“Не хотят работать, что же, мы их не заставим”. Лукашенко прокомментировал забастовки
10:40. 17 августа 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фото: Reuters
Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) и прокомментировал забастовки рабочих на белорусских предприятиях, передает РИА Новости.
“Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что “плохой” президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что же, мы их не заставим”, — заявил он.
Лукашенко также подчеркнул, что других выборов в республике не будет.
“Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. <…> Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все”, — отметил он.
Сегодня часть работников Минского тракторного завода объявили забастовку и вместе с сотрудниками Минского электротехнического завода имени Козлова направились к МЗКТ, куда прибыл президент.
Как передает корреспондент РИА Новости, на подъездах к заводу и на территории вокруг него дежурят люди в штатском, на проходной стоят представители службы безопасности главы государства. Снаружи припаркован автобус без опознавательных знаков, в котором, судя по всему, находятся силовики.
Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/53615-ne-hotyat-rabotat-chto-zhe-my-ih-ne-zastavim-lukashenko-prokommentiroval-zabastovki.html