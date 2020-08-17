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Кто будет захватывать Беларусь?

11:27. 17 августа 2020 176 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MLfG2aKlv3Q

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 22065 2551
    Русофил 17 августа 2020 в 11:51

    Ну совсем ********.
    Беларусь прямо СЕЙЧАС захватывают её ” красные директора”.
    Ком.партия всем очень надоела

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    • 11603 9517
      маринаРусофил 17 августа 2020 в 13:06

      какие здесь красные директора ,их давно зачистили.Все будет зависеть как долго будет сопротивляться АГЛ и кто его принудит или купит.Делай ставки.
      Мой младший мне сказал,что если я еще раз заведу разговор, а не поддался ли он влиянию жены, он поссорится со мной всерьез,я рада очень.Но просто не правильно выразился ,что перемены ,как желает молодежь будут ,не зависимо какой будет кандидат справа ,слева или АГЛ и это будет больно для народа.А кто хапнет ,увидим скоро,следующая Россия. На Фейсбуке только жиды и хохлы беснуются.

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