачёв.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1597641990

Метки: Новости

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 702 590
    Valeriy Bondarik 17 августа 2020 в 12:10

    .,.Привет`ствую Вас.,.

    Планы Т.Н.”змагароу” и прочИХ…”сьвядомых-патрыётау”…Итак:

    ~~~ ИХние ПЛАНЫ…~~~

    _”МЫ” Белоруссию доВЕДЁМ, её “МЫ” – на ПОГОСТЫ уведём…
    “МЫ” ВСЮ Промышленность в РБ – пустим НА-СЛОМ…
    “МЫ” социалке ВСЕЙ(нынешней) – устроим ПОГРОМ…
    “МЫ” Всю Белоруссию,поСТАВИМ-на-уши,вот только прИДЁМ…
    * ВСЁ ЭТО “МЫ” устроим,вот только Власть СЕБЕ возьмём…

    _”МЫ”,как бел-”патрыёты” – ВСЕМУ Русскому,скажем ВОН!
    на ВСЁ Русское БУДЕТ ГОН,со ВСЕХ сторон…
    “МЫ” Запретим в Белоруссии – на Русском говорить!
    “МЫ” Заставим ВСЕХ,только На “мове-мовиць”…
    * ВСЁ Русское “МЫ” – Мечтаем ЗАПРЕТИТЬ…

    _”МЫ” Все Полит-Эконом связи с Россиею – РАЗОРВЁМ!
    “МЫ” всему,что связано с Россиею – Устроим ПОГРОМ!
    “МЫ” для ВСЕГО из России – Белоруссию ЗАКРОЕМ!
    “МЫ” для ВСЕГО ИНОГО – Белоруссию ОТКРОЕМ!
    * ВСЕМ,нами недовольным`и – “МЫ-жыццё” УСТРОИМ…

    _”МЫ” над страной ВЫВЕСИМ НАШ – “б-к-бэшны” сцяг…
    “МЫ” Заставим СЬПЯВАТЬ “магнутны-божа” – во ВСЕХ школАХ…
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    да НЕ только ПОБЕГУТ но И…НА Вечный “ОТДЫХ” уйдут…
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    “МЫ” ВСЁ ЭТО сделаем,вот ТОЛЬКО власть ЗАХВАТим…
    * Белорусы ещё НЕ знают…ЧТО “МЫ” – ПРИГОТОВИЛИ им…

    _НОВЫЕ ПОЛИЦАИ…в Белоруссию прИДУТ…
    Нормальной Жизни в стране – ОНИ устроят КАПУТ,,,
    “порядками-ИХними”…ОНИ Белоруссию – Уничтожать Начнут!
    -> Стране РЕАЛЬНО наступит – “АLLECC~~К А П У Т”…,,,
    Ну а ПОКА-что(по\в РБ)- “подготовительные-мероприятия” ИДУТ…[45-72]
    “““““““““““
    …КАК говорится:”Вот только,как “бацьку” ТУРНЁМ,так и НАЧНЁМ…

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  • 702 590
    Valeriy Bondarik 17 августа 2020 в 12:15

    [2] Вдогон`ку…

    КАК Белоруссию,от “ОГОЛТЕЛЫХ-патриотов” Спасти?
    …может попросить Россию…iLi NATO…”гуманитариев” ВВЕСТИ…
    ЧТО-то Делать Нада!Пока РБ не разрушила – ЭТА “патриотическая” ОРДА!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    г. Эдмонтон. Канада. 17-08-2020.

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  • 14859 13781
    жора шапов 17 августа 2020 в 13:18

    Кто бы сомневался.

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