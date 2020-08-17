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Как выглядит информационная война, если с нее снять маску

16:02. 17 августа 2020 129 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Первое выступление Ю. Подоляки посвящено оценке числа митинговавших вчера в Минске. А также вероятности сохранения Лукашенко во главе Белоруссии.

Второе выступление – отличный разбор на конкретных примерах майданных технологий. И о прямом участии Польши, её спецподразделений в белорусских событиях.

Похоже, что наша вчерашняя гипотеза о польском происхождении „популярных комментариях” и чрезмерного количества лайков к ним на сайте РИА Новости изменила свой ранг. Гипотеза стала фактом.


Белоруссия – 17 августа: «АнтиМайдан» против «Майдана». Что показали воскресные митинги




«Матрица» по-белорусски: Как выглядит информационная война, если с нее снять маску



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5168002.html

Метки: белоруссия, власть, война, войска, Запад, информационная, Латвия, лукашенко, митинг, народ, подоляка, польша, толпа, Украина, управление, церковь

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4894 3286
    малыш 17 августа 2020 в 16:54

    Сейчас необходимо выстоять. Любыми методами. Просто выстоять.
    Далее нужно разобраться с подобными деятелями Национального аэропорта (и не только его)
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    https://cloud.mail.ru/public/g46U/4NpHjsHrC
    Те кто называет ОМОН щеглами подобные люди подлежат физическому уничтожению.
    Но для этого сейчас нужно выстоять.

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