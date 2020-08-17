Как выглядит информационная война, если с нее снять маску
16:02. 17 августа 2020 129 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Первое выступление Ю. Подоляки посвящено оценке числа митинговавших вчера в Минске. А также вероятности сохранения Лукашенко во главе Белоруссии.
Второе выступление – отличный разбор на конкретных примерах майданных технологий. И о прямом участии Польши, её спецподразделений в белорусских событиях.
Похоже, что наша вчерашняя гипотеза о польском происхождении „популярных комментариях” и чрезмерного количества лайков к ним на сайте РИА Новости изменила свой ранг. Гипотеза стала фактом.
Белоруссия – 17 августа: «АнтиМайдан» против «Майдана». Что показали воскресные митинги
«Матрица» по-белорусски: Как выглядит информационная война, если с нее снять маску
***
Второе выступление – отличный разбор на конкретных примерах майданных технологий. И о прямом участии Польши, её спецподразделений в белорусских событиях.
Похоже, что наша вчерашняя гипотеза о польском происхождении „популярных комментариях” и чрезмерного количества лайков к ним на сайте РИА Новости изменила свой ранг. Гипотеза стала фактом.
Белоруссия – 17 августа: «АнтиМайдан» против «Майдана». Что показали воскресные митинги
«Матрица» по-белорусски: Как выглядит информационная война, если с нее снять маску
***
Сейчас необходимо выстоять. Любыми методами. Просто выстоять.
Далее нужно разобраться с подобными деятелями Национального аэропорта (и не только его)
Провести разъяснительную беседу с работником идеологической службы (ставленник Лукашенко)
https://cloud.mail.ru/public/g46U/4NpHjsHrC
Те кто называет ОМОН щеглами подобные люди подлежат физическому уничтожению.
Но для этого сейчас нужно выстоять.