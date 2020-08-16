Вежливый Крым

Бывает, что обстановка или какая-то ситуация заставляют даже самых грубых и невоспитанных людей проявлять вежливость. Например, тихий зал библиотеки или непогашенная судимость. А бывает так, что вежливым заставляет быть целый регион или даже полуостров, который причиняет фантомную боль одной очень древней и очень независимой нации. Ну, в общем, вы поняли.

Крым не терпит возражений. Его географическое положение, особенности рельефа, социального, политического и экономического уклада заставляют становиться вежливее и даже где-то добрее как самих крымчан, так и тех, кто просто в Крым решил приехать. Более того, некоторые ребята вынуждены проявлять вежливость, даже ни разу не побывав в Крыму, но только попытавшись иметь с ним какие-то дела. Сейчас объясню.

Вежливость на дорогах

Взять, например, дороги: вот где нам бы всем хотелось больше вежливости. Что ж, пожалуйте в Крым ― тут в этом плане очень чутко. Не будем показывать пальцем, но в некоторых регионах, где живут особенно горячие парни, хамства на дорогах достаточно. Людей давят на пешеходных переходах, тротуарах, не дают повернуть налево, превышают скорость, сигналят сзади в ту же секунду, как только на светофоре загорелся жёлтый, не дают перестроиться, подрезают, прижимают к обочине и творят многие другие нехорошие вещи.

Однако быть дорожным хамом в Крыму, особенно горно-южной его части, ― непозволительная роскошь. Это такое же рискованное занятие, как выйти с флагом ЛГБТ на площадь, где празднуют день ВДВ. Дороги Крыма нещадно карают нарушителей, причём зачастую не оставляя им шанса на осознание и исправление. Как только в Крыму наступает курортный сезон, со всех концов мира сюда едут сотни тысяч автомобилей, водителям которых кажется, что они уже всё видели и всё знают и что понимают все дороги мира, как старых друзей. Однако Крым готовит сюрпризы. Его дороги холмисты, круты, извилисты, обрывисты и узки. Зачастую такие понятия, как обочина, тут отсутствуют. Вместо неё вас встретит обрыв, скала или каменная кладка. Поэтому у тех, кто выезжает на проезжую часть, всегда случается небольшой стресс. Чтобы этот стресс сделать чуть меньше, люди вспоминают правила дорожного этикета и, сами того не желая, становятся чуть более вежливыми, чем были у себя в Москве. Не все, конечно, но многие. Русский в драке не поможет, но в войне победит, потому что ― взаимовыручка. Именно она и включается у тех, кто выезжает на опасные крымские дороги.

Вежливость на тротуарах

Выйдем из автомобиля и пройдёмся пешком по Крыму. Как чувствует себя турист, который ещё не созрел до пешего подъёма на Ай-Петри, но которому уже мало просто ходить от корпуса санатория до пляжа? Ему тесно, ему жарко, и он устаёт быстрее обычного. Вне зависимости от того, лето сейчас на дворе или зима.

Южная часть Крыма ― та самая, которую чаще всего видят счастливые курортники, предложит пешеходам тесные проулки, узенькие, стоптанные, рассчитанные зачастую на детскую ножку ступеньки и огромное количество подъёмов и спусков. И пока на Большой земле бабушки годами игнорируют какой-нибудь продуктовый магазин, поскольку, чтобы в него зайти, нужно преодолеть три ступеньки, бабушки условной Массандры отважно преодолевают десятки подобных препятствий, чтобы просто хлеба купить. Дедушек это также касается.

Означает ли это, что крымчане более стройные и подтянутые, чем условные тамбовчане? Вполне возможно. Однако в Крыму сложно сохранить здоровье, если принципиально отказываться прятать плечи, локти и всячески уклоняться от идущего навстречу.

Знаете, наверное, таких людей, для которых небольшой манёвр корпусом на узком тротуаре ― это нечто стыдное и неуместное? Проще боднуть встречного человека плечом, чем вежливо увернуться. Так вот, в Крыму такие долго не живут. У них просто нет шансов. Более того, те, кто родился в каком-нибудь полугорном посёлке на берегу моря, даже в мыслях не будут иметь намерение кого-то не пропустить на тротуаре. Крымские тротуары сами по себе воспитывают в людях вежливость и терпимость. Кто-то поможет женщине донести коляску наверх по лестнице, кто-то уступит дорогу тому, кто идёт быстрее, и всё это без особого геройства, а просто потому, что это нормальное человеческое поведение в подобных условиях.

Вежливость украинских туристов

Когда Крым был временно оккупирован Украиной, тамошние курортные гастролёры особо не церемонились. Приезжая из своих районных центров откуда-то из-под Тернополя, они вели себя так, как вели дома, то есть некультурно. Абсолютно подавляющее большинство украинских туристов, планируя путешествие в Крым, даже не думало рассчитывать на питание в столовых или ресторанах. Даже в лучшие тучные времена кровавого тирана Януковича пришельцы с Украины пёрли с собой сухпайки в виде бесконечной вермишели быстрого приготовления, каких-то баночек с йогуртами и, конечно, сала. И, когда они приносили всё это на пляж, после них оставались горы мусора. Многие тащили с собой крышки и машинки для закатки консервации, разбавляя походы на море стоянием у плиты с закаткой персикового компота и инжирного варенья. Это была, так сказать, милая для некоторых провинциальная непосредственность. Украина упорно превращала Крым в хутор, тащила его в то, что ей было понятнее всего. Но с известных пор всё поменялось. И вот уже негде развернуться широкой украинской душе, не привыкшей к порядку. Законы ― сюрприз ― начали действовать. Они были и раньше, но их никто не выполнял.

Например, кого могло остановить какое-то глупое запрещение употреблять алкоголь в общественных местах? Не то чтобы сейчас его не пьют ― пьют, и даже очень, но по сравнению с тем, как было и как стало, ― отличие разительное. Приезжий украинский турист (особенно украинский) внезапно робеет и понимает, что не стоит орать на кассиршу в супермаркете, которая не хочет продавать ему бутылку пива в полночь. В Крыму заработали чёткие временные нормы продажи алкоголя страждущим. В праздничные и даже предпраздничные дни его и вовсе почти невозможно купить. Вокруг школ вдруг исчезли ларьки со спиртным и сигаретами. Ларьки с сигаретами вообще исчезли отовсюду ― немыслимое для украинского обывателя дело. Дать взятку гаишнику уже страшновато, особенно если он представился с каким-нибудь рязанским акцентом. Этот, в отличие от местного, в котором ещё тлеет украинская закалка, может и наказать за дачу взятки должностному лицу. Ну и да, в вышиванке с трезубом теперь не походишь. Можно, конечно, но, во-первых, засмеют, а во-вторых, могут и намять бока. Хотя это вряд ли, ибо крымчане в основной своей массе вежливые. Южный климат, знаете ли.

Вежливость украинской армии

Но больше, чем вежливость украинских туристов, мне нравится вежливость украинских военных. Смотреть, с какой поспешной вежливостью они уступали свои военные части, когда их не менее вежливо попросили оттуда вежливые люди, было любо-дорого. Затем их основная масса вернулась обратно, но уже в другой форме и под другими флагами. А те, кто решил уехать на Украину, потом громко сотрясали воздух и трясли конечностями, объясняя, что им просто не дали нужного приказа, иначе бы они не были столь покорны. Особенно кричали и трясли те, кто пошёл на повышение, но даже они не могут сравниться в крике с теми, кто те самые приказы не отдал.

А почему, спрашивается, не отдали? Ответ прост: потому что Крым учит вежливости. Вежливости в Крыму учили французов, англичан, турок, немцев, теперь вот евроукров. Многие из вышеперечисленных помнят те уроки этикета до сих пор. Будут помнить и граждане незалэжной. Для них Крым ― это как звёздный час для нищего забулдыги, которому по ошибке вручили дорогой подарок, но потом быстро разобрались и восстановили статус-кво. С тех пор украинская армия во всём, что касается Крыма, соблюдает предельную вежливость, притом что какие там служат хамы, мы можем прекрасно видеть по событиям на Донбассе. В конечном итоге необходимость демонстрировать вежливость наступит для них и там. Так что украинские «киборги» могут начинать тренировать свой этикет уже сейчас, беря пример со своих прикрымских коллег.

Вежливость «западных партнёров»

С такими партнёрами, как наши «западные партнёры», и врагов не нужно, но деваться некуда ― приходится с ними взаимодействовать. И я могу только позавидовать силе воли, стойкости, спокойствию и терпеливости тех, кто в силу занимаемой должности отстаивает интересы Родины, ведя дела с теми самыми «партнёрами», причём не только с западными, но и с восточными. И иногда они вспоминают, что война ― продолжение политики. Вспоминают и начинают беспокоить Россию в самых её особенных местах, например в Крыму.

Не проходило и месяца, чтобы в акваторию Чёрного моря не заплыло что-то нежелательное или не залетело что-то нехорошее в ближайшее воздушное пространство. Беспокоят наши «западные партнёры» крымчан ― чего уж. Но чем дальше, тем больше все эти визиты становятся всё менее похожими на агрессивные акты военной разведки, превращаясь в визиты вежливости. Переломный момент в этой сфере случился в 2014 году, когда 27 матросов американского эсминца «Дональд Кук» подали в отставку, после того как над ними пролетел наш Су-24, имитируя атаку. Тогда наша радиоэлектронная глушилка вывела всю электрику эсминца из строя, после чего тот не мог ни плыть, ни стрелять, и экипаж американского корабля, заплывшего в Чёрное море, экстерном прошёл краткий курс фирменной российской вежливости, какой ему не преподавали ещё никогда.

Вежливость политическая

Политики любых мировых держав, обсуждая Крым, также вынуждены соблюдать предельную осторожность и вежливость. Как в шоу-бизнесе, где, прежде чем открыть рот, нужно трижды подумать, чтобы не обидеть какое-нибудь очередное меньшинство, так и в политике нужно соблюдать особый этикет, обсуждая судьбу данного полуострова. В идеале этой темы вообще лучше не касаться тому, кто не хочет проблем с пищеварением. В конце концов какая-нибудь горничная может внезапно вспомнить о домогательствах, и тогда на карьере такого политика можно ставить крест.

Если сильно хвалить возвращение Крыма домой, можно оказаться нерукопожатным в США, если сильно ругать, можно стать персоной нон грата в России, что на самом деле довольно неприятно. Мир у нас, знаете ли, давно перестал быть однополярным, а тем, кто думает, что Крым для той же Европы стал чем-то типа зоны отчуждения, чьё посещение означает стопроцентную политическую или физическую гибель, пора понять, что это совсем не так. С момента присоединения Крыма к России его, несмотря на санкции, посетило множество официальных политических делегаций, состоящих из депутатов Германии, Италии, Франции и многих других стран. Нужно ли говорить, что эти люди вели себя предельно вежливо и не рассказывали потом, по приезду домой, страшные сказки о «голосовании под стволами автоматов» и прочей бредятине.

Вежливость крымских татар

Ну и, наконец, нельзя не вспомнить о внезапно проснувшейся вежливости так называемого коренного населения Крыма, как любят называть крымских татар на Украине, где с недавних времён воспылали к ним какой-то удивительной любовью. Татары такие же коренные в Крыму, какими коренными могут быть ирландцы в Америке. До них на этом солнечном полуострове жили киммерийцы, скифы, тавры, сарматы, аланы, гунны, готы, хазары, печенеги, половцы, римляне и, наконец, греки. Полагаю, ни для кого не секрет, что крымско-татарский вопрос ещё в недавнем прошлом был достаточно горяч. Татарский сепаратизм, подпитываемый «нашими турецкими партнёрами», был известен ещё во времена царской России. Когда в Крым пришли войска гитлеровской Германии, большая часть татарского населения решила заделаться коллаборационистами, после чего предателей постигло справедливое, но довольно мягкое возмездие, в том числе в виде депортации.

С тех пор как Крым обрёл «незалежность» под эгидой украинской протодержавы, тема депортации крымских татар педалировалась с не меньшей активностью, чем тема «голодомора». В украинском Крыму буйным цветом цвёл самый настоящий татарский нацизм с привкусом радикального исламизма. Далеко не все, но отдельные представители крымско-татарского народа требовали к себе особого отношения, как ультраортодоксальные евреи в Израиле: и те и другие считали себя лучше окружающих, полагая, что им все должны, что вызывало известные проблемы. Но с приходом России и принятием определенных мер наиболее горячих адептов крымско-татарской исключительности быстро успокоили. Кто-то отправился в места не столь отдалённые, кто-то спешно бежал за границу, а кто-то вдруг вспомнил, что вполне мирно может сосуществовать с другими народами. Поэтому новости об очередном самозахвате земель, которые ранее мелькали в крымских СМИ чуть ли не каждую неделю, с 2014-го исчезли, словно ничего такого и не было никогда. Русский мир пришёл ― порядок навёл.

В общем, как видите, Крым ― это территория вежливых людей. И Украина, навсегда его потерявшая, утратила последние остатки своей душевной доброты, окончательно оскотинившись и озлобившись, мгновенно превратившись из обычной побирушки в агрессивную нищую психопатку с манией разрушения. Вы скажете, что Украина просто перестала маскироваться и явила себя настоящую. Вполне возможно, но то, что это совпало с отплытием Крыма, весьма красноречиво.

Сергей Донецкий

Источник: http://voicesevas.ru/news/53582-vezhlivyy-krym.html