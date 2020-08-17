Кто будет захватывать Беларусь?
11:27. 17 августа 2020 176 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Важна не работа, которую человек выполняет, а то, как он делает эту работу.
Ну совсем ********.
Беларусь прямо СЕЙЧАС захватывают её ” красные директора”.
Ком.партия всем очень надоела
какие здесь красные директора ,их давно зачистили.Все будет зависеть как долго будет сопротивляться АГЛ и кто его принудит или купит.Делай ставки.
Мой младший мне сказал,что если я еще раз заведу разговор, а не поддался ли он влиянию жены, он поссорится со мной всерьез,я рада очень.Но просто не правильно выразился ,что перемены ,как желает молодежь будут ,не зависимо какой будет кандидат справа ,слева или АГЛ и это будет больно для народа.А кто хапнет ,увидим скоро,следующая Россия. На Фейсбуке только жиды и хохлы беснуются.
Тихановский (муж) дружит с К. Собчак, которая свела его с Лёней Невзлиным, который сейчас прячется в Израиле.